Kary nie zmotywują firm do wprowadzania parytetów. Jest inny sposób

Kobiet w zarządach firm i na stanowiskach kierowniczych będzie więcej. To efekt unijnej dyrektywy (Fot. Shutterstock)

Kobiet w zarządach firm i na stanowiskach kierowniczych będzie więcej. To efekt unijnej dyrektywy (Fot. Shutterstock)

Na pytanie, jakiego rodzaju kary finansowe można byłoby wprowadzić, by były one skuteczne, mówiła podczas debaty "Kobiety w zarządach" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu Grupy Żabka.

- Jako finansista myślę, że sankcje finansowe to nie jest kluczowe rozwiązanie. To, na czym powinniśmy się koncentrować, to finansowe i pozafinansowe korzyści, jakie niesie za sobą bycie w zgodzie z wprowadzoną dyrektywą - stwierdziła Wrochna-Łastowska.

I wskazała, że to, z czym mierzy się współczesny biznes, to walka o talenty. I nie jest to bez znaczenia w kontekście unijnej dyrektywy o parytetach.

- Ci najlepsi ludzie, których chcemy pozyskać, nie wymagają już tylko atrakcyjnych warunków finansowych, oni chcą czego więcej. Oni chcą pracować dla organizacji, z którą zgadzają się w tym, do czego dąży. Chcą rozumieć, w jaki sposób ta organizacja podchodzi do dążenia w zaspokajaniu potrzeb swoich interesariuszy, lokalnych społeczności, ale i pracowników. To, że coraz więcej grup interesariuszy wspiera takie dążenia i w jaki sposób tworzy presję na spółki, żeby takie inicjatywny promować, jest bardzo istotne - podkreślała.