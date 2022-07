Kawał życia spędzamy w pracy. Są najnowsze dane

KDS

• 6 lip 2022 18:01





W ubiegłym roku przeciętna długość życia zawodowego Polaków wyniosła 34,3 roku. Tyle czasu spędzamy w pracy w ciągu naszego życia. Statystyczny Europejczyk spędza w pracy 36 lat życia (Fot. Shutterstock)

Opublikowane przez Eurostat nowe dane na temat przeciętnej długości życia zawodowego Europejczyków wskazują, że od 2001 roku czas jaki spędzamy w pracy systematycznie wydłużał się, po czym w 2020 r. po raz pierwszy obniżył się w związku z kryzysem związanym z COVID-19 (z 32 lat w 2001 r. do 35,9 roku w 2019 r., następnie do 35,6 roku w 2020 r.). W 2021 r. powrócić do poziomu sprzed pandemii i wynosi 36 lat.

Największą część życia w pracy spędzają mieszkańcy Holandii (42,5 roku), Szwecji (42,3 roku) i Danii (40,3 roku). Z kolei najkrótszy okres aktywności zawodowej odnotowano w Rumunii (31,3 roku), Włoszech (31,6 roku) i Grecji (32,9 roku).

Jak na tym tle wypada Polska? W ubiegłym roku przeciętna długość życia zawodowego Polaków wyniosła 34,3 roku. Dużo więcej, bo o ponad 5 lat dłużej pracują mężczyźni, jest to 36,8 roku. Polki pracują przez 31,7 roku.

W przypadku średniej dla UE dla mężczyzn było to średnio 38,2 roku, przy czym najdłuższy okres odnotowano w Holandii (44,3 roku) i Szwecji (43,6 roku), a najkrótszy w Bułgarii (34,6 roku) i Rumunii (35 lat). lat). W przypadku kobiet średni czas trwania życia zawodowego w UE wynosił 33,7 roku, najdłuższy czas odnotowano również w Szwecji (41 lat) i Holandii (40,5 roku), ale najkrótszy we Włoszech (26,9 roku) i Rumunii (27,4 roku).

Eurostat zauważa, że chociaż oczekuje się, iż mężczyźni będą pracować dłużej niż kobiety, różnica między płciami zmniejszyła się w UE wraz z rosnącym udziałem kobiet na rynku pracy (różnica ta wynosiła +4,5 roku w 2021 r. w porównaniu z 7 latami w 2001 r.).

W 2021 r. różnica między płciami była najbardziej widoczna we Włoszech (+9,1 roku), a następnie na Malcie (+8,4 roku) i Rumunii (+7,6 roku). Litwa była jedynym państwem członkowskim UE, w którym wskaźnik ten był ujemny, kobiety pracowały zwykle o 1,3 roku dłużej niż mężczyźni, podczas gdy Estonia (+0,1 roku), Łotwa (+0,8 roku) i Finlandia (+1,1 roku) miały bardzo małe różnice między płciami.

