Jeszcze nie doszli do siebie po pandemii, lecz prognozy są coraz lepsze

Według prognoz Polskiej Izby Przemysłu Targowego, większość firm (ponad 80 proc.) spodziewa się, że powrót do poziomu sprzed pandemii może jednak potrwać do 2024 r. (Fot. Shutterstock)

W roku 2020 i 2021 roku ponad 70 proc. firm odnotowało ponad 70-proc. spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a niemal 23 proc. podmiotów - ponad 90 proc. Utrata płynności finansowej zmusiła część firm z branży targowej do redukcji zatrudnienia, a nawet przebranżowienia.

Dobiegający właśnie końca pierwszy kwartał 2023 roku dostarczyć może branży powodów do zadowolenia.

- Pomimo długiego zastoju i wyzwań, początek 2023 r. wydaje się bardzo optymistyczny – przyznaje Beata Kozyra, dyrektor generalna, członek zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego i dodaje: - Po pierwszych imprezach targowych, które odbyły się w tym roku, niektóre firmy branży targowej przewidują, że w 2023 roku przychody wzrosną nawet do 91 proc. poziomu sprzed pandemii – przekazuje Beata Kozyra.

Zwraca przy tym uwagę, że pomimo pandemii i wojny na Ukrainie branża targowa nie tylko stopniowo powraca do poziomu z roku 2019, ale dynamicznie zmienia się, dostosowując do potrzeb wystawców i zwiedzających. Jednak według prognoz Polskiej Izby Przemysłu Targowego większość firm (ponad 80 proc.) spodziewa się, że powrót do poziomu sprzed pandemii może jednak potrwać do 2024 r.

- Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 ma i będzie miało wpływ kilka czynników: wojna na Ukrainie i obawy związane z tym obawy zagranicznych wystawców, wzrost cen paliwa, energii oraz dwucyfrowy poziom inflacji, a co za tym idzie, wzrost kosztów pracy – twierdzi Beata Kozyra.

Brak specjalistów, czyli jedno z wyzwań, przed jakimi stoi branża

Przyznaje przy tym, że wzrost cen dotyka firmy branży targowej bezpośrednio, jak wszystkie inne firmy, jak i pośrednio, przez podejście wystawców.

- Niektórzy z nich wstrzymują decyzje o udziale w targach, ponieważ sami borykają się z kosztami funkcjonowania spowodowanymi wzrostami cen – opisuje nastroje w branży dyrektor generalna Izby. Wymienia też kolejne, a do tego duże, wyzwanie dla firm targowych w odbudowie kondycji.

– To wciąż zbyt mała (...) liczba specjalistów. Wielu odeszło lub zostało zwolnionych w związku z ponad 18-miesięcznym „pandemicznym” przestojem branży – twierdzi Kozyra.

Ocenia przy tym, że nastroje w branży można obecnie uznać za optymistyczne.

- Jednak dane pokazują zdecydowanie tendencję wzrostową, która, jak zakłada wiele firm targowych, utrzyma się również w roku 2023. Duża część firm mówi nawet o wyrównaniu poziomu przychodów z 2019. Inne prognozują, że zabierze im to jeszcze ok. 1-2 lata – mówi Beata Kozyra.

