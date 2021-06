Jest jeden warunek, by nie bać się o pracę. Kto nie będzie tego umiał, wypada z gry

Kompetencje związane z pracą ludzi, maszyn i algorytmów będą coraz bardziej pożądane na rynku pracy. Jak wskazuje raport „2021 Deloitte Global Human Capital Trends”, jednym

z pięciu głównych trendów jest tworzenie „superzespołów”, czyli ścisła współpraca ludzi i technologii, by osiągać jak najlepsze wyniki.





Automatyzacja procesów obecna jest w niemal każdej firmie. Nikogo więc nie dziwi, że firmy chętnie wykorzystują narzędzia, które ułatwiają i przyśpieszają na przykład procesy rekrutacji i usprawniają funkcjonowanie całej organizacji. Wciąż jednak niewiele przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie robotów, które jeszcze skuteczniej mogą optymalizować działanie firmy.

Okazuje się, że robotyzacja czy automatyzacja procesów może wesprzeć pracowników działów HR. Wiele czynności wykonywanych przez nich to działania powtarzalne i wiążące się z przetwarzaniem danych, raportowaniem, wysyłaniem maili czy uzupełnianiem dokumentów. Wszystkie takie zadania może natomiast przejąć robot. Praca ze zwolnieniami lekarskimi i ich ewidencjonowaniem może zostać wsparta robotem, który wprowadzi również dane do PFRON, wygeneruje i roześle „paski płacowe”, czy przygotuje zaświadczenia o zarobkach. Pomoże również w rozliczaniu delegacji pracowników i ich czasu pracy oraz wesprze w procesie ewidencji urlopów. Co więcej, wyśle raport o wszystkim co zrobił, więc zakres wykonania obowiązków jest pod stałą kontrolą.

Kolejnym przykładem jest obsługa Płatnika: robot potrafi codziennie pobierać aktualizacje, wysyłać zestawy dokumentów, klonować dokumenty rozliczeniowe, generować pliki i wysyłać je do ZUS-u. Dzięki niemu pracownicy biura będą mieli przygotowane wszystkie materiały potrzebne do bieżącej pracy oraz będą mogli zająć się innymi obowiązkami.

– Robot to również alternatywa do tradycyjnych integracji pomiędzy różnymi systemami. Wykorzystanie technologii Robotic Process Automation (RPA) jako łącznika pomiędzy różnymi systemami jest często wielokrotnie tańsze i szybsze niż tradycyjne integracje. Nawet pracownik działu HR może samodzielnie tworzyć proste automatyzacje zarezerwowane dotychczas dla programistów – mówi Michał Wawiórko, prezes First Byte, właściciela Wizlink.

To zaledwie kilka z możliwych rozwiązań. Robota można dowolnie zaprogramować, aby wykonywał najpotrzebniejsze zadania. Podstawą jest jednak to, by były one oparte na powtarzalnym i dobrze zdefiniowanym procesie.

Wsparcie, nie zagrożenie

Skoro roboty są tak pomocne, dlaczego wciąż tak wiele firm obawia się zatrudnienia cyfrowego wsparcia w swojej firmie? Wynika to przede wszystkim z utrwalonych przez lata przekonań na ich temat. Tymczasem, wraz z rozwojem technologii, są one coraz bardziej dostępne i mogą sobie na nie pozwolić nawet małe firmy.

– Wiele osób ma obawy w stosunku do robotów – czy nie zabiorą nam pracy? Czy moją firmę będzie stać na zatrudnienie dodatkowego personelu, który będzie takiego robota pilnował? Są one zupełnie nieuzasadnione – wsparcie w postaci zautomatyzowanej pomocy sprawia, że pracownicy mogą zająć się bardziej kreatywną częścią swoich obowiązków i rozwijać swoje kompetencje. Obsługa nowoczesnych robotów jest natomiast bardzo prosta i wystarczy krótkie szkolenie, by pracownik potrafił zarządzać i nadzorować swojego cyfrowego asystenta. Samego robota można natomiast wytrenować nawet w kilka dni. Można tego dokonać samodzielnie wewnątrz organizacji bądź

z pomocą firm zewnętrznych – dodaje Michał Wawiórko.

Niezwykle istotny jest również czynnik ludzki. Przejmując monotonne zadania, robot pozwala pracownikom odzyskać czas, który mogą poświęcić na relacje międzyludzkie, rozwój swoich kompetencji i pracę w zgodzie ze swoimi talentami. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy coraz więcej uwagi przykłada się do zdrowia psychicznego pracowników.

Pierwsza taka agencja robotów

Warto przypomnieć, że kilka lat temu firma rekrutacyjna Antal stworzyła Agencję Pracy Robotów, która umożliwi pracodawcom wynajem wirtualnych pracowników do realizacji najbardziej powtarzalnych procesów. W firmie Antal wykonuje je Bonifacy, zaś klienci mogą wypożyczać jego kolegów.

Robot może wystawiać i księgować faktury, wprowadzać zlecenia do systemu, zamykać rachunki bankowe, weryfikować klientów czy wysyłać zamówienia. Rozwiązanie może zostać zaadaptowane w branżach takich jak: księgowość, finanse, bankowość, controlling czy logistyka.

- Rynek rekrutacji nie wymaga rewolucji tylko ewolucji. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego, holistycznego modelu współpracy z klientami, kandydatami i rekruterami. Przeniesienie procesów rekrutacyjnych do świata cyfrowego oraz automatyzacja najbardziej powtarzalnych zadań, pozwoli przedsiębiorstwom na stabilny rozwój, skuteczne pozyskiwanie pracowników czy skupienie się na rozbudowie bardziej zaawansowanych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa - podkreślał przy ogłaszaniu nowego projektu Artur Skiba, prezes Antala.