Już ponad 1/4 Polaków żyje od pierwszego do pierwszego. Ale to dopiero pierwsza zła wiadomość

Pandemia odbiła się na zasobności naszych portfeli. Prawie połowa z nas przyznała, że w ostatnim roku trafiało do nich mniej pieniędzy. Znacznie powiększyła się grupa osób, która na bieżące potrzeby wydaje wszystko, co zarobi.

Pandemia spowodowała, że rozważniej podchodzimy do wydawania pieniędzy (Fot. Shutterstock)

Prawie połowa z nas odczuła pogorszenie sytuacji finansowej w trakcie pandemii lub się go spodziewa.

Ostatnie miesiące zmieniły nasze zwyczaje i spowodowały, że baczniej przyglądamy się naszym wydatkom.

Takie wnioski płyną z badania "Zdrowie finansowe Polaków" przeprowadzonego przez Fundację Think! i ING Bank Śląski.

Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku zwiększyła się grupa osób, która wszystkie dostępne środki finansowe przeznacza na bieżące potrzeby. Obecnie to 26 proc. badanych, przed pandemią - 20 proc. Jednocześnie urosła liczba osób, które deklarują regularne oszczędzanie bez względu na bieżące zobowiązania. Przed pandemią systematycznie odkładał co czwarty badany, obecnie prawie 4 na 10.

Pandemia spowodowała też, że rozważniej podchodzimy do wydawania pieniędzy. "Kupuję po prostu to, czego potrzebuję, bez planowania" - przed pandemią takie podejście miało 80 proc. z nas. Podczas pandemii już prawie 30 proc. badanych przykłada dużą wagę do planowania zakupów. Wyraźnie widać, że kupujemy mniej kompulsywnie. 61 proc. badanych przyznało, że woli poczekać z zakupami, jeśli może mieć z tego korzyści. Przed pandemią takie nastawienie deklarowało 34 proc. społeczeństwa.

- Biorąc pod uwagę fakt, że prawie połowa z nas odczuła pogorszenie sytuacji finansowej w czasie pandemii, strategia ‘tu i teraz’, bez myślenia o tym, jak zabezpieczyć się na przyszłość – na przykład poprzez oszczędzanie, przekwalifikowanie się czy poszukanie dodatkowych źródeł dochodu - nie jest niestety dobrym znakiem. W czasach niepewności dobrze jest bowiem podjąć działania wyprzedzające, zadbać o ‘poduszkę finansową’ poprzez na przykład odkładanie części dochodów na przyszłość i generalnie zwiększyć kontrolę nad finansami osobistymi - mówi Anna Bichta, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

Więcej martwią się kobiety

Okazuje się też, że bardziej o bezpieczeństwo finansowe obawiają się kobiety, osoby powyżej 34. roku życia oraz osoby wychowujące dzieci. Analitycy Akademii Leona Koźmińskiego, którzy przygotowali raport, tłumaczą, że w części branż najmocniej dotkniętych ograniczeniami w czasie pandemii (np. gastronomia, turystyka, usługi) większość pracowników to kobiety. Okresowe zamknięcie przedszkoli i szkół, konieczność pracy zdalnej to kolejne czynniki, które mogą tłumaczyć podejście kobiet oraz osób wychowujących dzieci. Nie jest to jedyne źródło mówiące o tym, że pandemia mocniej uderzyła w kobiety. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) kilka dni temu podała, że podczas pandemii kobiety były bardziej narażone na zwolnienia, redukcję godzin pracy czy ograniczenia wywołane restrykcjami, w szczególności w sektorze hotelarstwa, gastronomii i produkcji. Z danych ILO wynika także, że poziom zatrudnienia mężczyzn już wrócił do tego z 2019 roku. - Mimo że przewidywany na 2021 wzrost w zatrudnieniu kobiet przewyższa wzrost zatrudnienia mężczyzn, będzie on wciąż niewystarczający, by kobiety powróciły do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii - oceniła organizacja. Organizacja podała, że w 2021 roku będzie o 13 mln mniej zatrudnionych kobiet w porównaniu z rokiem 2019. Oznacza to, że tylko 43,2 proc. kobiet w wieku produkcyjnym na świecie będzie zatrudnionych w porównaniu z 68,6 proc. mężczyzn w wieku produkcyjnym. Kobiety poza rynkiem pracy W kontekście pracy kobiet warto przypomnieć o interpelacji Joanny Jaśkowiak. Posłanka Koalicji Obywatelskiej alarmuje, że już co trzecia Polka pomiędzy 20. a 64. rokiem życia nie pracuje i nie szuka pracy. Ale to nie znaczy, że nie chciałaby pracować. - Wystarczy wypaść z rynku nawet na rok, żeby już mieć trudności z samodzielnym znalezieniem zatrudnienia. Im dłużej kobieta jest poza rynkiem pracy, tym mniejsza szansa, że uda się wrócić do stałej pracy. Wiele takich kobiet może w przyszłości nie mieć uprawnień nawet do minimalnej emerytury. Będą skazane na pomoc państwa, a nikt dziś nie wie, jaką pomoc państwo będzie w stanie zaoferować kobietom zagrożonym ubóstwem. Kondycja finansów publicznych jest coraz gorsza i nie widać szansy na poprawę - wskazuje na problemy. Dlatego pyta Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej czy przewiduje ono uruchomienie programów umożliwiających tym kobietom powrót do pracy. Dopytuje też, czy resort podejmuje jakieś działania, by poprawić jakoś funkcjonowania systemu zapobiegania bezrobociu w najbiedniejszych regionach Polski, gdzie - jej zdaniem - działa on bardzo słabo. Źle się działo w pracy Z raportu wynika również, że wielu Polaków odczuło negatywne skutki pandemii w życiu zawodowym. Tracili pracę, zmniejszano im etat bądź pensję w wyniku braku prowizji czy zleceń. Uczestnicy badania przyznali również, że na gorsze zmieniły się ich relacje z pracodawcami, którzy czując pewną przewagę, potrafią nadużywać i wyzyskiwać pracowników, wykorzystywać nieznajomość przysługujących im praw, straszyć zwolnieniami. W odpowiedziach respondentów, bez względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania, wybrzmiewa niepewność, co przyniesie jutro. Z nielicznych pozytywów, jakie przyniosła pandemia, Polacy wyliczają natomiast wolniejsze tempo życia, czas spędzony z rodziną w czasie lockdownu oraz więcej czasu na hobby. - Wyniki badania utwierdzają nas w przekonaniu, że Polacy potrzebują wiedzy na temat finansów osobistych, gdyż zadbanie o finansową odporność pomoże stawić czoła wyzwaniom niepewnych czasów, w których żyjemy - mówi Anna Bichta.

