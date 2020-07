Katarzyna Rusek, dyrektor HR w SAP Polska, o dobrych stronach pandemii

Przedstawiamy kolejną odsłonę cyklu PulsHR.pl, w którym pytamy o dobre strony koronawirusowych tygodni.

Opiniami na ten temat podzielili się z nami już m.in. Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków czy Marc Burrage, dyrektor zarządzający w Hays Poland.

Tym razem na nasze pytania odpowiedziała Katarzyna Rusek, dyrektor HR w firmie technologicznej SAP Polska.

Międzynarodowa firma technologiczna od lat działa w systemie pracy zdalnej. Więc w ich przypadku zamrożenie możliwości wykonywania obowiązków z biura nie wygenerowało większych nakładów czy też zmian.

- Dysponujemy bowiem m.in. rozwiązaniem DocuSign, umożliwiającym złożenie elektronicznego podpisu i sprawny obieg dokumentów. Z kolei przeformatowanie części działań HR pozwoliło na wirtualne prowadzenie procesów rekrutacji czy onboardingu. To właśnie w cyfrowy sposób z organizacją witał się nowy dyrektor zarządzający SAP Polska, Thomas Duschek. W tym kontekście uważam, że zaliczyliśmy egzamin z ciągłości prowadzenia biznesu i wsparcia klientów - wyjaśnia Rusek.

Zaburzony balans

Natomiast dla wszystkich nie lada wyzwaniem było zachowanie balansu pomiędzy pracą w trybie home office a życiem prywatnym. Rusek nie kryje, że oddzielenie tych dwóch sfer wymagało dużej samodyscypliny.

Co więcej, w tych odczuciach nie jest odosobniona. Jak wynika z badania CBRE, głównym wyzwaniem home office okazała się organizacja czasu pracy. Aż 34 proc. pracowników zmuszonych do pracy z domu miało wrażenie, że są w pracy cały czas. To bardzo negatywnie wpłynęło na work-life balance.

Aż 46 proc. osób ma poczucie, że równowaga między sferami życia jest obecnie zaburzona z szalą przechylającą się raczej w stronę pracy niż strefy prywatnej. Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na rodziców, których aktualna sytuacja dotyka jeszcze mocniej. 55 proc. osób posiadających dziecko lub dzieci wskazuje, że są teraz bardziej zmęczeni po dniu pracy niż wykonując swoje obowiązki w biurze, a 42 proc. tęskni za wyraźnym oddzieleniem pracy i domu. - Izolacja skłoniła nas także do jeszcze większej dbałości o relacje z pracownikami, pomimo braku osobistego kontaktu. Zdecydowaliśmy się na częstsze spotkania online i wzmocniliśmy przekazy odnoszące się do dostępnych platform profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Dobre samopoczucie osób pracujących w SAP było dla nas kluczowe - podkreśla Rusek. Osobisty trening Czytaj więcej: Katarzyna Kordoń o pozytywnych stronach stanu pandemii Jak dodaje, rozumiejąc ich różnorodne potrzeby, zachęcali do inwestowania czasu w rozwój kompetencji przyszłości czy rodzinne zajęcia sportowe. Uruchomili także program motywacyjny. W ramach „Grow SAP Plan” w ciągu najbliższych czterech lat około 100 000 pracowników koncernu otrzyma dodatkowe premie, będące następstwem wprowadzenia planu opcji na akcje firmy. Z kolei mówiąc o wymiarze bardziej osobistym, Rusek przyznaje, że był to dla niej okres, w którym więcej czasu mogła poświęcić rodzinie, przyjaciołom i pogłębianiu własnych zainteresowań. - Poza pracą i domem nie było innych bodźców i obowiązków, które wpędzałyby nas w ciągły pośpiech. Ostatnie miesiące były więc doskonałym treningiem uważności i praktykowania technik mindfulness, które od pewnego momentu staramy się zaimplementować do biznesu. Dzięki home office nastąpiło to poniekąd samoistnie - podsumowuje.