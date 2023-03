Już za dwa lata co piąty z nas będzie tak pracować. Firmy zaoszczędzą

W 2025 roku co piąty Polak będzie GIGerem - osobą, która nie ma etatu i świadczy usługi dla kilku klientów jednocześnie. Tą nazwą, w przeciwieństwie do freelancerów, określa się nie tylko osoby pracujące w branżach kreatywnych, ale też m.in. kurierów czy budowlańców.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Statystyczny polski GIGer ma od 25 do 44 lat, mieszka w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców) i specjalizuje się w zarządzaniu, konsultingu, informatyce lub finansach i rachunkowości.

Według analityków Mastercard 58 proc. pracowników GIG economy związanych jest obecnie z branżą logistyczną, która rozwinęła się bardzo mocno pod wpływem skutków pandemii COVID-19.

GIG ekonomia pozwala zleceniodawcom na elastyczność i bardziej efektywne wykorzystanie swoich umiejętności poprzez świadczenie niezależnych usług.

GIG ekonomia to model pracy, w którym specjaliści rezygnują z etatu na rzecz zleceń, często realizowanych dla różnych pracodawców. Zjawisko nie jest nowe, zostało upowszechnione w 2009 roku przez dziennikarkę Tinę Brown w nawiązaniu do trendu występującego wśród pracowników szukających zleceń od różnych firm, korzystających przede wszystkim z komunikacji internetowej.

GIG ekonomia, czyli GIGerzy wkroczyli na rynek pracy

Z raportu EY i Giglike „GIG on. Nowy Ład na rynku pracy” w 2025 roku GIGerzy będą stanowić 15 proc. pracowników w skali całego globu. GIGerem będzie co piąty pracownik w Polsce.

Według analityków Mastercard, 58 proc. pracowników GIG economy związanych jest obecnie z branżą logistyczną, która rozwinęła się bardzo mocno pod wpływem skutków pandemii, dlatego wśród GIGerów spore grono stanowią osoby wykonujące nisko płatne prace, np. kurierzy rowerowi czy kierowcy przewozów pasażerskich.

– Choć nazwy GIGer i freelancer bywają stosowane zamiennie, to podstawową różnicą jest to, że GIGerami są nie tylko osoby pracujące w branżach kreatywnych, ale też kierowcy, kurierzy, pracownicy gastronomii czy budowlańcy, czyli wszyscy, ci którzy świadczą usługi dla kilku firm – komentuje Bartłomiej Król, business developement manager w Useme, platformie dla freelancerów oraz zleceniodawców. – Tym, co łączy freelancerów i GIGerów jest elastyczność i swoboda – samodzielne zarządzanie sobą i realizowanymi projektami – dodaje.