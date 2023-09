Jeszcze niedawno nikt nie słyszał o tej branży. Teraz rośnie w siłę

- Na rynku widzimy tendencję do tego, by łączyć SEO z innymi obszarami w ramach holistycznych strategii marketingowych, ponadto coraz częściej freelancerzy wykazują się wszechstronnością, by zdobyć przewagę na rynku, dlatego też nie dziwi nas fakt, że specjaliści oprócz pozycjonowania mają także inne zajęcia – Patrycja Górecka, head of marketing & PR w WhitePress.

Gerald Murphy, senior solutions business manager w Similarweb, dodaje, że SEO samo w sobie uległo dywersyfikacji.

- Zawsze była to dziedzina podlegająca zmianom napędzanym wytycznymi Google, aktualizacjami algorytmów i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniem. Jednym z najważniejszych trendów, jakie zaobserwowaliśmy w Similarweb w tym roku, jest SEO dla kanałów, innych niż̇ Google. SEO dla YouTube’a i Amazona jest już dość mocno ugruntowane - szczególnie interesujący jest wzrost TikToka. Zapytanie „Tiktok seo” ma miesięczny wolumen wyszukiwań na poziomie prawie 10 tysięcy, a „Tiktok seo strategy” na poziomie większym niż tysiąc. Podczas gdy nowe pokolenia zaczynają dominować w krajobrazie wyszukiwarek, specjaliści SEO muszą nie tylko radzić sobie z dodatkowymi zadaniami marketingowymi, ale również̇ dostosowywać się do ciągle rosnącego i zmieniającego się obszaru SEO - komentuje Gerald Murphy.

Budżety i narzędzia, czyli ile za te przyjemności?

Patrząc z perspektywy zagranicznych danych, które głównie pochodzą z rynku amerykańskiego, wydatki na optymalizację strony wahają się od 500 do kilku tysięcy dolarów miesięcznie.

A jak to wygląda na rynku europejskim? WhitePress zapytał o to specjalistów z 22 krajów. Największymi budżetami operują specjaliści w Wielkiej Brytanii, gdzie 27 proc. SEO-wców wydaje więcej niż 4500 euro na domenę. Czesi, Polacy i Rumuni dysponują środkami na poziomie 400-500 euro. Koszty te mogą z czasem jeszcze wzrosnąć m.in. za sprawą wydatków na nowoczesne narzędzia analityczne.

- Korzystanie z narzędzi SEO to dzisiaj must have i mowa tutaj nie tylko o darmowych rozwiązaniach, ale przede wszystkich tych spersonalizowanych i pozwalających zwiększyć efektywność działań. Obecnie na rynku do dyspozycji specjalistów pozostaje ok 200 narzędzi, na które wydają od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy euro miesięcznie. Rekordziści z Włoch i Francji (ok. 2,5 proc. ankietowanych z każdego z tych państw) przeznaczają na nie nawet ponad 5000 euro – mówi Anna Halama, marketing team leader w WhitePress.

Jaki rodzaj usług SEO wykonują europejscy specjaliści?

Najwięcej, bo blisko 70 proc. specjalistów SEO łączy on- i off-site, 26 proc. zajmuje się jedynie optymalizacją samej domeny, a zdecydowanie najmniej prowadzi tylko działania link buildingowe.

- Tylko 26 proc. respondentów skupia się wyłącznie na działaniach związanych z on-site SEO, które długo miało opinię prostego w realizacji, a przez to było popularniejsze wśród tych, którzy dopiero stawiali pierwsze kroki przy optymalizacji witryny. Niosło też ze sobą mniejsze ryzyko kar, niż link building, który wymaga już wiedzy wykraczającej poza podstawy SEO. Obecnie fachowcy zdają sobie sprawę z tego, że trzeba łączyć te dwa aspekty – co zostało potwierdzone w wynikach badania – mówi Aleksander Mrowiec, marketing specialist w WhitePress i koordynator badania.

Przyszłość SEO oczami specjalistów z 22 krajów

WhitePress postanowił zapytać blisko półtora tysiąca ekspertów z całej Europy o ich zdanie na temat tego, co czeka branżę SEO w kolejnych latach. Z racji tego, że w tej dynamicznie zmieniającej się dziedzinie przewidywania są niezwykle trudne, aż 1/3 oceniła, że trudno powiedzieć, w jakim kierunku będzie się rozwijała ta branża, ale na podstawie ich odpowiedzi wytypowano kilka zgodnych trendów i kierunków na najbliższy czas. Jakich?

Zdaniem 65 proc. badanych linki będą musiały być coraz wyższej jakości, by mieć szansę w starciu z konkurencją oraz z polityką wyszukiwarek. Z kolei 39 proc. uczestników ankiety uważa, że SEO będzie stawać się coraz bardziej przystępne dzięki narzędziom automatyzującym.

Zdaniem respondentów branża SEO będzie się dalej dynamicznie rozwijała mimo ciągłych zmian w polityce Google. Czynniki behawioralne dla ponad 60 proc. ankietowanych będą zyskiwały na znaczeniu i będą miały coraz istotniejszy wpływ na pozycjonowanie i optymalizowanie.

