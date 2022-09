"Kluby i związki sportowe to generalnie męskie środowisko"

Kobiety nie mają większych problemów z profesjonalnym uprawianiem sportu. W większości dyscyplin profesjonalne rozgrywki żeńskie stoją na równi z męskimi. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zarządzania klubami czy związkami sportowymi – to bardzo męskie środowisko. Doskonale widać to na przykładzie polskiej siatkówki, w której kobiety na zarządczych stanowiskach można policzyć na palcach jednej ręki.

Od dwóch i pół roku pełnisz funkcję prezesa BKS-u Bostik Bielsko-Biała. Jak odnajdujesz się w tej roli?

Aleksandra Jagieło: - Czuję się zdecydowanie pewniej, niż było to na początku. To moja wymarzona praca, gdyż zostałam przy siatkówce, ale nie zajmuję się nią od strony sportowej. Zawsze chciałam po zakończeniu kariery kontynuować pracę w sporcie, ale nigdy nie widziałam się w roli trenera. Cieszę się więc, że mogę się spełniać w trochę innym wymiarze.

Będąc zawodniczką, nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś zostanę prezesem. Oczywiście pod koniec kariery zastanawiałam się, co będę robić. Otrzymałam propozycję w Bielsku, by objąć stanowisko dyrektora sportowego. Byłam już wtedy w drugiej ciąży. Zaraz po przerwie macierzyńskiej wróciłam do BKS-u. Myślałam, że będę dyrektorem sportowym dłużej, ale wszystko potoczyło się inaczej i zostałam prezesem.

Co było największym wyzwaniem na początku pracy prezesa?

- Wyzwań było mnóstwo. Wszystko co zastałam, było nowe. Bardzo wielu rzeczy musiałam się nauczyć. Pewnie popełniłam kilka błędów, ale myślę, że nie były one rażące.

Zupełnie inaczej jest, kiedy wchodzi się jako prezes do klubu, który ma stabilną sytuację finansową. Ja niestety objęłam klub z ogromnymi długami. Na początku musiałam przepraszać ludzi za sytuacje, które się wydarzyły nie z mojej winy, prosić o cierpliwość. Moim największym zaskoczeniem było to, że ludzie zgadzali się i mówili „w porządku, nareszcie jest kontakt”, można rozmawiać i coś ustalić.

W dotychczasowych latach pracy na tym stanowisku trzymałam się tego, że najważniejsze są: komunikacja, przepływ informacji i rozmowa, nawet jeśli nie jest miła.

Przez pierwsze trzy miesiące pracy nie mogłam spać po nocach, bo nie miałam środków na wynagrodzenie dla swoich pracowników. To był dla mnie bardzo trudny okres. Dopiero po półtora roku wszystko zaczęło się prostować i chyba dopiero teraz, przed tym sezonem jestem dużo spokojniejsza. Jeszcze nie osiągnęliśmy wszystkiego, co bym chciała, ale jestem dobrej myśli, bo wszystko idzie w dobrym kierunku.

Aleksandra Jagieło jest jedyną kobietą prezesem w Lidze Siatkówki Kobiet (fot. Aleksandra Jagieło, archiwum prywatne)

A co do tej pory przyniosło najwięcej satysfakcji?

- Moja mama zawsze powtarzała, że najważniejsze to jest, by być dobrym człowiekiem. Oczywiście moja funkcja wymaga, by być nie tylko dobrym, ale również stanowczym i asertywnym. Niemniej ważne, żeby temu wszystkiemu przyświecał cel robienia dobrych rzeczy.

Na początku mojej prezesury wiele osób przychodziło i wręcz mnie pouczało, chciało doradzać. To bardzo satysfakcjonujące, że z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, iż dałam sobie radę. Osoby, które w to nie wierzyły, muszą przyznać, że się myliły.

Dlaczego jesteś jedyną prezes w LSK?

- Myślę, że to nie jest szklany sufit. Nie sądziłam, że mogę być prezesem. Gdyby mi to ktoś powiedział, kiedy jeszcze grałam, pewnie bym go wyśmiała. W moim przypadku była to kompilacja szczęścia i pewnych zbiegów okoliczności, które pozwoliły mi znaleźć się we właściwym miejscu i czasie.

Prezesi klubów sportowych to męskie środowisko

Wiele moich koleżanek, które pokończyło kariery zostało trenerkami, część szuka zupełnie innej, pozasportowej drogi. Los tak pokierował, że jako jedyna jestem prezesem w tym zacnym gronie.

Za granicą więcej pań prezes?

- To generalnie męskie środowisko. Teraz coraz częściej kobiety obejmują zarządcze stanowiska, niemniej muszę przyznać, że w dużej mierze jest to męskie grono.

Dziwne to, bo praca w zarządzie klubu sportowego wydaje się idealną opcją dla matek, prawda?

- Zgadza się. Nie trzeba już tyle podróżować, wyjeżdżać, nie muszę prowadzić tego samego stylu życia, który prowadziłam jako siatkarka.

Obiecałam sobie, że po zakończonej karierze poświęcę dużo więcej czasu rodzinie i dzieciom. Nie do końca mi się to udaje. Jednak dwie funkcje, które łączę (prezes BKS-u i członek zarządu PZPS-u - przyp. red.), wymagają wielu wyjazdów. Niemniej większość obowiązków domowych jestem w stanie ogarnąć po pracy. Kiedy wyjeżdżam, córkami zajmuje się mąż. Jest mi dobrze tak, jak jest.

Również zarząd PZPS jest męskim środowiskiem. Jak się tam znalazłaś?

- Zgadza się, tam również jestem jedyną kobietą. Moja obecność to pomysł prezesa Sebastiana Świderskiego, który obejmując funkcję prezesa PZPS, widział mnie w tym gronie jako osobę odpowiedzialną za żeńską siatkówkę.

Aleksandra Jagieło była najlepszą siatkarką 2009 roku (fot. Renata Respondek, archiwum prywatne)

Głos kobiet był do tej pory mało słyszany w PZPS?

- Myślę, że do wszystkich decyzji dojrzewa się z czasem. Siatkarze osiągają wielkie sukcesy. W Polsce jest bardzo dobre środowisko zarówno dla siatkówki męskiej, jak i żeńskiej. Polski związek chciałby wrócić do czasów, w których my grałyśmy i zdobywałyśmy medale mistrzostw Europy. Może stąd ta decyzja, by poprzez obecność kobiety, byłej zawodniczki, lepiej wsłuchać się w potrzeby siatkarek.

Kiedy obejmowałam stanowisko, niektórym wydawało się, że wszystko da się zmienić w ciągu miesiąca. Sama miałam takie myśli, że teraz sama zawojuję świat. Po pierwszym miesiącu zweryfikowałam swoje działania i doszłam do wniosku, że małymi kroczkami da się to wszystko poukładać, ale potrzeba na to czasu.

Mam nadzieję, że dotychczas zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by pomóc reprezentacji. Został zatrudniony trener z najwyższej półki. Teraz trzeba pracować i mieć nadzieję, że reprezentacja żeńska również w niedługim czasie zacznie odnosić sukcesy.