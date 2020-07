Katarzyna Kordoń o pozytywnych stronach stanu pandemii

Katarzyna Kordoń, general manager K&K Selekt, pomysłodawczyni portalu Zapytaj HRowca.pl to kolejny manager, którego zapytaliśmy o pozytywne skutki pandemii.

Najważniejsza korzyść, o jakiej mówi, to umocnienie zaufania do zespołu oraz zwiększenie samodzielności współpracowników.

A na co zwrócili uwagę Marc Burrage, dyrektor zarządzający w Hays Poland, oraz Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations w Krakowie?

Żaden kryzys nie trwa wiecznie. Historia nieraz pokazała, że każde załamanie gospodarki w końcu się kończy. Dobijamy do dna, a potem zostaje tylko powrót w górę. Z kryzysu wychodzimy mądrzejsi o trudne doświadczenia. Co dobrego wyciągnęli dla siebie i swoich zespołów z ostatnich tygodni prezesi i dyrektorzy HR?

- Sytuacja pandemii Covid-19 sprawiła, że przede wszystkim umocniłam zaufanie do zespołu, z którym pracuję. Od zawsze stawiałam na budowanie samodzielności pracownika, zostawiałam pole do inicjatyw. Sytuacja związana z lockdownem niejako wrzuciła nas na głębszą wodę, nie mieliśmy możliwości, by omawiać problemy, jak tylko pojawiła się taka potrzeba. Zespół wiedział, że w takiej sytuacji stawiamy na kreatywność, poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań - opowiada o swoich doświadczeniach z ostatnich tygodni Katarzyna Kordoń.

Czytaj więcej: Jak styl życia wpływa na pracę. Poznajcie opinie Polaków

- Miałam poczucie, iż zgrany team pozwoli mi na komfort pracy związany z poszukiwaniem nowych dróg rozwoju firmy, miałam warunki do tego, aby szukać nowych usług, które możemy wprowadzić, aby poszerzyć nasze portfolio. Sytuacja, która miała miejsce od marca niejako zmobilizowała mnie do podjęcia działań w kierunku rozwoju usług doradczych, o których myślałam od lat, ale zawsze brakowało na to czasu, ale i motywacji - dodaje. Efekt? Firma w końcu uruchomiła konsultacje online z HR Praktykami.

Co więcej, ostatni czas pozwolił rozwinąć się również pracownikom K&K. Wraz z umocnieniem zaufania zyskali oni jeszcze większą samodzielność. Szefowa dała im pełne wsparcie w działaniach, także tych niestandardowych.

CZYTAJ DALEJ »

- Mieliśmy wszyscy poczucie solidarności. Jako zasadę przyjęliśmy działania wzajemne. Zespół wiedział, co się dzieje z firmą, w jakiej jesteśmy kondycji, a ja byłam informowana o każdych ich pomysłach, krokach i rozwoju działań - wyjaśnia Kordoń. - Po powrocie do biura mieliśmy poczucie zwycięstwa, odkryliśmy nowe wartości np. gotowość do szybkiej adaptacji. Podczas pracy zdalnej i przymusowym zatrzymaniu pojawiły się nowe decyzje i kierunki działania - dodaje. W czasie przymusowego lockdownu Kordoń znalazła również czas na samodoskonalenie w obszarze kompetencji zarządczych. - Mając spokojną głowę zajęłam się nauką i poszerzaniem wiadomości w obszarach dotychczas mi nie znanych takich jak np. marka osobista i social media - wyjaśnia. Z kolei Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland, mówiąc o dobrych stronach pandemii wskazał m.in. na udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i dostrzeżenie, jak istotną rolę odgrywa w czasie niepewności. - Skuteczność jasnej, regularnej i otwartej komunikacji kadry kierowniczej z członkami zespołów, a także jej przełożenie na morale pracowników podczas okresu największej niepewności, była dla mnie jedną z kluczowych lekcji - podkreśla Burrage. Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków zwraca uwagę na znaczenie kultury organizacyjnej. - Obecny czas umocnił moje przekonanie, iż spójna kultura organizacyjna jest bezcennym czynnikiem stabilnego funkcjonowania firmy, co mocno uwidacznia się w czasach kryzysu - podkreśla Pocztowska