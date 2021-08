Katowice i GZM na liście kluczowych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych

Katowice i GZM są wymieniane w raportach wśród pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Tutaj także zanotowano prawie 70 proc. wzrost zatrudnienia w centrach usług na przestrzeni ostatnich 4 lat.





Autor: PropertyNews.pl/KDS

• 21 sie 2021 22:11





Położenie geograficzne Metropolii w południowej części Polski w połączeniu z mocno rozbudowaną infrastrukturą transportową, stawia ją w czołówce najważniejszych centrów logistycznych w Europie. (Fot. Pixabay)

Położenie geograficzne Metropolii w południowej części Polski w połączeniu z mocno rozbudowaną infrastrukturą transportową, stawia ją w czołówce najważniejszych centrów logistycznych w Europie. Transformacja z regionu zdominowanego przemysłem górniczym - na region nowoczesny oparty na innowacyjnych technologiach, dokonuje się w bardzo szybkim tempie. Obszar ten może się pochwalić doskonale skomunikowanym transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym. To zaś przyciąga przedsiębiorców, także tych z zagranicy i zachęca do umieszczania swoich centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych właśnie na obszarze Metropoli.

Dodatkowo, silne zaplecze edukacyjne jest magnesem dla coraz to nowocześniejszych branż, pojawiających się na jej terenie. Wysoka jakość kształcenia w połączeniu z licznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, znajduje odzwierciedlenie w innowacyjności, zdobywaniu coraz to nowych patentów oraz edukowaniu wykwalifikowanych pracowników.

- Działające na terenie Metropolii uczelnie wyższe od lat oferują coraz szerszy i ciekawy wachlarz kierunków rozwoju – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. - Chcemy je wspierać w podnoszeniu tej oferty kształcenia. Dlatego uruchomiliśmy Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki.

Jak dodaje, dzięki temu uczelnie wyższe mogą uzyskać dofinansowanie, pozwalające zaprosić światowej klasy naukowców do przeprowadzenia serii zajęć, wykładów i konsultacji dla swoich studentów i pracowników. W ten sposób chcemy tworzyć warunki do tego, by wykształceni absolwenci znajdowali zatrudnienie na metropolitalnym rynku pracy, wspierając m.in. segment usługowy.

- Ma to również na celu przeciwdziałanie depopulacji, która jest aktualnie naszym największym wyzwaniem, jak również dodawanie impulsu dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, który ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości i komfortu życia w naszych miastach i gminach - podkreśla.

