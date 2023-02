Kobiety boją się wracać do pracy. Aż 75 proc. z nich ma ten problem

Sytuacja gospodarcza, brak pewności siebie i sprecyzowanego planu to główne czynniki, które powstrzymują kobiety przed założeniem własnego biznesu. Trzy na cztery pytane kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym przyznaje, że obawia się powrotu do pracy.

Łączenie ról to ciężka praca nie tylko dla przedsiębiorczyń. Również mamy na etacie doświadczają tego trudu.

- Praca związana z opieką nad dziećmi jest wymagająca. A łączenie roli zawodowej z rodzicielską często jest wyczerpujące. To są dwa etaty na raz. Badania pokazują, iż dla większości mężczyzn dom jest miejscem regeneracji, a dla kobiet drugim miejscem pracy. Wiele kobiet jest pozbawione czasu do odpoczynku. Zatem podążając stereotypami, można powiedzieć, iż od mężczyzn mniej się wymaga. Jednocześnie ta sytuacja zmienia się, ponieważ coraz więcej mężczyzn czuje się odpowiedzialnymi za współprowadzenie domu - komentuje dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspert od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, partner w fundacji Pasja do Rozwoju i Edukacji.

Zmiany w Kodeksie pracy poprawią sytuację kobiet?

- Umożliwienie kobietom pracy zdalnej po urlopie macierzyńskim mogłoby obniżyć stres, jaki odczuwają w kontekście powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Spore nadzieje na poprawę sytuacji matek na rynku pracy pokładam również w planowanych zmianach w Kodeksie pracy, wprowadzających dwa miesiące urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez mężczyzn - skomentowała prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku Olga Kozierowska.

To wkrótce ma się zmienić. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną. Pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Rząd pracuje także nad wdrożeniem unijnej dyrektywy dot. work-life balance do polskiego prawa pracy. Firmy, które umożliwiają pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych na odległość, mają ułatwić i usprawnić elastyczną organizację pracy zdalnej. Na takie przywileje będą mogli liczyć rodzice dzieci do lat 8 (ale też inni pracownicy, którzy zmuszeni są do sprawowania opieki nad chorym krewnym). Co do zasady – pracodawca będzie mógł taki wniosek odrzucić jednak z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

Stres jest teraz większy niż w poprzednich latach

65,1 proc. badanych kobiet, które prowadzą własną działalność, deklaruje, że odczuwa obecnie większy stres niż w poprzednich latach.

Źródło: Badanie 'Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek - stres i obawy'

Wśród powodów najczęściej wskazują niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie, rosnące koszty prowadzenia działalności, kryzys i związaną z nim inflację, zmniejszony popyt na usługi i ogólną niepewność co do przyszłości. 21,2 proc. ankietowanym nie towarzyszy większy stres.

Ponad 950 tys. polskich firm jest własnością kobiet

Jak wynika z najnowszej analizy KRS według numerów REGON, przeprowadzonej na koniec września 2022 roku przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, do kobiet należy ponad milion polskich firm. To ok. 20 proc. wszystkich biznesów w Polsce. Z tej liczby 957,5 tys. firm należy w 100 proc. do kobiet, a pozostałe 45,2 tys. jest kierowanych przez prezeski.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku liczba prezesek wzrosła o 10,5 proc., porównując do końca września 2020 r. o 24 proc., a do końca września 2019 r. – o ponad 40 proc. Niemal 20 proc., czyli ponad 44 proc. wszystkich polskich prezesek, zarządza przedsiębiorstwami w Warszawie.

Do kobiet należy prawie 196 tys. zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw rolnych i hodowlanych, ponad 55,5 tys. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz 30 tys. sklepów spożywczych. Są również właścicielkami ponad 26 tys. agencji ubezpieczeniowych i takiej samej liczby firm rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego.

Kobiety prężnie działają w ochronie zdrowia - po zsumowaniu należących do nich praktyk lekarskich specjalistycznych (ponad 29,5 tys.), pielęgniarskich i położniczych (niemal 20 tys.), dentystycznych (ponad 19,5 tys.) oraz działalności związanych z fizjoterapią i ogólną praktyką lekarską, uzyskamy liczbę ponad 100 tys. podmiotów. To niemal 10 proc. wszystkich prowadzonych przez kobiety firm w Polsce.

*Raport przygotowała Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką na podstawie sondażu wśród 1145 kobiet, z których większość jest zatrudniona na etat, blisko co piąta prowadzi własną działalność, a co dziesiąta przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Zawodowo nie pracuje 11 proc. ankietowanych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl