Już za miesiąc najważniejsza debata centralnej Europy. Znane nazwiska na liście prelegentów

Za około miesiąc ruszy Europejski Kongres Gospodarczy. Czekają na nas trzy dni debat, spotkań i wymiany opinii w gronie znakomitych prelegentów. Swój udział potwierdzili już znakomici eksperci.

Rejestracja na największą debatę gospodarczą w Europie Środkowo-Wschodniej trwa. XIV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To będą trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, prezentacje i spotkania w gronie przedstawicieli europejskich rządów, przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki oraz młodych aktywistów.

Udział w debatach EEC potwierdzili już m.‌in.:

- Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii,

- Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. gospodarki służącej ludziom,

- Simonas Gentvilas, minister środowiska Litwy,

- Adam Krzysztof Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców,

- Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożycielka i partnerka zarządzająca Resource Partners,

- Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członek The Allience od Her Advisory Board,

- Grzegorz Dzik, prezes Impela, członek rady Federacji Przedsiębiorców Polskich,

- Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Capital Partners,

- Frederic Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce

- Dawid Jakubowicz, prezes Ciech,

- Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polskiej Przyszłości im Stanisława Lema,

- Tomasz Misiak, przedsiębiorca, inwestor, prezes i założyciel Mizyak Investment Fund,

- Piotr Naimski, sekretarz stanum pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej KPRM,

- Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Govtech, szef Centrum Govtech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej,

- Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes Górnosląskiego Towarzystwa Lotniczego

- Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwa Infrastruktury,

- Juliusz Windorbski, prezes Domu Aukcyjnego DESA Unicum.

XIV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Fot. PTWP)

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna na Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Wsparcie dla Ukrainy kluczowym tematem

Szczególne miejsce w programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmą zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla Europy w związku z konfliktem na Ukrainie, agresywną polityką Rosji oraz zmianami w globalnej architekturze geopolitycznej. Debatujący poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Europy, w jaki sposób postępujące uniezależnianie się Europy od importu paliw kopalnych z Rosji może wpłynąć na realizację celów zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki oraz jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację i skłonność do inwestowania.

W tym roku wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie Europejskie Forum Młodych (Fot. PTWP)

Europejskie Forum Młodych

W tym roku wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie Europejskie Forum Młodych. Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie. W spotkaniu udział weźmie około 150 młodych aktywistów z całej Europy oraz kilkuset studentów regionalnych uczelni i przedsiębiorców, uczestników Kongresu.

W ramach Forum młodzi aktywiści z uczelni z regionu i Europy będą mogli spotkać się

z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie. Studenci i absolwenci będą mieli możliwość uczestniczenia w debatach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Z kolei kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

- W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z sukcesem realizowaliśmy projekt EEC Liderzy Przyszłości, który kierowany był do uczniów i studentów. W wykładach otwartych udział brało ponad 2000 studentów i młodych absolwentów. Współorganizatorami wydarzenia były uczelnie: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wyjątkowa sytuacja spowodowana pandemią wymusiła zawieszenie realizacji projektu. W 2022 roku, przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zaplanowaliśmy powrót do aktywności skierowanych do młodych osób - dodaje Wojciech Kuśpik.

Wydarzenia towarzyszące

W kwietniu już po raz siódmy na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego staną twórcy i liderzy najciekawszych polskich i europejskich start-upów. Zwycięzcy Start-up Challenge mogą liczyć na obecność w mediach, wejście do świata wielkiego biznesu i pozyskanie wsparcia na rozwój firmy. Od pierwszej edycji w 2016 roku do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1200 projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki. Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu trwają do 28 lutego 2022 roku.

W ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się kolejne edycje konkursów Top Inwestycje Komunalne, Inwestor Bez Granic, kontynuowany jest również Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.