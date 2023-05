Jest ich ponad 3 miliony. To niewykorzystany potencjał na rynku

Średnio co czwarta osoba z niepełnosprawnością pracowała w przetwórstwie przemysłowym (23,5 proc.), w szczególności w produkcji artykułów spożywczych (3,9 proc.). W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej pracowało 10,4 proc. osób niepełnosprawnych, z przewagą działalności w zakresie opieki zdrowotnej (8,2 proc.).

W czasie, kiedy mamy rekordowo niskie bezrobocie - ostatnie dane Eurostatu mówią, że wynosi ono w Polsce 2,8 proc. i jest drugim najniższym w UE - to właśnie na osoby z niepełnosprawnością powinno patrzeć się jak na niewykorzystaną szansę.

Strach przed tym co nieznane, czyli największa bariera do pokonania

Majka Lipiak, prezes Fundacji Leżę i Pracuję i założycielka firmy marketingowej, w której wszyscy pracownicy to osoby z niepełnosprawnością pytana o to, dlaczego firmy tak niechętnie zatrudniają niepełnosprawnych, mówi tak:

- Lęk przed nieznanym jest ogromnym problemem. Jeśli nie wiemy, jak przywitać się z osobą chorującą na rdzeniowy zanik mięśni, to trudno się dziwić, że skoro już przywitanie się jest problemem, to co dopiero zatrudnienie jej. Drugim problemem są kompetencje po stronie kandydatów. Bowiem odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród niepełnosprawnych jest niższy niż wśród ogółu społeczeństwa. Jeśli ktoś miał wypadek w wieku 17-18 lat, to dla jego rodziny na najbliższe lata priorytetem stał się powrót do zdrowia, a nie rozwój zawodowy. Ten człowiek nie wraca do systemu edukacji, a skupia się na powrocie do zdrowia - wyjaśnia.

Również Beata Michalec, która dziś pracuje w Shell Polska na stanowisku rekruterki, w rozmowie z PulsHR.pl przyznawała, że pracodawcy obawiają się czegoś, co jest nowe, dla części rekruterów po prostu nieznane.

- Osoby z niepełnosprawnością z kolei obawiają się, czy w danej firmie będą równo traktowane, będą miały możliwość korzystania z dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych i architektonicznych, umożliwiających wykonywanie pracy. Takie dostępności i dostosowania miejsca pracy oferuje Shell. Wszystko zależy od naszego nastawienia, od indywidualnej postawy i podejścia do drugiego człowieka. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy w różnych aspektach potrzebują wsparcia, mają różne talenty, mają swoje mocne, ale i słabsze strony - wyjaśniała.

Od stycznia 2023 r. nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od nowego roku obowiązują nowe, wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowe kwoty wynoszą:

2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,

1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym, to kwoty dofinansowania zwiększa się o:

1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),

900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),

600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Jak informuje PFRON, kwoty te to maksymalne dofinansowanie, jakie pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to kwota powinna być odpowiednio pomniejszona.

Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości:

kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego oraz

pomocy z innych źródeł.

Formy wsparcia przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie do wynagrodzenia to tylko jedna z form wsparcia, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami. Poza nim, mogą otrzymać też refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy. Jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). W tym przypadku maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe, jeśli zdecydują się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością (fot. Unsplash)

Kolejne wsparcie przysługuje firmom na przystosowanie stanowiska pracy. Chodzi o takie zmiany, jak zaadaptowanie pomieszczeń z myślą o osobie z niepełnosprawnością, w taki sposób, by ułatwiło jej to funkcjonowanie w miejscu pracy. Na jakie kwoty można liczyć?:

maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenie za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,

maksymalna kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi 15 proc. kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy mogą otrzymać również pieniądze z PFRON na organizację szkoleń dla osoby z niepełnosprawnością. Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:

usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie,

usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,

podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,

zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,

usług doradczych,

obsługi administracyjno-biurowej,

wynajmu pomieszczeń,

amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,

materiałów szkoleniowych.

Ponadto firmy mogą liczyć na dofinansowanie do zatrudnienia i szkoleń osoby wspomagającej. W pierwszym przypadku dofinansowanie obejmuje zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Kosztami kwalifikowanymi są kwoty wynagrodzeń pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Uprawnienia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością

W zależności od przyznanego stopnia niepełnosprawności, pracownikom takim przysługują różnego rodzaju uprawnienia.

Jak informuje Stowarzyszenie SPES, które wspiera osoby z niepełnosprawnością, pracownikom z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności przysługują następujące uprawnienia:

czas pracy nie dłuższy niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

zakaz pracy w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych,

prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy.

Z kolei pracownicy z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopieniem niepełnosprawności mogą liczyć na następujące udogodnienia ułatwiające im pracę:

czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych,

prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy,

prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,

prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Fundacja przypomina, że pracownicy nie muszą przedkładać pracodawcy specjalnego zaświadczenia o celowości stosowania krótszego czasu pracy. Jest to ich uprawnienie ustawowe przysługujące na podstawie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od dnia dostarczenia orzeczenia pracodawcy.

