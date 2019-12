Już co drugi pracownik chce pracować zdalnie

Głównym czynnikiem przyciągającym pracowników do nowej pracy jest elastyczny czas pracy, wskazany przez 50 proc. respondentów.

Na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajdują się: bardziej atrakcyjne możliwości kariery, propozycja wyższego wynagrodzenia oraz złe zarządzanie w organizacji. Każdy z wymienionych czynników został wskazany przez 41 proc. respondentów.

40 proc. specjalistów i menedżerów aktywnie dąży do zmiany pracy (np. przegląda i odpowiada na ogłoszenia rekrutacyjne).

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję na rynku pracy – zauważają analitycy firmy Antal. Już co drugi pracownik deklaruje, że warunkiem rozważenia oferty nowego pracodawcy jest możliwość elastycznych godzin pracy (50 proc.). Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 28 punktów procentowych w porównaniu do 2016 roku i 42 punkty procentowe w porównaniu do 2014 roku.

- Organizacje, które będą w stanie zapewnić takie rozwiązania pracownikom, a jednocześnie zadbać o jakość komunikacji i organizację pracy, odniosą sukces w kolejnych latach – zarówno w aspekcie budowania marki pracodawcy, jak i wskaźników biznesowych – czytamy w raporcie.

Z badania Antala wynika również, że najczęściej przyczyny odejść pracowników z pracy tkwią wewnątrz samej firmy. Na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z dotychczasowego miejsca pracy dla 41 proc. respondentów.

Kolejnym wnioskiem z badania jest to, że firma chcąc pozyskać i utrzymać pracowników, powinna zaoferować stabilne warunki zatrudnienia, czyli umowę o pracę. Wbrew obiegowym opiniom na temat rosnącej popularności umowy b2b, dla wielu specjalistów i menedżerów to umowa o pracę nadal stanowi kluczowy czynnik wpływający na wybór pracodawcy.

Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie o 2 punkty procentowe spadł odsetek osób preferujących umowy B2B. Wyjątkiem jest branża IT, gdzie doświadczeni kandydaci oczekują przede wszystkim elastyczności zarówno w wymiarze czasu pracy, jak i formy zatrudnienia. Kolejnym trendem na rynku pracy, który szefowie firm muszą wziąć pod uwagę w nadchodzących miesiącach, to dalsza „cyfryzacja” rynku pracy. Eksperci Antala zauważają, że rośnie rola mediów społecznościowych. LinkedIn w ujęciu globalnym to już ponad 645 mln zarejestrowanych użytkowników, z czego ponad 2,5 mln w Polsce. To daje nam 34 pozycję wśród 44 krajów Europy. Średnio co sekundę rejestrują się więcej niż 2 nowe osoby. Z badania Antal wynika, że udział na rynku specjalistów i menedżerów posiadających zaktualizowany profil pozostaje na wysokim poziomie 80 proc. - Transparentna, szczera firma, powinna prowadzić odpowiednią komunikację na portalach społecznościowych, dzięki czemu sprawi wrażenie niemającej nic do ukrycia, wzbudzi zaufanie i pozytywne emocje wśród potencjalnych kandydatów i tym samym zachęci ich do pracy w firmie – konkludują eksperci Antal. Działy HR będą – jak wynika z raportu – rozszerzać zakres działania. Pracodawcy, żeby być skuteczni rekrutacyjnie, powinni rozważać również jako możliwości pozyskiwania kandydatów inne regiony Polski oraz zagranicę. Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że specjaliści i menedżerowie w Polsce są otwarci na relokację zawodową. Najczęściej taką gotowość deklarują przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (79 proc.), logistyki oraz sprzedaży (72 proc.). Na relokacji pracowników zależy nie tylko firmom. Ostatnio coraz bardziej popularne są inicjatywy całych regionów czy miast, które zachęcają do zamieszkania na ich terenie oraz kooperacje lub zrzeszenia firm, które razem promują region widząc szansę we współpracy.