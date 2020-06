Katarzyna Kosel, Makro: HR wiele lat działał w strefie pewnego komfortu

Pandemia to test dla pracy zdalnej. W Makro przez kilka tygodni pracownicy biurowi mogli pracować z domu. Czy ten model się sprawdził?

Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego w Makro: - Przed pandemią wiele mówiło się o tym, że pracownicy oczekują pracy zdalnej. Teraz mieli okazję przetestować ten model pracy. Co się okazało?

Generalnie zadania realizowano i utrzymaliśmy efektywność, a nawet miejscami dowoziliśmy więcej. W ankiecie wiele osób wskazało jednak to rozwiązanie jako barierę w efektywności. Pracownicy narzekali na przeładowanie pracą oraz zaburzoną równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Pojawia się zatem pytanie, czy ten model pracy, który dotychczas był pożądany przez pracowników, rzeczywiście jest tak dobry, jak się wydawało...

Warto również wziąć pod uwagę, że choć w przypadku home office zwiększa się elastyczność, to jednak obowiązują pewne zasady. Pracownik nie może sobie np. pozwolić na tryb wieczorny i wysyłanie korespondencji mailowej z pytaniami o 22.00, ponieważ jego koledzy i koleżanki pracują w ciągu dnia...

Tego typu dylematy pojawiają się w rozmowach o pracy zdalnej. Dyskusja trwa i myślę, ze to dopiero początek; jeszcze się uczymy przechodzenia w tzw. hybrydowy tryb współpracy, gdzie część zespołu pracuje zdalnie, a część - stacjonarnie.

W Makro zdaliśmy egzamin: większość pracowników wywiązywała się z obowiązków. Oczywiście zdarzały się przypadki, kiedy musieliśmy interweniować, ale były to sporadyczne sytuacje. Menedżerowie liniowi czuwali nad pracą swoich zespołów.

Pomocne były także systemy informatyczne, które pozwoliły zadbać o efektywność pracowników. Choć wróciliśmy do biura, to jednak nie zrezygnowaliśmy z pracy zdalnej. Jak już wspomniałam, pracujemy w systemie hybrydowym: 4 dni w biurze i 1 dzień w domu. Cały czas testujemy ten model pracy.

Uważa pani, że praca zdalna zagości w przedsiębiorstwach na stałe?

- Jestem przekonana, że w tej chwili wiele firm nadal testuje pracę zdalną. Czy zagości na stałe? Czas pokaże. Na pewno sposób organizacji pracy powinien być dopasowany do biznesu i specyfiki branży.

W IT praca zdalna jest czymś naturalnym – wiele zadań można wykonywać z dowolnego miejsca, wystarczy dobre łącze internetowe i odpowiedni system. Nie wszędzie jednak takie rozwiązanie się sprawdzi. Do tego dochodzi kwestia, w jakim stopniu pracodawca powinien ingerować w życie prywatne pracownika... Firmy nie mają wpływu na to, w jakich warunkach ludzie mieszkają. Tym samym nie wiedzą, czy mają wydzielone miejsce do pracy oraz jakie mają biurko czy krzesło.

Ponadto w czasie pandemii nierzadko w domach przebywały dzieci, które zabiegały o uwagę rodziców. To prowokowało niepotrzebny stres, ponieważ pracownik wiedział, że ma zadanie do wykonania w określonym czasie. Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę.

Niemniej jednak uważam, że obecna sytuacja przyspieszy rozwój narzędzi, wspierających pracę zdalną. Przed pandemią na home office zezwalało około 30 proc. pracodawców, obecnie szacuje się, że liczba ta zwiększyła się do 80 proc.

Myślę, że firmy wyciągną odpowiednie wnioski. Podczas analizy wezmą pod uwagę także firmowe koszty. W Makro zatrudniamy przedstawicieli handlowych. To specyficzny obszar i zapewnienie ciągłości biznesu było tu niemałym wyzwaniem. Jeżdżenie do klientów podczas pandemii stało się ryzykowne, tym bardziej, że szybko gastronomia zmuszona została do tymczasowego zamknięcia swoich biznesów.

Poprosiliśmy zatem naszych pracowników, by kontaktowali się z klientami zdalnie. Zaprosiliśmy ich również do naszych hal, skąd mogli wykonywać część obowiązków. Ich praca została przeorganizowana, a koszty - chociażby te związane z dojazdem do klientów - zmalały.

Być może wpłynie to na organizację pracy przedstawicieli handlowych w przyszłości. Choć jednak w tym zawodzie relacje bezpośrednie i bliski kontakt są pożądane i doceniane przez klientów.

Pandemia wpłynęła również na pracę HR-owców. Co konkretnie się zmieniło?

- Pewne zmiany były potrzebne. HR wiele lat działał w strefie pewnego komfortu. Kalendarz HR-owy wyznaczał terminy poszczególnych działań, np. wypłaty wynagrodzeń czy rewizji pewnych kwestii. HR działał według tego planu, zapominając o swej wspierającej roli.

Dział personalny musi rozumieć biznes i ludzi, dzięki czemu może szybciej odpowiadać na ich potrzeby. Pandemia postawiła przed HR-owcami ogromne wyzwanie. Trzeba było stworzyć ramy do formuły zarządzania kryzysowego w organizacji. Wspieranie liderów i dbałość o to, aby mieli wszelkie niezbędne informacje, które powinni przekazać pracownikom, stało się priorytetem. Ważne było także wspieranie zarządu oraz zapewnienie wszelkich procedur postępowania, np. z zakresu BHP.

HR powinien także unowocześnić narzędzia pracy. W Makro kontaktowaliśmy się z sobą za pomocą Microsoft Teams. To bardzo dobry program, lecz docierają do mnie informacje, że inne narzędzia mają ciekawsze opcje (np. Zoom). Warto sprawdzać i testować rozmaite rozwiązania. My natrafiliśmy na barierę – zabezpieczenia Zooma nie odpowiadają naszym standardom bezpieczeństwa.

Jaka była rola szefa HR?

- W czasie kryzysu rola lidera HR jest bardzo ważna. Interakcje z pracownikami powinny być częstsze. W Makro przed pandemią cały zespół spotykał się raz na kilka tygodni, z kolei raz w tygodniu odbywał się briefing działu personalnego oraz spotkania 1x1. Podczas pracy zdalnej zwiększyliśmy liczbę spotkań zespołu do 3 razy w tygodniu. Dodatkowo jestem członkiem sztabu kryzysowego. Zasiadając w zarządzie spółki, mam rozeznanie biznesowe – wiem, w jakim miejscu jest nasza firma i jakie są priorytety. Jestem zatem na wszystkich frontach i mogę szybko pomóc. Odwaga, elastyczność myślenia, jak również proaktywność i sprawna komunikacja – to cechy, którymi powinien charakteryzować się szef HR-u.

