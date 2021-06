Jest nadzieja dla "niepotrzebnych" bankowców. Oto gdzie znajdą miejsce

W pierwszej połowie 2021 r. liczba pracowników sektora bankowego szukających etatu w innej branży była o 20 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. - wynika z danych agencji pracy Grupa Progres. Zmian będzie więcej. Sektor bankowy bowiem się zmienia, a wraz z nim zmieniają się role, jakie pełnią pracownicy.

km

• 9 cze 2021 20:00





Banki tworzą nowe strategie oparte przede wszystkim na technologii, sztucznej inteligencji czy aplikacjach mobilnych (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zatrudnionych w sektorze bankowym zmniejszyła się o niemal 30 tys. z poziomu 177 260 osób (stan na 31.01.2011) do 147 308 osób (stan na 31.02.2021).

Z danych Deloitte wynika, że Polska zajmuje 4. miejsce na 39 badanych państw, jeśli chodzi rozwój kanałów cyfrowych w bankowości.

Obowiązki i model wykonywanej pracy w sektorze bankowym nowej ery oznacza zmianę dla osób pracujących w tej branży.

By pokazać zmiany w polskim sektorze bankowym, trochę historii. Pierwszy bankomat w Polsce pojawił się w 1987 r., pierwszy terminal płatniczy w 1992 r. W 1998 r. Powszechny Bank Gospodarczy z Łodzi zaoferował klientom indywidualnym i małym firmom dostęp do kont online.

Zmiany naszych przyzwyczajeń, uproszczenie procedur, szybki dostęp do gotówki, ekspresowe płatności, dostęp do konta z poziomu telefonu to codzienność XXI wieku. Banki by nadążyć, być konkurencyjnym i atrakcyjnym dla klienta, tworzą nowe strategie oparte przede wszystkim na technologii, sztucznej inteligencji czy aplikacjach mobilnych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

8 osób dziennie traci pracę w bankowości

Sektor bankowy należy do grona pięciu branż z największą liczbą kreowanych miejsc pracy, jednak ich liczba sukcesywnie spada. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego, w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zatrudnionych w sektorze bankowym zmniejszyła się o niemal 30 tys. – z poziomu 177 260 osób (stan na 31.01.2011) do 147 308 osób (stan na 31.02.2021). Tylko w 2020 r. z etatem pożegnało się niemal 7,5 tys. osób.

- Restrukturyzacje i dynamiczne zmiany w polskich instytucjach finansowych dla kilku tysięcy Polaków oznaczały zwolnienie z pracy. Niepewność dotycząca zajmowanego stanowiska sprawiła, że osoby, które nadal są na etacie, w obawie przed jego utratą zaczynają się przebranżawiać, co pokazują również nasze dane. Wynika z nich, że od stycznia do czerwca 2021 r. liczba kandydatów zatrudnionych do tej pory w banku i szukających pracy w innym sektorze wzrosła o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Przeczytaj: Pracujący w finansach szykują się na zmianę pracy Jak zaznacza, osoby zastanawiające się nad zmianą branży powinny tę decyzję przemyśleć – Osoby myślące o porzuceniu rodzimego sektora nie powinny podejmować pochopnych decyzji. Dla wielu z nich szansą jest bowiem nie zmiana zawodu, a wykorzystanie dotychczasowych umiejętności, nabycie kolejnych i przejście z branży bankowej do bankowości nowej cyfrowej ery, która będzie potrzebowała wielu specjalistów – zaznacza Cezary Maciołek. fot. Shutterstock Z offline’u do online’u Z danych Deloitte wynika, że Polska zajmuje 4. miejsce na 39 badanych państw, jeśli chodzi rozwój kanałów cyfrowych w bankowości. Z wyliczeń KNF-u wynika, że 31 grudnia 2012 r. w naszym kraju funkcjonowały 7 534 oddziały bankowe, pod koniec lutego 2021 r. było ich o 2 050 mniej (5 484). Przez nieco ponad 8 lat (w każdym z 98 miesięcy) z polskiej mapy znikało średnio 20 oddziałów miesięcznie. Obecnie, więcej osób pracuje w centralach banków (79,6 tys.), niż̇ w sieci placówek na terenie kraju (67 tys.). Co więcej, struktury jednostek finansowych poddawane są ciągłym unowocześnieniom. Wraz z rosnącymi wymaganiami klientów, unowocześnianiom (i zmianom) poddawane są jednostki finansowe. Zmiana naszych przyzwyczajeń i styl życia wymuszają na bankowcach inny sposób myślenia i komunikacji z klientem oraz dostarczania mu cyfrowych usług bankowych. Ze statystyk Związku Banków Polskich wynika, że z bankowości internetowej w naszym kraju korzysta 19,5 mln klientów indywidualnych i 2,2 mln małych i średnich przedsiębiorców. Do różnego rodzaju płatności mobilnych, wykonywanych za pośrednictwem telefonu, podłączonych jest 3,1 mln bankowych kart płatniczych. - Świadomość transformacji bankowości powinna być pierwszym krokiem do zawodowej zmiany. W jego zrobieniu bardzo dużą rolę pełnią menedżerowie, którzy rewolucję w strategii banku i jego procesach powinni zacząć od przygotowania do niej kadry. Bo organizacje, w których pracują, zmierzają w kierunku szczuplejszych struktur i sprawniejszego projektowania produktów. Dla pracownika zajmującego stanowisko inne niż menedżerskie oznacza to modyfikację kierowanych wobec niego oczekiwań, często więcej swobody w realizowaniu zadań – podkreśla Urszula Wysocka, country manager EFMA (European Financial Management Association), ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Sprawdź: Praca i wynagrodzenia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Ile zarabia doradca klienta, a ile dyrektor? Jak zaznacza, rewolucję cyfrową należy rozpatrywać w kategorii szansy. - Rewolucja cyfrowa jest szansą na podnoszenie kwalifikacji i dalszy rozwój w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań dedykowanych klientom, a także skalowanej bankowości relacyjnej. Bo bankowość opiera się właśnie na relacjach z klientami, którzy liczą na kontakt z drugim człowiekiem. W tym przypadku roboty mogą tylko pomóc ludziom w budowaniu i umacnianiu wspomnianych relacji – dodaje. fot. Unsplash Ten sam zawód, inne wymagania Rewolucja cyfrowa w bankowości jest dobrze odbierana przez Polaków. Zmiany, jakie zachodzą w bankowości i finansach pozytywnie ocenia 96 proc. Polaków przebadanych przez Mastercard w listopadzie 2020 r. By sprostać oczekiwaniom klientów i nowym obowiązkom zarówno przyszły jak i obecny pracownik sektora bankowego powinien posiadać uniwersalne kompetencje cyfrowe. Dzięki nim sprawnie wykorzysta technologie i efektywnie przeanalizuje dane. Kluczowa stanie się także umiejętność współpracy z robotami, otwartość na sztuczną inteligencję, umiejętności interpersonalne oraz aktywne inicjowanie nowych rozwiązań. Istotne będzie także rozwijanie posiadanych już zdolności analitycznych, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa danych czy znajomości języków obcych. Zmiana nie dla każdego Obowiązki i model wykonywanej pracy w sektorze bankowym nowej ery oznacza zmianę dla osób pracujących w tej branży. Cyfryzacja i umiejętne wykorzystanie robotów pozwolą wyeliminować czynności monotonne, powtarzalne, wykonywane do tej pory przez pracowników banków. Ich rola ewoluuje od konsultanta realizującego zlecenia interesantów do eksperta, który jest ich doradcą w procesie podejmowania ważnych i trafnych decyzji finansowych. – Transformację w bankowości należy traktować jako szansę, a nie zagrożenie, ponieważ daje ona wiele nieodkrytych jeszcze możliwości rozwoju. Wszystko zależy od indywidualnego nastawienia. To negatywne wymaga zmiany mentalności. Warto zacząć ją od określenia roli, jaką możemy pełnić w tej ewoluującej rzeczywistości i zdobycia wiedzy na temat pożądanych kompetencji czy szkoleń, w których warto wziąć udział, a także wyznaczenia kierunku, w jakim ma zmierzać planowana ścieżka rozwoju zawodowego. Szukajmy rozwiązań, nie przeszkód. Bo problem z pracą w bankowości nowej ery będzie miała każda osoba konserwatywnie podchodząca do zasad funkcjonowania i pracy w instytucjach finansowych oraz każdy, kto nie będzie świadomy procesu transformacji bankowości, w jakim uczestniczy - wyjaśnia Urszula Wysocka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.