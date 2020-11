Kierowcy i motorniczy na zwolnieniach i zasiłkach. „Sytuacja coraz trudniejsza”

Do problemów z zapewnieniem transportu zbiorowego w okresie znów bardziej rygorystycznych limitów pasażerskich organizatorom i przewoźnikom dochodzą również trudności związane z obsadą. Wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w rozkładach jazdy wynikają także z faktu, że część kierowców i motorniczych przebywa na zwolnieniach lekarskich lub zasiłkach.

Autor:Piotr Wiewióra

• 24 lis 2020 6:00





Przypadki zakażenia wirusem, kwarantanny i zwolnienia lekarskie widać niemal we wszystkich spółkach komunikacyjnych. W niektórych powodują istotne trudności w działalności. (Fot. gdansk.pl)

Pandemia negatywnie wpływa na zainteresowanie komunikacją publiczną, ale mniejsza liczba pasażerów nie oznacza, że część kierowców ma wolne. Żeby utrzymać niskie limity, czasem trzeba nawet kierować na niektóre trasy więcej pojazdów niż zwykle.

- Wprowadziliśmy rozkład wakacyjny, głównie ze względu na powszechną naukę zdalną oraz sytuację kadrową wśród kierowców i motorniczych - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Problem sygnalizuje też m.in. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - W spółkach komunikacyjnych pojawiają się przypadki zakażenia wirusem, kwarantanny i zwolnienia lekarskie. Sytuacja jest coraz trudniejsza - mówi rzecznik Hanna Pieczyńska.

Stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2018 r., informowaliśmy, że w większości województw brakuje kierowców autobusów, dlatego przewoźnicy zmuszeni są radzić sobie z sytuacją, m.in. organizując szkolenia i podnosząc pensje.

Obecnie braki związane są z sytuacją epidemiczną. Mogą to być chwilowe trudności, ale sytuacja staje się trudna do przewidzenia - podobnie jak to, ile jeszcze pandemia potrwa.

Ograniczenia dotyczące pasażerów mogących w tym samym czasie podróżować danym pojazdem i wiosenne apele o niekorzystanie z komunikacji publicznej doprowadziły do spadku liczby pasażerów o 80-90 proc. Już wtedy pojawiały się doniesienia o absencji kierowców, mimo że zakażenia notowane w marcu, kwietniu czy maju były nieporównywalnie niższym poziomie niż teraz, ale nie było jednak mowy o większych problemach w tej mierze.

Brakowało kilkudziesięciu kierowców

Władze Warszawy już w pierwszych dniach epidemii sygnalizowały, że do dyspozycji stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego pozostaje kilkudziesięciu kierujących mniej niż zwykle. Jednocześnie zapewniały, że mimo tego na trasy udało się wysłać więcej pojazdów niż w dniach wcześniejszych.

Mogłoby się wydawać, że w dobie mniejszego zainteresowania przewozami zbiorowymi, zawieszonych szkół i rygorystycznych limitów pasażerskich także i odbiegająca od standardowej gotowość do pracy kierowców i motorniczych nie będzie stanowiła problemu. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej, ponieważ organizatorzy transportu raczej unikają drastycznych cięć w rozkładach jazdy, a nierzadko zmuszeni są wysyłać dodatkowe autobusy (jeden po drugim), by obsłużyć w tym samym czasie wszystkich zainteresowanych (to tzw. wtyczki lub kursy bisowe). Zapytaliśmy w kilku miastach, czy pojawiły się w ostatnich tygodniach problemy z kierowcami w związku np. z zakażeniem koronawirusem lub przebywaniem na kwarantannie, skutkujące tym, że trudniej było zapewnić obsadę pojazdów komunikacji miejskiej, a także jak dużo było/jest takich przypadków. Wniosek? Trudności występują - choć nie wszędzie - i wpływają na siatkę połączeń oraz rozkłady jazdy. Liczba jest znaczna, a sytuacja dynamiczna Niedobory są widoczne na przykład w Częstochowie. - Wprowadziliśmy od 16 listopada wakacyjny rozkład jazdy, głównie ze względu na powszechną naukę zdalną oraz sytuację kadrową wśród kierowców i motorniczych - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Rzecznik MZDiT podkreśla jednak, że odsetek absencji wśród załogi jest trudny do określenia, gdyż sytuacja pozostaje dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. - Liczba osób przebywających na zwolnieniach, kwarantannach czy innych przymusowych zatrzymaniach w domu jest znaczna. Dlatego też m.in. wprowadzony został rozkład wakacyjny, by zminimalizować ryzyko braku możliwości obsadzenia połączeń - wyjaśnia Maciej Hasik. 12,5 proc. kadry niezdolna do pracy W Lublinie na wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy zdecydowano się 12 listopada, m.in. zmniejszając częstotliwość kursowania 15 linii (teraz kursują one w dni powszednie co 20 min.). - Zmiany w komunikacji były spowodowane również sygnałami od firm, dotyczącymi absencji kierowców. Około 12,5 proc. kierowców naszego największego przewoźnika MPK Lublin przebywa obecnie na zwolnieniach lekarskich - wylicza Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Przypadki zakażenia wirusem, kwarantanny i zwolnienia lekarskie pojawiają się w spółkach komunikacyjnych podlegających Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Sytuacja jest coraz trudniejsza - zwraca uwagę rzecznik zarządu, Hanna Pieczyńska. Na razie jednak mieszkańcy nie muszą się obawiać, że wyczekiwany przez nich o danej porze autobus nie przyjedzie. Hanna Pieczyńska zapewnia, że nie dochodzi do przypadków, kiedy pojazd nie wyjeżdża na trasę z powodu braków kadrowych: w tej chwili sytuacja jest, na szczęście, opanowana. Są absencje, ale zdolność przewozowa zachowana Nie wszyscy kierowcy są do dyspozycji także w stolicy województwa pomorskiego. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Zygmunt Gołąb zapewnia jednak, że aktualny poziom absencji wśród kierowców i motorniczych spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje nie jest znaczący i nie wpływa tym samym na zdolność przewozową spółki. - Realizujemy bez przeszkód wszystkie zadania zlecone przez organizatora transportu, w tym także dodatkowe kursy w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia strefy czerwonej - informuje Zygmunt Gołąb. - Również firma BP Tour jesienią nie ma problemów z pracownikami: aktualny poziom absencji nie wpływa na realizację zdolności przewozowej firmy. Większego problemu nie odnotowali tymczasem także inni najwięksi organizatorzy komunikacji miejskiej w kraju. Rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie mówi, że operatorzy nie zgłaszają zarządowi braku obsady; podobnie sytuację przedstawia Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

