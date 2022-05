Jest nas mniej, pracujemy więcej i dłużej, w życiu prywatnym też nie najlepiej

Pierwsze wyniki spisu powszechnego nie napawają optymizmem. Jest nas mniej, pracujemy więcej i dłużej. Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną część wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Tym razem opracowano dane demograficzne oraz społeczne.

km

• 23 maj 2022 16:51





Na rynku pracy jest dziś ponad 17 mln Polaków (fot. Unsplash)

REKLAMA

W 2011 r. na rynku pracy było nieco ponad 15 mln osób. Dziś jest to już ponad 17 mln, a liczba ta rośnie zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi.

Średni wiek statystycznego mieszkańca Polski wyniósł 41,7 lat. Ze spisu wynika, że starsze są kobiety - wiek środkowy kobiet wyniósł 43,3 lata, dla mężczyzn 40,1 lat.

Nadal najwięcej z Polaków żyje w małżeństwie, jednak odsetek ten spadł przez ostatnie 10 lat z 56 do 54 proc. Rośnie liczba rozwodników.

Opublikowana przez GUS kolejna część danych wynikających z ubiegłorocznego spisu powszechnego nie napawa optymizmem. Z pierwszego opracowania dowiedzieliśmy się, że aktualna liczba mieszkańców Polski wynosi 38,1 mln osób. W ciągu dziesięciu lat spadła ona o 332 tys. osób.

W kolejnej publikacji z bliska przyjrzano się demografii i kwestiom społecznym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej seniorów, za mało dzieci

Średni wiek statystycznego mieszkańca Polski wyniósł 41,7 lat. Ze spisu wynika, że starsze są kobiety - wiek środkowy kobiet wyniósł 43,3 lata, dla mężczyzn 40,1 lat.

W ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w wieku poprodukcyjny. W 2011 roku osoby w wieku 60/65 lat stanowiły 16,9 proc. (6,5 mln), w 2021 22,3 proc. (8,5 mln).

W spisie 2021 udział ludności w wieku 0–17 lat wynosił 18,4 proc. wobec 18,7 proc. w spisie z 2011 roku. W stosunku do 2011 r. spadła zarówno liczebność (o ponad 2,2 mln osób), jak i odsetek (o 3,0 p. proc.) ludności w wieku produkcyjnym.

- Liczba osób w wieku produkcyjnym spadła z 64,4 proc. w 2011 r. do 60 proc. w 2021 r. W liczbach bezwzględnych prezentuje się to tak: w 2011 r. w wieku produkcyjnym było 24 mln 797,4 tys. Polaków, teraz to już tylko 22 mln 886,4 tys. - napisał komentując pierwsze dane dotyczące wyników spisu ekonomista Polskiej Akademii Nauk Sławomir Kalinowski.

Zobacz: Starzejemy się na potęgę. To dopiero początek nadchodzących problemów

Co to oznacza? Wzrasta współczynnik obciążenia. "Na skutek zmian w ekonomicznych grupach wieku wzrósł współczynnik obciążenia. Oznacza to, że w 2021 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym; o blisko 14 osób więcej niż miało to miejsce w 2011 r." - tłumacza autorzy opracowania. Współczynnik obciążenia przyjął najniższe wartości w województwach opolskim, małopolskimi podkarpackim – na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 66 osób w wieku nieprodukcyjnym, najwyższy współczynnik (73) występuje w województwie łódzkim. źródło: GUS Więcej i dłużej pracujemy Z opublikowanych danych wynika także, że więcej i dłużej pracujemy. W 2011 r. na rynku pracy było nieco ponad 15 mln osób. Dziś jest to już ponad 17 mln, a liczba ta rośnie zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi. "Na zmiany wielkości tej populacji w ciągu dekady miały wpływ m.in. takie czynniki, jak: korzystna koniunktura gospodarcza (odbicie po światowym kryzysie ekonomicznym z roku 2008, wyhamowane w roku 2020 w wyniku pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) i związany z tym wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, rozwój nowych form zatrudnienia, otwarcie kolejnych zagranicznych rynków pracy dla Polaków, a także zmiany w przepisach prawnych dotyczących m.in. umów zawieranych na czas określony, przechodzenia na emeryturę, w tym możliwości łączenia pracy z pobieraniem świadczeń emerytalnych" - czytamy. Zobacz: Moglibyśmy mieć 1,3 mln pracowników więcej. "Utracony zasób" Wśród pracujących przeważają liczebnie mężczyźni. W 2021 r. na ogólną populację pracujących składało się 9 093,7 tys. mężczyzn i 8 036,4 tys. kobiet, co stanowiło odpowiednio 53,1 proc. i 46,9 proc. (w 2011 r.: 54,9 proc. i 45,1 proc.). Wykorzystując podział na miasto i wieś, dominującą zbiorowość stanowili pracujący zamieszkali w miastach. W 2021 r. populacja pracujących mieszkańców miast wynosiła 10 259,3 tys., a pracujących mieszkańców wsi – 6 870,9 tys., tj. 59,9 proc. i 40,1 proc. (w 2011 r.: 60,4 proc. i 39,6 proc.). Udział mężczyzn wśród pracujących był większy na terenach wiejskich niż w miastach (na wsi 55,4 proc. mężczyzn i 44,6 proc. kobiet, w miastach 51,5 proc. mężczyzn i 48,5 proc. kobiet). źródło: GUS "Według wstępnych wyników spisu z 2021 r. populacja pracujących w wieku produkcyjnym liczyła 15 888,5 tys. osób, co stanowiło 92,8 proc. wszystkich pracujących. Na tę zbiorowość składało się 9 792,3 tys. osób w wieku mobilnym (18–44 lata) i 6 096,1 tys. w wieku niemobilnym (45–59/64 lata), tj. odpowiednio 61,6 proc. i 38,4 proc. pracujących w wieku produkcyjnym. Populacja pracujących osób młodocianych (15–17 lat) liczyła tylko 18,2 tys. i nie stanowiła znaczącego odsetka w ogólnej liczbie pracujących (0,1 proc.). W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym w 2021 r. populacja pracujących liczyła 1 223,4 tys. i stanowiła dość dużą zbiorowość (7,1 proc. ogółu pracujących)". Mniej małżeństw, więcej rozwodów Dane pokazują również zmiany w prywatnym stylu życia. Choć nadal najwięcej z Polaków żyje w małżeństwie, to odsetek ten spadł przez ostatnie 10 lat z 56 do 54 proc. Rośnie liczba rozwodników. W 2011 r. było ich 5 proc. W najnowszym badaniu okazało się, że odsetek ten wzrósł do 7,6 proc. To znaczy, że po rozwodzie jest dziś o 50 proc. więcej Polaków niż 10 lat temu. Nieznacznie wzrosła również liczba kawalerów i panien, którzy dziś stanowią niespełna 30 proc. społeczeństwa.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU