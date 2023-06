Kilka tysięcy za dwutygodniowy urlop. Policzyli, ile firmy kosztuje wypoczynek pracowników

Według wyliczeń agencji pracy Tikrow 2-tygodniowy urlop pracownika sklepu może kosztować jego pracodawcę nawet 7 tys. zł, a już od 1 lipca te koszty pójdą do góry wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Urlop czy L4 to także problemy logistyczne.

Urlop kojarzy się z wydatkami głównie pracownika - związanymi z podróżą, noclegiem, wyżywieniem. Jednak także pracodawca odczuwa finansowe skutki nieobecności pracownika.

Podczas nieobecności zatrudnionego pracodawca wciąż musi wypłacić wynagrodzenie, opłacić składki i podatki, a także zorganizować inaczej pracę w firmie.

Podobnie wygląda sytuacja, kiedy pracownik trafi na zwolnienie lekarskie. Koszt tygodniowego zwolnienia chorobowego dla pracownika sklepu wynosi około 3000 zł, czyli niemal 64 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

2 tygodnie urlopu to nie tylko wydatek pracownika. Koszty ponosi też pracodawca

Według firmy Tikrow pracodawca może ponieść do 7 tys. zł kosztów związanych z 2-tygodniowym urlopem pracownika sklepu. Składają się na nie zastępstwa, składki ubezpieczeniowe, podatki i wynagrodzenie.

Od 1 lipca koszty te wzrosną z powodu podwyżki płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej. Organizacja grafiku pracy i przewidywanie trudności związanych z nieobecnościami pracowników na urlopach stanowią wyzwanie dla firm.

– Kiedy Polacy ruszają na wakacje, działy kadr w wielu firmach stają na głowie, by przestawić przedsiębiorstwo na urlopowe tory. Szeregowym pracownikom ciężko sobie wyobrazić, jak dużym wyzwaniem organizacyjnym jest odpowiednie ułożenie grafiku pracy w sezonie urlopów. Po drugie wakacje kosztują nie tylko pracownika, ale i jego pracodawcę. To dodatkowe wynagrodzenia, nadgodziny i sięgnięcie do rezerw, które wraz ze wzrostem wartości stawki godzinowej i płacy minimalnej ponownie trzeba zwiększyć – mówi Krzysztof Trębski z Tikrow.

Kosztowne urlopy, problematyczne zwolnienia chorobowe