Kobieta w fotelu rektora. "W zarządzaniu nie chodzi o płeć, ale o kompetencje"

Gratuluję wygranej w wyborach. Tym bardziej że wchodzi pani w bardzo męski świat. Kobiet wśród rektorów uczelni wyższych jest jak na lekarstwo. Pani jest pierwszą kobietą na stanowisku rektora UAM w historii uczelni. Panie nie chcą zarządzać uczelniami?

- Dziękuję, to rzeczywiście nie tylko mój osobisty sukces, ale i znaczące wydarzenie w historii naszego uniwersytetu.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego wśród rektorów uczelni jest tak mało kobiet, jest bardzo złożona. To - z jednej strony - kwestia pewnego obyczaju, przyzwyczajenia, z drugiej – postawy samych kobiet, które często wątpią w swe możliwości. To także kwestia czasu, jaki poświęcić można na bardzo angażującą pracę, zwykle kosztem domu, dzieci. To wreszcie kwestia życiowych priorytetów, często bardzo niełatwych wyborów.

Zauważmy jednak, że zaczyna się to zmieniać, coraz więcej pań pojawia się wśród rektorów – i bardzo dobrze. Jestem przekonana, że to początek zmiany.

Jak pani myśli: swoim awansem przebiła pani „szklany sufit”?

- W pewnym sensie. Wiele moich koleżanek cieszy się z mojego wyboru, bo dla nich – zwłaszcza tych młodszych – stanowi on znak, że droga jest otwarta, że można chcieć i móc. To bardzo ważne.

Chciałabym jednak podkreślić, że na moje decyzje mieli wpływ także mężczyźni, moi koledzy. Dwóch z nich „wywróżyło” mi gronostaje jakieś dwadzieścia lat temu. Objęcie przeze mnie funkcji dziekańskiej także nastąpiło z inicjatywy ustępującego dziekana – zresztą mojego przyjaciela i mentora, nieżyjącego już profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka.

Wreszcie otrzymałam wsparcie obecnego rektora UAM, profesora Andrzeja Lesickiego, który prowadzi na naszej uczelni politykę „prokobiecą”. Wspiera go w takim myśleniu wielu moich światłych kolegów i, co oczywiste, koleżanek także.

Nie obawia się pani stereotypowego podejścia do swojej osoby? „Blondynka zabiera się za rządzenie, może być śmiesznie”.

- Jasne, że takie opinie mogą się pojawić. Każdy, kto decyduje się na pełnienie eksponowanej funkcji, musi liczyć się z krytycznymi opiniami. Jeśli wynikają one ze stereotypów - pół biedy... Dużo gorzej bywa, jeśli mają one realne podstawy!

Jest pani jedną z autorek programu „Gdy Nauka jest Kobietą”, który m.in. bada problem stereotypowego podejścia do kobiet w świecie nauki. Pani zdaniem, skąd ono się bierze?

- Zaczęło się od stulecia Uniwersytetu Poznańskiego – okazało się, że w jego historii kobiety są wielkimi nieobecnymi. Tymczasem były: niezwykłe, ciekawe, odważne i mądre. Wkrótce ukaże się o nich książka, przygotowana przez moje koleżanki, prof. Iwonę Chmurę-Rutkowską i prof. Edytę Głowacką-Sobiech.

Później projekt wszedł w inną fazę, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak wspierać kobiety w ich zawodowych (nie tylko naukowych) karierach na uniwersytecie. Stereotypowe podejście do kobiet w nauce ma źródła w stereotypowym postrzeganiu roli kobiet w życiu społecznym.

Jak duży jest to problem? Od razu wyprzedzę pani odpowiedź: dlaczego tak trudno go pokonać?

- Ogromny. A to dlatego, że jego źródłem jest sposób myślenia, świadomość, mentalność, przyzwyczajenia, które nabywamy od dzieciństwa. Bardzo trudno jest je zmienić, ale nie jest to niemożliwe - i wielka w tym rola samych kobiet.

Bo wszystko zaczyna się od tego, w jaki sposób wychowujemy i kształcimy nasze dzieci: co do nich mówimy, na co pozwalamy, jakie wzory zachowań im proponujemy.

Ukończone przez panią studiów MBA to jeden z elementów przygotowania do zarządzania uczelnią?

- Tak. Podjęłam je z myślą o podwyższeniu kompetencji, żeby lepiej zarządzać wydziałem. Teraz tym bardziej się przydadzą.

Co trzeba zmienić, by kobiet na takich stanowiskach jak pani było więcej?

- Wydaje mi się, że to już się dzieje. Że rozpoczął się proces, którego nic już nie zatrzyma. W gruncie rzeczy nie chodzi jednak o kobiety, tylko o to, by stanowiska takie zajmowali ludzie kompetentni, wykształceni - bez względu na płeć. Słowem: by bycie kobietą czy mężczyzną nie miał wpływu na takie decyzje. Tak sobie wyobrażam równouprawnienie w tym względzie.

Gdyby kobiet na wysokich stanowiskach w świecie nauki było więcej, jak ten świat by wyglądał?

- Ładniej i ciekawiej! A poważnie rzecz biorąc: zmieniłoby się jedno - wzrosłoby zrozumienie dla spraw kobiet, dzieci, problemów rodzinnych.

Dlaczego tak niechętnie podchodzimy do zmian związanych z wyrównywaniem szans kobiet? Przykładowo: co pewien czas pojawiają się kolejne inicjatywy prowadzące do zniesienia luki płacowej. Każda z nich zostaje na papierze...

- Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że panie za tę samą pracę mają zarobić mniej niż mężczyźni.

Otóż szczęśliwie ten problem na uczelni nie istnieje. U nas nie ma różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Tam, gdzie jednak tak jest, panuje męska hegemonia, a kobiety są zalęknione i obawiają się upominać o swe prawa. A trzeba to robić.

Jedna z moich koleżanek, wówczas pełniąca funkcję dziekan wydziału, systematycznie i głośno zwracała uwagę wszystkim (kobietom i mężczyznom), którzy zwracali się do grona dziekańskiego „Panowie Dziekani”. I – po pewnym czasie – zostaliśmy „Państwem” lub „Paniami i Panami”. Można i trzeba się upominać, drogie panie. O płace też.

Ostatnie pytanie... Czasem nie jest tak, że kobiety same nie chcą zmiany? Znów przy okazji wyborów prezydenckich pojawił się pomysł uregulowania kwestii wynagrodzenia Pierwszej Damy. Do tej pory to się nie udawało. Podczas ostatniej próby prezydent Duda przekazał, że jego żona chce pracować pro publico bono. Zapewne obecna próba również zakończy się fiaskiem.

- Tak, czasem tak jest… Te stereotypy, o których rozmawiałyśmy wcześniej, utrwalają swym sposobem myślenia i mężczyźni, i kobiety. Proszę zwrócić uwagę na to, że wynagrodzenie Pierwszej Damy sprawiłoby, że pojawiłby się „zakres obowiązków”, a więc konieczność stałego zaangażowania się, odpowiedzialność etc.

Jeśli kobieta wybiera tradycyjną rolę „przy mężu” – ma do tego prawo. Ważne, by mogła wybierać zgodnie z tym, czego sama chce.