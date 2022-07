Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Plus benefity. Pracownicy mówią jasno, czego chcą

KDS

Coraz mniej pracowników zwraca uwagę na lokalizację, dobrą sytuację firmy oraz interesujące treści w pracy - wynika z najnowszego badania Randstad Employer Brand Research. Szalejąca inflacja spowodowała, że bez względu na wiek pracowników czy rodzaj wykonywanej przez nich pracy to wynagrodzenie i oferowane przez firmy benefity liczą się dziś najbardziej. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity są najistotniejsze aż dla 79 proc. badanych Polaków (Fot. Pixabay)

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnące koszty życie wpłynęły na zmianę oczekiwań pracowników względem miejsca pracy.

Dobra pensja i ciekawa oferta benefitów są wspólnym mianownikiem na liście oczekiwań dla przedstawicieli każdego pokolenia i każdego rodzaju pracy.

Pracownicy coraz mniej zwracają uwagę na dobrą lokalizację firmy - spadek w ujęciu rok do roku wyniósł 7 proc.

Firma rekrutacyjna Randstad opublikowała 12. edycję badania Randstad Employer Brand Research. Sprawdziła w nim, jak kształtują się obecnie oczekiwania pracowników i na co zwracają oni uwagę przy wyborze pracodawcy. W sumie w badaniu wzięło udział niemal 163 000 respondentów z 5 944 przebadanych firm mieszczących się w 31 państwach, w tym w Polsce.

Oczekiwania pracowników względem miejsca pracy

Z raportu wynika, że przeciętnie polscy pracownicy wybierają od 7 do 8 czynników, na które zwracają uwagę analizując atrakcyjność potencjalnego pracodawcy. Ta średnia liczba jest najwyższa w przypadku kobiet, osób powyżej 55 roku życia i osób z wyższym wykształceniem.

Jakie są kluczowe elementy? Obecnie pracownicy w pierwszej kolejności wskazują na kwestie finansowe. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity są najistotniejsze aż dla 79 proc. badanych Polaków. O przyjaznej atmosferze pracy i stabilności zatrudnienia mówiło odpowiednio 69 i 67 proc. badanych.

Grafika: raport Randstad

Z raportu wynika, że podobnie jak wynagrodzenie, również i te czynniki są ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn.

Znaczenie bezpieczeństwa pracy rośnie wraz z wiekiem i wykształceniem, natomiast przyjemna atmosfera w pracy jest ważna głównie dla osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata: 79 proc.).

Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna mówiło się o rosnącym znaczeniu elastyczności w podejściu do pracy. Tymczasem najnowsza odsłona badania Randstad wskazuje, że możliwości pracy zdalnej oczekuje 39 proc. badanych - to o 3 pkt. proc. mniej, niż rok temu.

Największe spadki odnotowały takie elementy jak lokalizacja (41 proc. - spadek z 48 proc. w ubiegłym roku), dobra sytuacja finansowa firmy (50 proc. - spadek o 6 pkt. proc.) oraz interesujace treści pracy (spadek z 43 proc. na 39 proc.). To proponują pracodawcy Autorzy raportu zapytali również o to, co pracownikom oferują ich obecni pracodawcy. Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity plasują się tu na samym dole. - W Polsce ogólna ocena obecnego pracodawcy odbiega zarówno od profilu idealnej firmy, jak i ogólnej oceny pracodawców w Polsce. Zdaniem respondentów ich obecny pracodawca gwarantuje stabilność zatrudnienia, dobrą sytuację finansową firmy oraz przyjazną atmosferę pracy - czytamy w raporcie. Grafika: raport Randstad Największe różnice w postrzeganiu ofert pracodawców w Polsce dotyczą dwóch kluczowych elementów, czyli atrakcyjnego wynagrodzenia i benefitów oraz przyjaznej atmosfery pracy. Pierwszy czynnik w ocenie (przez pracowników - red.) obecnego pracodawcy znalazł się na 8. pozycji, natomiast w ogólnej ocenie pracodawców (przez pracowników - red.) w Polsce uplasował się na 5. miejscu, a w przypadku idealnego pracodawcy na 1. pozycji. Czytaj więcej: Zarabiają średnio 216 tys. zł miesięcznie. Jest ich w Polsce coraz więcej Z raportu wynika, że przyjazna atmosfera pracy jest, w opinii respondentów, czynnikiem który stanowi dla nich dużą niewiadomą przy zmianie miejsca pracy. U obecnego pracodawcy plasuje się ona na 3. pozycji, natomiast w ogólnej ocenie pracodawców w Polsce jest dopiero na 6. miejscu. W przypadku idealnej firmy czynnik ten powinien zająć 2. miejsce. Rodzaj pracy i wiek pracowników Randstad sprawdził też, jak pod względem rodzaju wykonywanej pracy wyglądają oczekiwania finansowe pracowników. 80 proc. tzw. white-collar (osoby na wysokich stanowiskach) 80 proc. uważa, że atrakcyjne wynagrodzenie i benefity są najważniejszymi czynnikami przy wyborze pracodawcy. W przypadku tzw. blue-collar (pracownicy produkcyjni lub administracja niższego szczebla) jest to 74 proc. Grafika: raport Randstad Autorzy badania zwracają uwagę na to, że znaczenie prawie wszystkich czynników dla pracowników blue-collar jest niższe niż w przypadku pracowników white-collar, a największe różnice dotyczą możliwości rozwoju zawodowego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Raport pokazał, że różnie oczekiwania mają przedstawiciele różnych pokoleń. To, co ich łączy, to kluczowe znaczenie wynagrodzenia. Każda z tych grup wskazała je na pierwszym miejscu. Grafika: raport Randstad Dla przedstawicieli pokolenia Z (18-25 lat), które dopiero wchodzi na rynek pracy, ważna jest przyjazna atmosfera pracy. Czynnik ten jest również istotny dla osób z pokolenia milenialsów (26-41 lat), jednak wskazali go oni na drugim miejscu. Obie te grupy na kolejnym miejscu wskazały możliwość rozwoju kariery, która dla millenialsów jest równie ważna co stabilność zatrudnienia – dla pokolenia Z ten czynnik znalazł się na ostatnim miejscu. Przedstawiciele tych pokoleń zwracają uwagę również na takie aspekty jak możliwość udziału w szkoleniach (pokolenie Z) oraz work-life balance (millenials). Czytaj więcej: Nowy pomysł. Chcą, żeby na Śląsku zarabiało się mniej niż na Mazowszu Przedstawiciele starszych pokoleń – X (42-57 lat) oraz boomers (58-64 lata) mają podobne oczekiwania względem pracodawców. Dla obu tych grup, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem i benefitami, liczą się takie czynniki jak kolejno stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera pracy oraz work-life balance. Pokolenie X wskazało również możliwość rozwoju kariery jako czynnik atrakcyjności pracodawcy, natomiast pokolenie boomers dobrą sytuację finansową firmy.

