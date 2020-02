Kiedy wysoka pensja to za mało. Tak zatrzymasz pracownika w firmie

W globalnym ujęciu zdecydowana większość (reprezentanci pięciu na sześć badanych pokoleń) jednogłośnie przyznali, że będą kontynuować karierę w obecnej firmie, jeśli uzyskają wyższe wynagrodzenie. Za wyższą pensją opowiedziało się najwięcej badanych z pokolenia X (35-44 lata) - 18 proc. Podwyżka to kluczowa kwestia dla milenialsów (25-34 lata) - 16 proc., boomersów (55 plus) - 14 proc. i pokolenia Z (18-24 lata) 14 proc.

– Choć dane dotyczą preferencji pracowników w ujęciu globalnym, to możemy je również odnieść do polskiego rynku pracy. Nad Wisłą także obserwujemy analogiczny trend, gdzie wynagrodzenie okazuje się kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu w organizacji. Pracownicy, widząc, że sytuacja na rynku jest dla nich w dalszym ciągu komfortowa, są gotowi przejść do innej firmy nawet za dodatkowe 5-10 proc. wynagrodzenia – potwierdza Agnieszka Krzemień, ekspert ds. zmiany kariery w ManpowerGroup.

Jak podkreśla Agnieszka Krzemień, gdy wynagrodzenie staje się dla pracowników satysfakcjonujące, kluczowe przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu w organizacji są pozostałe czynniki.

- Zdecydowanie wynagrodzenie nie jest zatem jedynym elementem, który determinuje zaangażowanie pracownika. Sterując tylko wysokością wynagrodzenia jako narzędziem motywacyjnym, firmy nie będą są w stanie zbudować trwałego zaangażowania pracowników i zatrzymać ich długofalowo – dodaje Krzemień.

Możliwość samorozwoju

Motywatory pozapłacowe są również dość istotne dla pracowników. Pracownicy na świecie zapytani o to, co zatrzyma ich w obecnej firmie, na drugim miejscu wymienili możliwość realizowania ciekawych zadań.

Wyzwania zawodowe mają najwięcej wskazań w grupie baby boomers, gdzie mówi o nich średnio co dziesiąty przedstawiciel tego pokolenia. O interesujących, wymagających projektach mówi też po 7 proc. reprezentantów pokolenia Z, X a także 6 proc. milenialsów.

– Monotonia i stagnacja niosą w dłuższej perspektywie negatywne skutki i dla pracownika, i dla organizacji. Z tego powodu ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość wykonywania zadań będących dla nich wyzwaniem i zmuszających ich do poszerzania kompetencji. Wytyczanie ścieżek kariery to tylko jedno z rozwiązań ukierunkowanych na budowanie z pracownikiem perspektywy zawodowej wewnątrz organizacji – wyjaśnia Agnieszka Krzemień.

Potwierdzają to badania "Randstad Employer Brand Research 2019" . Pokazują one, że dla pracowników coraz większe znaczenie ma możliwość rozwoju zawodowego (50 proc.) i szkoleń (30 proc.).

- Bardzo duży nacisk kładziemy na zarządzanie potencjałem pracowników, jednak nie mamy katalogu, w którym są opisane konkretne szczeble kariery, ponieważ jesteśmy otwarci na różnorakie kierunki rozwojowe naszych pracowników. Umożliwiamy nie tylko awanse pionowe, ale także promujemy i zezwalamy na ruchy pomiędzy różnymi obszarami. Niemożliwe jest więc stworzenie narzędzia, które opisywałoby szczegółowo każdą możliwą ścieżkę kariery w naszej firmie. Nawet gdyby udało nam się je utworzyć, to byłoby nieprzejrzyste i wymagałoby ciągłego uaktualniania z uwagi na tempo zmian – mówi Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR w Faurecii w Polsce.

Inwestycję w pracownika i jasno określoną ścieżkę rozwoju, która przynieść może wiele korzyści, od lat dostrzega Mercedes.

- Wychodzimy z założenia, że ważne jest, aby ludzie, których pozyskujemy, mieli kompetencje społeczne, pasje i predyspozycje. Samo kształcenie traktujemy jako nasz obowiązek i zadanie. Oferujemy od wielu lat ścieżki kariery dla praktycznie każdej osoby. Zmieniło się to, jak ta ścieżka wygląda. Kiedyś były to klasyczne ścieżki, określone stanowiska, szkolenia. Dziś odeszliśmy od szkoleń stacjonarnych. Jest to drogie, bo mówimy tu o nieobecności pracownika, koszcie samego szkolenia. Dla obu stron jest to nieopłacalne, na co uwagę zwracali nam także pracownicy - podkreśla Mirosława Rudzka, Head of Training w Mercedes Benz Polska.

Elastyczny czas pracy i zgrany zespół

Na liście 10 elementów, które mogą pomóc firmom zatrzymać pracowników, jest elastyczny czas pracy – z najwyższymi wskazaniami w grupie milenialsów (8 proc.) i iksów (8 proc.), najniższym wynikiem wśród zetek (6 proc.).

- Tej elastyczności jest coraz więcej i to też pokazuje nasz raport płacowy. W poprzednich latach pracownicy bardzo często wspominali właśnie o elastyczności jako o czymś, co chcieliby mieć. Jako o dodatkowym beneficie. Dziś również ta elastyczność się pojawia, jednak nie tak często jak w przeszłości. Wiele firm już wprowadziło elastyczne formy pracy czy współpracy. Nie zawsze jest możliwa praca z domu, pojawia się jednak możliwość przyjścia do pracy w określonych porach - tłumaczy w rozmowie z Pulsem HR Agnieszka Kolenda, executive director Hays Poland.

Dla badanych ważna jest także praca w zgranym zespole. Dobre relacje ze współpracownikami cieszą się największym zainteresowaniem wśród przedstawicieli pokolenia Z i X – po 7 proc. dla każdej z grup, najmniejszym w grupie milenialsów (6 proc.).

- Czasem pracodawcy zakładają, że aby zachęcić zatrudnionych do pozostania w firmie, wystarczy podwyżka. Dobrze jednak mieć świadomość tego, że motywacja to kwestia indywidualna i różne osoby do zaangażowania zachęca co innego – dla jednych priorytetem będzie premia, dla innych uznanie szefa, możliwość rozwoju lub większa elastyczność w działaniu. Najważniejsze jest to, aby menedżerowie dostrzegli, co angażuje poszczególne osoby i brali te kwestie pod uwagę. Pomaga w tym systematyczny kontakt z personelem i bieżąca obserwacja tego, co dzieje się nie tylko wewnątrz organizacji, ale i w jej otoczeniu biznesowym – mówi Sylwia Szymańska z Integra Consulting Poland.

Na liście czynników, które pomagają firmom zatrzymać talenty, znajdują się też dobry szef, łatwy dojazd do miejsca pracy, możliwości awansu, rozwój umiejętności, dodatkowe płatne dni urlopu i silna marka pracodawcy.

Osoby powyżej 54. roku życia na liście priorytetów umieszczają też świadczenia emerytalne – wskazuje tak średnio 4 proc. przedstawicieli pokolenia baby boomers. Najstarsi zwracają również uwagę na dobrą opinię o firmie jako miejscu pracy (5 proc.), o czym nie wspominają pozostałe grupy wiekowe.

