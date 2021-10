Jest sposób na lewe zwolnienia. Można wpaść w niespodziewanym momencie

Pracodawcy mają możliwość skontrolować pracowników, wobec których mają podejrzenia, że bezzasadnie korzystają ze zwolnień lekarskich. W takiej sytuacji może o pomoc poprosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sezon grypowy w pełni. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, tylko w pierwszym tygodniu października zarejestrowano w Polsce ogółem 115 814 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 43,2 na 100 tys. ludności. Oznacza to, że pracownicy coraz częściej będą korzystali ze zwolnienia lekarskiego.

Jednak pracodawcy skarżą się, że nie zawsze zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest zgodnie z celem. Chociaż zwolnienie otrzymać można tylko z zalecenia lekarza - trudno jest zweryfikować, czy pracownicy korzystają z niego prawidłowo. A podejrzenia pracodawców rosną, kiedy liczba L4 wzrasta w dniach poprzedzających długie weekendy lub święta, których w listopadzie i grudniu nie brakuje.

Nie wszystkie są bezzasadne. W pierwszym kwartale 2021 roku ZUS przeprowadził 80 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydał 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Z kolei całym 2020 roku ZUS przeprowadził 275,4 tys. kontroli zwolnień chorobowych. Wydał 16,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w całym 2020 roku osiągnęła 18 346 tys. złotych.

Jak pracodawcy mogą sobie z takim problemem poradzić?

- Pracodawcy zapominają, że mogą korzystać ze wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiednie służby skontrolują zarówno samą prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego, jak też sposób jego wykorzystywania - tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Jak dodaje, rzetelna kontrola może wyłapać nieprawidłowości, gdy pracownik świadomie nadużywa swojego prawa do urlopu zdrowotnego. Jednak o kontrolę ZUS-u musi wystąpić pracodawca.

- Dlatego przedsiębiorcy powinni częściej zwracać się do oddziału ZUS i wnioskować o to, żeby takie kontrole były prowadzone. Im szybciej to zrobią, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nawet przy krótkotrwałych zwolnieniach taka kontrola nastąpi - podkreśla.

Wzór wniosku OL-2 o kontrolę zaświadczenia lekarskiego znajduje się na stronie ZUSu - po jego wydrukowaniu i wypełnieniu można go używać w korespondencji formalnej z ZUS.

Zakład pracy oraz ZUS mają prawo skontrolować prawidłowość orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz prawidłowość wystawiania zaświadczenia lekarskiego - pracodawca także ma takie uprawnienia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób.

Wystąpienie o kontrole zwolnienia lekarskiego do ZUSu powinno być dokonane w szczególności, jeśli dany pracownik często korzysta z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy, uzyskuje kolejne zaświadczenia lekarskie od różnych lekarzy, korzysta z kolejnych okresów zasiłkowych czy w przeszłości był już pozbawiony prawa do wynagrodzenia za czas choroby w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich.

Konieczny adres

Pracownik musi wskazać adres jego faktycznego pobytu w okresie niezdolności do pracy - nie należy utożsamiać go z miejscem zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Umożliwia to przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich - polega ona na odwiedzeniu pracownika we wskazanym miejscu pobytu w trakcie choroby.

Miejsce pobytu wskazane w samym zaświadczeniu lekarskim ZUS e-ZLA niekoniecznie musi być takie samo jak adres zameldowania lub zamieszkania - ubezpieczeni, wymagający opieki innych osób, w okresie absencji chorobowej mają możliwość zamieszkania na ten czas z kimś, kto zapewnia im opiekę.

Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych na temat każdej zmiany swojego pobytu podczas zwolnienia lekarskiego, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Z każdej kontroli zwolnienia pracownika kontroler sporządza protokół, w którym zawiera istotne fakty dotyczące przeprowadzanej kontroli oraz informacje dotyczące nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego w uzasadnionych przypadkach.

Zawieszenie, a nawet zwolnienie

Jeżeli kontrola wykaże, że pracownik nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, pracodawca może podjąć decyzję o niewypłacaniu świadczenia. W takiej sytuacji pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem ZUS e-ZLA, chyba że w jego okresie przebywał w szpitalu.

Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego może być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i poskutkować m.in. wypowiedzeniem umowy, a nawet rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.

Przy czym nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego jest niekorzystną dla pracownika okolicznością, ale nie zawsze może być przyczyną odmowy prawa do zasiłku. Jeśli jest ona uzasadniona np. wizytą u lekarza, w aptece lub w sklepie w celu zrobienia podstawowych zakupów żywnościowych, gdy nie ma innego członka rodziny, który mógłby osobę chorą w tym wyręczyć.

Strata dla firmy

Ile na nieobecności pracowników spowodowanej chorobą tracą przedsiębiorcy? Sprawdziła to firma doradcza Conperio. Zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc., traci miesięcznie łącznie 450 tys. zł. W tej kwocie 150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia pracowników przebywających na L4, 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni w tym czasie wyprodukować (przyjęte wynagrodzenie pracownika to 3 tys. zł brutto).

- W ostatnim roku coraz częściej mieliśmy do czynienia z dwucyfrowym poziomem absencji w zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 300 pracowników, co wskazuje na tzw. absencję patologiczną. Firmy walczą o kilkuprocentowe wzrosty wydajności na produkcji, tymczasem warto sobie uzmysłowić, że nieobecność pracownika to 100-proc. spadek tejże wydajności - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Dodaje, że zazwyczaj firmy zmuszone są wtedy uruchomić nadgodziny lub dać pracę tymczasową, co generuje dodatkowe, wysokie koszty.

- Szefowie często przekładają nadmiar pracy na pozostałych pracowników, co z kolei wpływa na zbyt wysokie obciążenie fizyczne i niskie morale załogi. Firmy w takich sytuacjach niejednokrotnie zatrudniają także dodatkową, niepotrzebną liczbę ludzi do wykonania tej samej pracy - wyjaśnia.