Jesteśmy lepsi niż Austria, Francja i Niemcy, ale to wciąż nie jest powód do zadowolenia

Deficyt kadrowy w IT to spory problem. Szansą może być większe zaangażowanie do pracy w branży kobiet. Szacuje się, że w Polsce 18 proc. wszystkich programistów to kobiety. To zdecydowanie za mało. Jak jednak przewidują eksperci z ITDS Polska, udział kobiet w IT będzie rósł, czego efektem będzie nie tylko zmniejszenie niedoborów kadrowych w branży, ale także wnoszona do firm i zespołów różnorodność.

Według danych platformy GWI z pierwszego półrocza 2022 roku jedynie 18 proc. wszystkich programistów w naszym kraju stanowią kobiety. W wielu innych europejskich krajach sytuacja wygląda podobnie. W Austrii, Francji czy Niemczech kobiety to tylko 10 proc. wszystkich programistów, a w Czechach zaledwie 5 proc. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest w Europie Szwajcaria, gdzie ich udział w branży IT wynosi 43 proc.

Ratunkiem dla branży może być większe zaangażowanie do pracy kobiet. Niestety pomimo wielu projektów wspierających kobiety w IT, jak "IT for SHE", „Her Way To IT”, “Dare IT” czy “Woman Update”, w tym sektorze nadal jest ich niewiele.

Od 2017 r. w Polsce spada liczba absolwentów kierunków z grupy STEM (science, technology, engineering, mathematics), czyli osób najczęściej kierujących się do pracy w zawodach spełniających kryteria „specjalistów IT”. Polska wypada jednak zdecydowanie gorzej, gdy spojrzymy na relatywne zmiany liczby specjalistów IT. W latach 2012-2021 liczba specjalistów IT w Polsce wzrosła o ok. 50 proc.

Badania PIE i SoDA dowodzą także, że problem nie jest tymczasowy. Wpływ na ciągły niedobór specjalistów IT ma i będzie miała malejąca liczba absolwentów kierunków technicznych. Co więcej, widoczny jest nie tylko spadek bezwzględnej liczby absolwentów (ten ma podłoże w niżu demograficznym), ale także odsetka osób kończących kierunki techniczne wśród wszystkich absolwentów uczelni w kraju.

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) we współpracy z Software Development Association Poland (SoDA) wynika, że w Polsce trzeba zatrudnić 147 tys. specjalistów IT, żeby udział tego sektora w polskiej gospodarce był na tym samym poziomie, co w Unii Europejskiej.

– Powtarzany przez lata mit mówiący o tym, że kierunki techniczne są bardziej odpowiednie dla mężczyzn, może zniechęcać kobiety do rozwijania kariery w tym kierunku. Dostrzegamy jednak w tej kwestii pozytywną zmianę i widzimy, że coraz więcej z nich rozważa pracę w IT. Wszystko wskazuje na to, że udział kobiet w branży będzie rósł – wyjaśnia Charles-Alexandre Gamba, CEO w ITDS Polska. – Z doświadczenia wiemy, że zdywersyfikowane zespoły działają bardziej efektywnie. Spojrzenie na problem z innej, świeżej perspektywy, różnice charakterów, osobowości i doświadczeń pozytywnie wpływają na jakość i szybkość odnajdywania rozwiązań – dodaje.

Kobiet w sektorze IT nadal jest niewiele (fot. CoWomen/Unsplash)

IT specjalistki, ale rzadko programistki

Jak wynika z raportu No Fluff Jobs „Kobiety w IT 2022”, w Polsce najwięcej kobiet w branży IT pracuje jako testerki (18,6 proc.) oraz project managerki (16 proc.). Wybór specjalizacji zależy przede wszystkim nie od płci, a posiadanych predyspozycji i kompetencji.

– W ostatnich latach wiele kobiet zdecydowało się na przebranżowienie do sektora IT, który oferuje szeroki wachlarz specjalizacji. Kobiety są zdeterminowane, aby zdobywać umiejętności techniczne, które pomagają im się dalej rozwijać i budować karierę w IT. Rośnie także liczba kobiet na studiach technicznych, a Polki na tle krajów europejskich pod tym względem się wyróżniają. To wyraźny sygnał mówiący o tym, że wkrótce liczba specjalistek IT w Polsce może znacznie wzrosnąć – tłumaczy Katarzyna Stachowiak, COO w ITDS Polska.

IT nie tylko dla mężczyzn – Polki przełamują stereotypy

Według raportu UNESCO dotyczącego edukacji dziewcząt i kobiet w nauce, technologii, inżynierii i matematyce studentki stanowią tylko 35 proc. wszystkich studentów na kierunkach związanych z naukami STEM na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Jak się jednak okazuje, w Polsce kobiety coraz częściej podejmują studia na kierunkach ścisłych. Z raportów opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że w Polsce 66 proc. absolwentów szkół wyższych to kobiety, co jest najwyższym wskaźnikiem w UE (średnia UE to 57 proc.). Polki zajmują także wysoką, drugą pozycję w UE pod względem absolwentek kierunków ścisłych.

Na wybór ścieżki kariery zawodowej wpływ ma wiele czynników na różnych etapach życia, a powodów wciąż niewielkiego udziału kobiet w branży IT jest wiele. Na decyzję o kierunku kariery zawodowej wpływ mają m.in. osobiste preferencje, opinia bliskich, możliwość pogodzenia pracy i obowiązków rodzinnych czy brak wiedzy na temat posiadanych opcji, ale też ich przytłaczająca ilość.

– Branża IT potrzebuje kobiet. W ITDS wierzymy, że różnorodność w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie, a zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji kobiet może mieć pozytywne skutki dla całej organizacji. Dlatego temat zwiększania liczby kobiet zainteresowanych branżą IT jest nam bliski. Staramy się przyciągać kobiece talenty, dlatego angażujemy się w wydarzenia i inicjatywy dedykowane płci żeńskiej w IT, jak m.in. Women in Tech Summit, w których corocznie bierzemy udział. Wbrew stereotypom, branża IT to świetne miejsce dla kobiet, o czym doskonale przekonałam się na własnym przykładzie i z całą pewnością potwierdzą to także inne kobiety w naszej firmie, które stanowią nie tylko większość naszej kadry zarządzającej, ale także znaczną część ogólnej liczby naszych specjalistów IT. Przewidujemy, że ten trend będzie się utrzymywał – dodaje Katarzyna Stachowiak.

W Polsce 66 proc. absolwentów szkół wyższych to kobiety (fot. Unsplash)

IT z kobiecej perspektywy

W IT płeć nie gra roli, jak twierdzą konsultantki ITDS Polska Anastasiya Pliaskach, Agata Kołtun i Marta Hnatowska. Czym przyciągnęła je branża IT?

– Do podjęcia studiów informatycznych zainspirowała mnie poprzednia praca. Pracowałam w mediach, kupowałam czas antenowy na reklamy w TV i znaczna część mojej pracy składała się z bardzo powtarzalnych zadań w Excelu. Wiedziałam jednak, że musi być sposób, żeby te rzeczy robić automatycznie, a nie manualnie. Kierowała mną chęć automatyzowania wszystkiego, by nie tracić czasu. Możliwość skracania i ulepszania procesów prowadzi właśnie do rozwoju systemów IT – mówi Marta Hnatowska, pracująca jako business process developer dla klienta ITDS z branży finansowej.

– Oprócz możliwości nieustannego rozwoju, co wynika z postępu technologicznego, branża IT oferuje także wyjątkową elastyczność. To choćby możliwość pracy zdalnej w pełnym wymiarze, a także cała paleta specjalizacji i projektów, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie – twierdzi Anastasiya Pliaskach, system business analyst pracująca dla klienta ITDS z sektora bankowego.

Czy kobietom łatwo jest odnaleźć się w środowisku zdominowanym głównie przez mężczyzn? – Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w IT, choć nadal jest nas mało. W jednym z zespołów, w którym pracowałam, byłam pierwszą kobietą, z jaką współpracowali moi koledzy. Uważam, że kobietom nie jest trudniej niż mężczyznom wejść do świata IT i rozwijać swoją karierę w tym sektorze. W normalnym, zdrowym środowisku powinno liczyć się to, czy pasujemy do zespołu i stawianych nam zadań, czyli czynnika zupełnie niezależnego od płci – mówi Agata Kołtun, software developer w firmie dostarczającej analizy i rozwiązania technologiczne dla branży medycznej.

– Wydaje mi się, że czas zmienić myślenie, że programować mogą tylko mężczyźni. Fakt, jest ich więcej w tej branży, ale też są bardzo pomocni i otwarci na przekazywanie wiedzy kobietom, czego sama doświadczyłam – podsumowuje Marta Hnatowska.

