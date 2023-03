Jest nowa lista najbardziej etycznych przedsiębiorstw świata. Firm z Polski na niej brak

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ranking The World’s Most Ethical Companies to przygotowywane co roku od 2007 roku zestawienie najbardziej etycznych firm na świecie. Lista ma na celu kształtowanie i promowanie dobrych praktyk w obszarze biznesowym oraz wyróżnienie organizacji, które utrzymują najwyższe standardy etyczne w swoich strukturach.

Instytut Ethisphere, który odpowiada za stworzenie listy, właśnie opublikował jej najnowszą odsłonę. Tegoroczne zestawienie objęło 135 firm z 19 krajów, reprezentujących 46 obszarów gospodarki. W tym 8 firm zostało wyróżnionych po raz pierwszy, a 6 organizacji zostało docenionych już 17 razy, czyli co roku od momentu powstania rankingu.