Jeszcze nigdy nie było tak łatwo zostać w Polsce żołnierzem

Podczas posiedzenia Podkomisji Stałej do spraw Struktury Sił Zbrojnych RP, które odbyło się 17 listopada 2021 r., obok informacji dotyczącej stanu liczebności Sił Zbrojnych RP w świetle obecnych wyzwań, z uwzględnieniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej, mówiono również o wdrażaniu programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Wojsko coraz szerzej otwiera drzwi przed chętnymi do służby ojczyźnie (fot. DGRSZ)

Wojsko coraz szerzej otwiera drzwi przed chętnymi do służby ojczyźnie (fot. DGRSZ)

W związku z planami rozwoju sił zbrojnych to wciąż mało. Stąd programy i ułatwienia w naborze mające zachęcać do wstąpienia do zawodowej służby wojskowej i WOT. Nabór do zawodowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej nigdy jeszcze nie był tak łatwy. MON zakłada, że zwiększy to zdecydowanie liczę ochotników do służby wojskowej.

Dyrektor programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. Artur Dębczaka i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał broni Wiesław Kukuła twierdzą, że zmiany wprowadzane w systemie rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy terytorialnej służby wojskowej dają coraz lepsze rezultaty.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak ujawnił Gabriel Brańka, dyrektor Departamentu Kadr MON, mijający rok, jeśli chodzi o nabór, był jednak trudny ze względu na pandemię. Aby to zmienić, uproszczono oraz wprowadzono zmiany w procesie naboru do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

Umożliwiono dowódcom prowadzenie naboru na wszystkie wakujące stanowiska w jednostce. O 140 dni skrócono proces rekrutacji. Obecnie ochotnicy nie zawsze będą musieli stawać przed komisją lekarską. Teraz decydująca będzie kategoria, jaką otrzymali podczas kwalifikacji wojskowej.

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym służba przygotowawcza, trwały średnio 190 dni. Kandydaci narzekali na zbyt długi czas, jaki dzielił kandydata od złożenia wniosku do ukończenia szkolenia oraz złożenia przysięgi wojskowej. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

Nabór do zawodowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej nigdy jeszcze nie był tak łatwy (fot. 18BPR/Kamil Szczepura)

Skrócono też szkolenie podstawowe, będące przepustką do służby zawodowej. Zamiast 90, trwa najwyżej 30 dni. Wprowadzono możliwość aplikowania do służby przez internet, a czas załatwiania wszystkich niezbędnych formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) skrócono do jednego, maksymalnie 2 dni.

Dzięki tym zmianom służba zawodowa w Wojsku Polskim, jak również w pododdziałach WOT, stała się praktycznie dostępna dla wszystkich chętnych planujących związać swoje zawodowe życie z armią.

Tym, którzy nie mieli styczności z wojskiem, umożliwia to m.in. nowe narzędzie do rekrutacji. Obecnie, oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, MON uruchomiło dodatkową możliwość rekrutacji w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl. Obok platformy ePUAP to obecnie najszybsza forma kontaktu kandydata do służby z wojskowymi rekruterami.

Nowy portal rekrutacyjny

Wystarczy, by kandydat do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej założył konto lub zalogował się do już istniejącego portalu zostanzolnierzem.pl.

Otrzyma wówczas informację o terminie wizyty w Wojskowym Centrum Rekrutacji, aby dopełnić formalności, które nie powinny przekraczać 14 dni. Dowie się, gdzie i kiedy przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, przejdzie badania lekarskie oraz psychologiczne.

Wszystko to w jeden, maksymalnie 2 dni. Otrzyma też kartę powołania na szkolenie podstawowe (służbę przygotowawczą), po zakończeniu którego i złożeniu przysięgi wojskowej zostanie przeniesiony do rezerwy.

Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach, w zależności od tego, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej.

Studenci do Legii Akademickiej

Biuro do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej koordynuje również program Legia Akademicka, realizowany od 2017 r. Skierowany jest on do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Obecnie, po raz pierwszy, uruchomiono w nim moduł oficerski.

Aby przystąpić do programu, studenci uczelni publicznej lub niepublicznej muszą mieć polskie obywatelstwo, posiadać kwalifikację wojskową lub zgodzić się na nią, mieć kategorię zdrowia A i nie być karanym. Muszą też za pośrednictwem uczelni złożyć wniosek o przystąpieniu do programu.

Skrócono czas szkolenia podstawowego, będącego przepustką do służby zawodowej (fot. DGRSZ/MON)

Studenci zainteresowani wojskowym przeszkoleniem mogą się zgłaszać do uczelnianych koordynatorów programu. Ci, którzy chcą uczestniczyć w module oficerskim, muszą się pospieszyć. Na złożenie wniosku do Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej mają czas do końca lutego.

Najpierw teoria, potem zajęcia praktyczne

Szkolenie teoretyczne w tym programie (ok. 30 godzin lekcyjnych) odbywa się w trakcie studiów, podczas wykładów i pokazów, jak również kilkunastu kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej.

Część praktyczna przeprowadzana jest na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji, w dwóch turach po 6 tygodni.

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów szkolenia trwających po 21 dni, zakończonych egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego kończy się egzaminem oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. Oba moduły można ukończyć w ciągu jednego roku.

Gaudeamus i po gwiazdki

Moduł oficerski jest dla studentów, którzy w poprzednich edycjach programu ukończyli moduł podoficerski. Jednym z kryteriów jest posiadanie wykształcenia, na które aktualnie jest w armii największe zapotrzebowanie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w wakacje. Trwają 47 dni szkoleniowych i kończą się egzaminem. Więcej informacji można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka.

Łatwiej też będzie, dzięki nowym przepisom, upraszczającym procedurę rekrutacji, wstąpić do terytorialnej służby wojskowej. Do tej pory kandydat do WOT musiał stawić się dodatkowo przed komisją lekarską.

Cztery drogi do WOT

Teraz wystarczy kategoria, jaką otrzyma podczas kwalifikacji wojskowej. Dzięki temu proces powoływania terytorialsów ma się znacznie skrócić. Muszą jednak przejść badania psychologiczne.

Są cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się do WOT. Pierwsza to wizyta w WKU, w której należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wniosek można pobrać ze strony WOT lub pobrać i wypełnić w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. W WKU ochotnik otrzyma również wszystkie informacje.

Pozostałe to, tak jak w przypadku chętnych do zawodowej służby wojskowej, złożenie wniosku przez internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP lub portalu rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl. Można też skorzystać z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Szczegóły, jak zostać żołnierzem WOT krok po kroku, można znaleźć na stronie internetowej Wojsk Obrony Terytorialnej.