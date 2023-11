Kandydaci do pracy "na produkcji" chcą pensji wyższych nawet o 40 proc. "Trzeba tonować takie nastroje"

Choć szeroko rozumiana produkcja ma się dużo lepiej niż rok czy dwa lata temu, to mierzy się z innym wyzwaniem. - W 2021 roku specjalistę, np. inżyniera procesu, byliśmy w stanie zrekrutować za 8 tys. zł brutto, dziś jest to 11 tys. zł - mówi Jakub Świderski z Michael Page.

- Okres pandemiczny był czasem bardzo specyficznym i biznesowo nieprzewidywalnym. Mieliśmy do czynienia z nieszablonowym wahaniem rynku - dla jednych pierwsze miesiące wiązały się z gigantycznymi spadkami zamówień, jak na przykład w branży automotive, a dla innych był to czas wzmożonej pracy. Szczególnie widoczne było to w obszarze produkcji opakowań, dóbr konsumenckich, takich jak AGD czy też branży meblarskiej oraz w szeroko rozumianym sektorze FMCG. Rok 2023 przebiegł pod znakiem całkowitej zmiany tych trendów. Sektor automotive wrócił na właściwe tory, a przez wzgląd na inflację i rosnące ceny energii, cierpi obecnie segment „white goods” i FMCG, w szczególności branża spożywcza – mówi executive manager w Michael Page Jakub Świderski.

Jak dodaje, sytuacja polityczno-ekonomiczna poza hamowaniem decyzji zakupowych, nie sprzyjała również podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w obszarze budowlanym. Tak więc i firmy produkcyjne z tego sektora skupiały się przede wszystkim na optymalizacjach procesów oraz ewentualnej redukcji zatrudnienia.

Podobne wnioski w kontekście sektorów w lepszej i gorszej sytuacji przedstawiła w swoim raporcie Grupa Progres. A jak zaznaczył jej prezes Cezary Maciołek, poprzednie lata i również ten rok nie należały do najłatwiejszych i z pewnością przyczyniły się do powstania pewnej granicy między branżami, które – w porównaniu z innymi – można zaliczyć do zielonych wysp.

- To sektory nadal poszukujące wielu pracowników i deklarujące największe zapotrzebowanie na kandydatów. Należą do nich m.in. logistyka i branża handlowa. Nie brakuje również ofert w produkcji, jednak tu również widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących meble, RTV i AGD oraz chemię – mówi Cezary Maciołek.

Sytuacja polityczno-ekonomiczna nie sprzyjała podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w obszarze budowlanym, tak więc i firmy produkcyjne z tego sektora skupiały się przede wszystkim na optymalizacjach procesów oraz ewentualnej redukcji zatrudnienia (fot. Elevate Di/ Unsplash)

Według niego czerwone punkty na rekrutacyjnej mapie świecą się również w budowlance i sektorze HoReCa. - Biznes w tych branżach bardzo ostrożnie planuje rekrutacje, wręcz wstrzymuje się z zatrudnianiem na większą skalę, myśli raczej o zwolnieniach – dodaje Cezary Maciołek.

Jak aktualnie wyglądają zarobki na produkcji? Z raportu Michale Page wynika, że rekordzistą pod względem miesięcznych zarobków (wszystkie stawki podane w kwocie brutto dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) jest plant manager zatrudniony w firmie liczącej ponad 600 pracowników pracowników. Jego pensja wynosi od 45 000 do nawet 65 000 zł. Wraz z liczbą pracowników kwoty te spadają do granicy 25 000 zł.

Takie samo wynagrodzenie - od 18 000 do 25 000 zł - otrzymują osoby pracujące na stanowiskach lean managera, EHS managera czy project managera. Z kolei najniższe stawki oferowane są maintenance engineerowi i process engineerowi - wynoszą od 8 500 do 14 000 zł.

Specjaliści od procesów planowania w cenie, firmy chcą zapewnić sobie spokój i przewidywalność

Z raportu Michael Page wynika, że w ostatnich miesiącach ustabilizowała się również sytuacja w łańcuchu dostaw (czyli w całej sieci logistyczno-dostawczej, która obejmuje pełny proces od produkcji do dostarczenia do zamawiającego). Postępująca konsolidacja umożliwiła firmom poszerzenie ofert. Podobnie jak w przypadku branży produkcyjnej, priorytetem organizacji było czerpanie korzyści z analizy danych, dlatego firmy poszukiwały kandydatów z kompetencjami w zakresie planowania sprzedaży i operacji. W porównaniu z rokiem poprzednim, aktywność rekrutacyjna firm była ograniczona.

- W obszarze łańcucha dostaw obserwujemy największą stabilizację, zdecydowanie mniejsze zainteresowanie firm rekrutacjami. Mieliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat hossę w obszarze zakupów. Firmy rozwijały do granic możliwości działy zakupów. Stanowiska takie jak category manager, sourcing manager, dyrektor zakupów czy kupiec strategiczny cieszyły się ogromnym powodzeniem. Nastąpił więc naturalnie okres stabilizacji, ponieważ przedsiębiorstwa mocno się nasyciły - ocenia Jakub Świderski.

Przyznaje, że ogólna aktywność firm w tym obszarze aktualnie znacząco spadła, a sektor czeka sporo wyzwań.

- Po przeżyciach z ostatnich lat, dziś rynek jest bardzo nieprzewidywalny, więc firmom zależy w dużym stopniu na jeszcze większym wzmocnieniu procesów planowania. Dlatego dużą popularnością cieszą się role demand plannera, supply plannera, S&OP managera czy też supply chain directora. Końcówka roku pokazuje natomiast obiecujące perspektywy na 2024 rok w całym sektorze. Obserwujemy zwiększoną liczbę rekrutacji, a ciekawie wyglądają również nowe inwestycje, w pełni zautomatyzowane centra dystrybucyjne – dodaje Jakub Świderski.

Ile zarobią? Na najwyższe stawki mogą liczyć pracownicy zajmujący następujące stanowiska (wszystkie stawki podane w kwocie brutto dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę):

supply chain director - od 30 000 do 40 000 zł



logistics director - od 25 000 do 35 000 zł



procurement director - od 30 000 do 40 000 zł



Trzy najsłabiej opłacane stanowiska w branży to:

customer service specialist (mówiący po angielsku) 8 000 9 000 zł

customer service specialist (mówiący po niemiecku) 9 000 12 500 zł

customer service specialist (mówiący po francusku) 9 000 11 000 zł



Po środku zestawienia znajdziemy pracowników zajmujących takie stanowiska jak np. warehouse manager, który zarabia od 11 000 do 16 000, project engineer, który zarabia od 10 000 do 15 000 czy customer service team leader z zarobkami od 9 000 do 14 000 zł.

Kandydaci chcą wynagrodzenia o 30-40 proc. wyższego niż oferują firmy

Michael Page zapytał również o oczekiwania kandydatów z omawianych branż co do nowego miejsca pracy. Okazuje się, że niezmiennie zwracali oni uwagę na perspektywy rozwoju w nowym miejscu pracy oraz na możliwość zdalnego świadczenia obowiązków w pełnym lub ograniczonym zakresie. Pracodawcy stawiają jednak na model hybrydowy.

Jednak większość spółek nie była w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym osób uczestniczących w rekrutacjach. Spodziewały się one wynagrodzenia wyższego nawet o 30-40 proc. od dotychczasowego. Na najwyższe podwyżki płac w organizacjach mogły liczyć osoby zatrudnione na stanowiskach eksperckich. Ich wynagrodzenia w 2023 roku były nawet o 25 proc. wyższe niż rok wcześniej. W przypadku kadry menadżerskiej to 10-15 proc., a top management mógł liczyć na 3 do 6 proc. wzrostu płac.

- W 2021 roku specjalistę, przykładowo inżyniera procesu, byliśmy w stanie zrekrutować za 8 tysięcy zł brutto, dzisiaj rekrutujemy za 11 tysięcy zł brutto. Oczekiwania finansowe kandydatów niekiedy są nawet na poziomie 40 proc. wyższym niż ich status obecny, więc trzeba bardzo mocno tonować takie nastroje - przyznaje Jakub Świderski.

I dodaje, że pracodawcy w branży produkcyjnej i supply chain (łańcucha dostaw - red.) starali się pójść kandydatom na rękę w zakresie ich oczekiwań finansowych. Jeżeli mieściły się one w granicach rynkowych, to z reguły przychylali się do propozycji, nie negocjowali, bo wiedzieli, że liczy się tempo rekrutacji i czas.

