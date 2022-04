Klienci obrażają pracowników handlu za wysokie ceny i prorosyjskość sklepu

Ilość skarg trafiających do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom w pierwszym kwartale roku 2022 była zdecydowanie mniejsza niż rok wcześniej. Odnotowano znaczący spadek tematów „koronawirusowych”, ale nie brakuje zupełnie nowych wątków. Najwięcej dotyczy pracowników handlu.

- Początek roku 2022 jest zdecydowanie spokojniejszy niż to, co działo się w roku 2021. Fakt wyciszenia zamieszania związanego z pandemią nie oznacza jednak, że stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom nie ma co robić. W pierwszym kwartale roku 2022 trafiło do nas blisko 250 wiadomości z czego ok. połowa została skierowanych do analizy przez prawników i windykatorów. Co warte odnotowania znaczna część skarg dotyczy sektora handlowego. Istotne jest również to, że skargi dotyczą częściej relacji pracownik-klient, a rzadziej pracownik-pracodawca – informuje prezes Stowarzyszenia.

Wiele sygnałów, które otrzymuje STOP Nieuczciwym Pracodawcom dotyczą braków kadrowych i tego, że pracownicy są często zmuszani do pracy powyżej swojego wymiaru godzinowego. Dotyczy to zarówno sklepów franczyzowych jak i dyskontów czy stacji benzynowych. Podobne skargi zdarzają się w sektorze transportowym, budownictwie czy hotelarstwie.

