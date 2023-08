Już wkrótce wielu pracowników poczuje znajomy skurcz żołądka

Zostały ostatnie dni wakacji. Wielu pracowników zaczyna odczuwać stres związany z powrotem do pracy, niechęć na samą myśl o powrocie do codziennej rutyny dom-praca-szkoła-lekcje-zakupy. To tutaj atakuje syndrom stresu powakacyjnego (SSP).

Wielu z nas w trakcie urlopu zastanawia się nad tym, co mogło się wydarzyć w pracy podczas naszej nieobecności, przez co wyobrażamy sobie masę nieprzeczytanych maili, przez które będzie trzeba przejść, oczekiwania współpracowników i niespodziewane problemy, które możemy napotkać. Takie myśli sprawiają, że jesteśmy przytłoczeni i niespokojni, co ogranicza diametralnie czerpanie radości z urlopu i sukcesywnie buduje stres, którego apogeum przypada na pierwszy dzień pracy.

- Jest to syndrom stresu pourlopowego objawiającego się m.in. znacznym spadkiem energii, rozdrażnieniem, uczuciem smutku, trudnościami z koncentracją, a nawet problemami gastrycznymi. Okres ten trwa zazwyczaj od 3 do 7 dni od powrotu z urlopu. Choć stan ten jest czymś naturalnym i często mija samoistnie, powakacyjne wdrożenie się w obowiązki służbowe jest trudne, a sam proces warto wesprzeć kilkoma dobrymi praktykami – twierdzi Agata Brama, dietetyk i ekspert ds. wellbeingu Benefit Systems.

Praca to jedno, we wrześniu wracają "szkolne i pozalekcyjne obowiązki"

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powakacyjny stres wynika także z ogromnej różnicy pomiędzy trybem życia, jaki prowadzimy podczas okresu letniego, a tym, co nas czeka wraz z początkiem jesieni. Wolność, brak planów i relaksujący czas wakacyjny kolidują z koniecznością pracy, szkolnymi zobowiązaniami dzieci oraz codziennymi obowiązkami. 4 września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale także powrót do codziennej rutyny na najwyższych obrotach. Korków na mieście i stresu związanego z zachowaniem punktualności czy rosnącą listą zadań w pracy. Ta znaczna dysproporcja i nagła zmiana mogą budzić skrajne uczucia niechęci i lęku.

Co kuriozalne, czas wakacyjnego odpoczynku też nie zawsze pomaga zregenerować siły. Ponadstandardowy czas spędzany z rodziną i bliskimi czasami prowadzi do nie lada konfliktów. Przedłużające się spory lub nierozwiązane problemy mogą z czasem narastać i dodatkowo wpłynąć negatywnie na powrót do codzienności, dodając kolejny poziom stresu.

– Jeśli czujesz znajomy skurcz żołądka, twój oddech staje się ciężki, a myśli w głowie nie przestają biec - to, co jest najtrudniejsze w tym stanie, to zatrzymanie się na chwilę i nazwanie źródła pourlopowego napięcia oraz zastanowienie nad konkretnymi działaniami profilaktycznymi. Najczęstszymi czynnikami wpływającymi na syndrom stresu pourlopowego, są m.in. nadmierny perfekcjonizm, karmienie wewnętrznego krytyka, negatywne przekonania wyniesione z dzieciństwa, pesymizm, prokrastynacja czy autosabotaż. Niestety często odkrycie źródła własnego stresu oraz poradzenie sobie z nim jest możliwe dopiero w trakcie procesu psychoterapeutycznego – uważa Olga Rzycka, psycholog, psychoterapeuta reprezentująca firmę Hedepy.

11 przykładowych kroków do poradzenia sobie z syndromem stresu pourlopowego:

1. Planuj stopniowy powrót do codziennej rutyny. Nie wracaj natychmiast do pełnego harmonogramu po powrocie. Zamiast tego, daj sobie czas na stopniowe dostosowanie się do codziennych obowiązków. Zaczynając od łagodniejszego tempa, unikniesz poczucia przytłoczenia.

2. Pamiętaj o pozytywnych wspomnieniach. Przeglądaj zdjęcia i wspomnienia z wakacji. To może pomóc utrzymać w pamięci pozytywne doświadczenia i emocje, które towarzyszyły temu okresowi.

3. Znajdź radość w małych rzeczach. Znajdź przyjemność w codziennych aktywnościach. To mogą być drobne przyjemności, które pomogą ci zauważyć pozytywne aspekty Twojego otoczenia.

4. Zadbanie o siebie. Skup się na zdrowym stylu życia, w tym na regularnym wysiłku fizycznym, odpowiedniej diecie, snu i relaksie. Wprowadzanie zdrowych nawyków może pomóc w regulowaniu nastroju.

5. Planuj przyszłe wydarzenia. Czasami to, co może pomóc w odbudowaniu entuzjazmu, to planowanie przyszłych przygód i wydarzeń. To mogą być krótkie wyjazdy, weekendowy odpoczynek lub zaplanowanie kolejnego urlopu.

6. Podziel się wspomnieniami z innymi. Opowiedz bliskim osobom o swoich wakacyjnych doświadczeniach i emocjach. Dzielenie się tym, co przeżyłeś, może pomóc w przepracowaniu swoich uczuć.

7. Znajdź sens w codziennych działaniach. Skup się na swoich celach i pasjach. To, co robisz na co dzień, może być źródłem satysfakcji i radości, podobnie jak wakacyjne doświadczenia.

8. Rozważ zastosowanie technik relaksacyjnych. Techniki oddechowe, medytacja, joga lub inne formy relaksacji mogą pomóc w redukcji stresu i poprawieniu nastroju.

9. Utrzymuj społeczne kontakty. Spędzaj czas z przyjaciółmi i rodziną. Dobrym wsparciem są bliskie, pozytywne relacje, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu poczuciu smutku.

10. Rozwijaj umiejętności radzenia sobie ze stresem. Jeśli uczucia powakacyjnego stresu są trudne do pokonania, warto skorzystać z technik radzenia sobie ze stresem, takich jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapia rozmów.

11. Skupienie się na sobie. Wielu z nas nieustannie myśli o innych, szczególnie w czasie nowych wyzwań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego/akademickiego. Podczas terapii mamy pełną godzinę, która daje możliwość uporządkowania myśli i skupieniu się na własnych potrzebach.

