Klepnięcie po ramieniu to za mało. O czym musi pamiętać pracodawca

Czasy, w których wystarczyło zapewnić pracownikowi prywatne ubezpieczenie zdrowotne i kartę na siłownię, odeszły do lamusa. To oznacza nowe wyzwania dla firm, a w szczególności dla działów HR. Kluczowe pytanie, na jakie muszą sobie odpowiedzieć brzmi tak: jak zbudować kulturę organizacyjną firmy, które wesprze pracowników?

- Czasy, w których pracownik mógł wybrać tylko pomiędzy prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym a kartą na siłownię odeszły do lamusa. Dzisiaj prym wiodą te firmy, które nie tylko oferują pracownikom szeroki wybór benefitów, bez konieczności rezygnowania z jednego świadczenia na rzecz drugiego, ale przede wszystkim prowadzą taką politykę wewnętrzną, w której faktycznie stoją frontem do potrzeb pracowników. Liderzy, którzy wprowadzili w swoich organizacjach przemyślaną i angażującą kulturę organizacyjną, cieszą się popularnością na konkurencyjnym rynku pracy, ale przede wszystkim osiągają lepsze wyniki finansowe. Słowem – wdrożenie angażującej kultury organizacji i zabezpieczenie pracowników się opłaca - komentuje wyniki raportu Tomasz Chaciński, CEO Worksmile.

Jak się zabrać za budowę pozytywnej i angażującej kultury w firmie? Z raportu wynika, że właściwe podejście do tematu wymusza na liderach i działach HR przeanalizowanie kilku kluczowych elementów. Powinni oni pamiętać o stałym monitorowaniu aktualnych potrzeb pracowników, zwracać uwagę na to, by sposób komunikowania zarówno spraw strategicznych, jak i codziennych był jasny i przejrzysty; takie powinny być też kryteria rozwoju i wynagrodzenia.

Firmy powinny również pamiętać o zapewnieniu dostępu do szerokiej oferty benefitów, budowaniu relacji pomiędzy kadrą managerską a pracownikami oraz zwróceniu uwagi na całościowe wsparcie zdrowia pracowników.

- Zabezpieczenie wszystkich tych obszarów przy wykorzystaniu nowych technologii to numer 1. na najnowszej liście wymogów względem nowoczesnych pracodawców - podkreślają autorzy raportu.

Wybór to podstawa

Worksmile przypomina, że obecnie 22 proc. organizacji daje swoim pracownikom możliwość personalizacji programów wellbeingowych. Tymczasem swobodny wybór benefitów powoli staje się standardem - zdaniem pracowników. Jednym ze sprawdzających się obecnie na rynku rozwiązań jest dostęp do "kafeterii benefitów" rozbudowanej na wzór marketplace’u. Z raportu wynika, że kafeteria benefitów jest wykorzystywania do zabezpieczenia codziennych potrzeb, takich jak zakupy spożywcze, pasje czy catering z dostawą do domu, który w ostatnich czasach znacznie zyskał na popularności.

- Pracownicy nie chcą już płacić za wszystkie swoje potrzeby zakupowe z własnej kieszeni. Dlatego ofiarowanie im dostępu do kafeterii benefitów o bogatej ofercie to oddanie w ich ręce katalogu do realizacji codziennych intencji zakupowych, bez konieczności używania karty płatniczej. Jest to ważne, ponieważ odzwierciedla prawidłowe przeznaczenie benefitów pozapłacowych. Co więcej, tylko od pracownika zależy, czy wypracowaną premię przeznaczy na zakup dekoracji do domu, wycieczkę czy wymarzone ubranie - komentuje Tomasz Chaciński.

Skąd pieniądze na ten cel? Z raportu Worksmile wynika, że w firmach funkcjonuje kilka źródeł finansowania programów benefitowych. Wśród najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na drugim miejscu znalazły się fundusze pochodzące ze środków obrotowych firmy. Pozostałe stanowiły dodatkowe fundusze udostępnione przez pracodawcę na wykorzystanie w konkretny sposób.

Razem raźniej

Z raportu wynika, że dziś pracownicy chcą mieć prawo głosu i budować prawdziwe relacje w firmie. Tutaj doskonale sprawdzają się narzędzia do komunikowania czyli wewnętrzne kanały wymiany informacji. Najbardziej pożądane komunikatory to te, które przypominają popularne portale społecznościowe.

- Pracownicy chcą dzielić się swoim życiem z kolegami z pracy. Chcą przeżywać z nimi swoje małe sukcesy i czuć wsparcie - przyznaje CEO Worksmile.

Potrzeba interakcji odzwierciedla się w aktywności pracowników. Według danych Worksmile, od początku 2021 roku użytkownicy platformy opublikowali łącznie ponad 100 tys. zdjęć w ciągu miesiąca. W tym samym czasie na platformie pozostawiono ponad 32 tys. komentarzy i 10 tys. postów. Co więcej – treści publikowane w systemie doczekały się reakcji w postaci ponad 700 tys. lajków.

Pracownicy dużą wagę przywiązują również do doceniania. Z raportu wynika, że 99 proc. respondentów chce wiedzieć, że ich wysiłek zawodowy jest dostrzegany przez pracodawców. Co więcej niemal 70 proc. osób, które w ramach swojej pracy otrzymuje kudosy – dowody doceniania – chętnie poleciłoby swojego pracodawcę znajomemu. Dlatego okazywanie wdzięczności to kolejna forma budowania silnej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Bądźmy razem - aktywnie

W czasie pandemii, kiedy korzystanie z aktywności sportowych było utrudnione, wiele firm postanowiło wesprzeć w tym swoich pracowników. Okazało się, że trend ten spodobał się podwładnym. Obecnie potrzeba ruchu jest widoczna, a obok zdrowej rywalizacji, dążenia do osiągnięcia wspólnych celów i działań CSR-owych, stanowi nieodłączny element kultury organizacyjnej.

Z przeprowadzonych przez Worksmile analiz wynika, że pracownicy nie tylko chcą być aktywni, ale również pragną dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi. Co piąty użytkownik platformy (w sumie ponad 41 tys.) podzielił się swoją aktywnością i sposobami spędzania wolnego czasu z innymi. Wśród najchętniej wybieranych aktywności zdecydowany prym wiodą spacery, których odnotowano ponad milion. Dodatkowo, pracownicy posiadający małe dzieci podzielili się ponad 24 tys. odbytych spacerów ze swoimi pociechami. Ale to nie wszystko, ponieważ kolejne 50 tys. spacerów odbyło się w towarzystwie czworonożnych pupili. Ponad 450 tys. aktywności dotyczyło jazdy na rowerze, 300 tys. – biegania, a nieco ponad 44 tys. – wspinaczki. Treningi na siłowni zdecydowało się odnotować na platformie Worksmile ponad 75 tys. użytkowników.

Z raportu wynika, że rynek zalała tęsknota za firmowymi eventami i spotkaniami branżowymi. Firmowa integracja jest wysoko ocenianym elementem budowania społeczności w firmie.

Zdrowie psychiczne

Rośnie również potrzeba zadbania o szeroko pojęty wellbeing pracowników. Pandemia boleśnie uświadomiła pracodawcom, że zostawienie pracowników samym sobie może prowadzić do załamania nerwowego, a nawet depresji. Zrodziła się więc potrzeba mocniejszego wsparcia obszaru psychicznego pracowników.

Z raportu wynika, że 75 proc. pracowników deklaruje, iż chce, by pracodawca zadbał o ich zdrowie psychiczne. To właśnie dostęp do takiej formy wsparcia był w 2021 r. powodem rozpatrzenia propozycji zmiany miejsca pracy przez jedną trzecią młodych pracowników.

- Pozostawianie pracowników samym sobie nie jest właściwym rozwiązaniem problemów, które klasyfikuje się jako „problemy prywatne”. Najczęściej osoba borykająca się z trudnościami życiowymi przenosi niepowodzenia i lęk do pracy zawodowej, co skutkuje osłabieniem wydajności i obniżeniem morali w firmie. Dzisiaj problemy pracowników trzeba rozpatrywać całościowo, bez podziału na życie prywatne i zawodowe. To, co powinien zrobić pracodawca, to wspierać pracowników na co dzień. To działanie i wsparcie określane jest mianem kultury organizacyjnej firmy - podkreśla CEO Worksmile.

W tym kontekście warto przypomnieć, że na początku 2021 roku ruszyła kampania #PracujzGłową, która ma za cel promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

- Pracujemy więcej i stresujemy się też więcej. Pandemia i zmiany z nią związane w naturalny sposób wyzwoliły u nas reakcje stresu. Z ewolucyjnego punktu widzenia, psychologiczna reakcja stresowa jest czymś pozytywnym i potrzebnym, ponieważ pozwala nam przetrwać. Jednak problemy zaczynają się wtedy, gdy ona się nie wyłącza. Wskutek tego, hormony takie jak kortyzol i adrenalina, utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co prowadzi do nadciśnienia i osłabienia systemu odpornościowego - wyjaśnia Jagna Ambroziak, psycholog i psychoterapeuta z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii.