Jest ich coraz więcej. Nowa platforma pomoże im rozwinąć skrzydła

Pandemia sprawiła, że na polskim rynku zwiększa się liczba freelancerów, co zainspirowało Pawła Raka z Chorzowa do stworzenia nowej platformy internetowej OdFreelancera.pl. Głównym celem serwisu jest gromadzenie ofert pracy dla freelancerów.

Freelancing to dla jednych sposób rozwoju drogi zawodowej bez szefa, bez korporacji i limitu urlopu. Dla innych to wręcz styl życia. Sposób na to, aby spełniać się zawodowo, a przy tym czerpać z życia pełnymi garściami.

Największą grupę freelancerów można spotkać w branży IT. Bardzo dużym uznaniem na rynku polskim cieszą się też marketingowcy, copywriterzy oraz tłumacze.

Choć pandemia COVID-19 dla niektórych branż była bardzo ciężka, to jednak freelancerzy wyszli z tego obronną ręką, wręcz zwiększył się popyt na ich usługi. Konkurencja nie śpi, tymczasem początkujący freelancer ogłasza się głównie w social mediach, gdzie często przy jednym ogłoszeniu jest mnóstwo odpowiedzi. Właśnie dlatego zrodził się pomysł na stworzenie platformy dla freelancerów.

- Warto zadbać o portfolio, bo to wizytówka, która będzie mówiła za freelancera – mówi Paweł Rak, twórca platformy internetowej OdFreelancera.pl. - Nasz portal stwarza możliwości pokazania swoich najlepszych prac, co w przypadku wolnych zawodów jest niezbędne. Gdy starasz się o pracę na etat, przechodzisz przez skomplikowany proces rekrutacyjny, którego jednym z elementów jest rozmowa kwalifikacyjna. Freelancerzy niezbyt często odbywają takie rozmowy. Zdecydowanie częściej, potencjalni zleceniodawcy weryfikują ich dotychczasowe osiągnięcia, właśnie przeglądając przesłane portfolio - dodaje.

OdFreelancera.pl to platforma, której zadaniem jest zdobywanie dla przedsiębiorców odpowiednich freelancerów, wykonujących dla nich projekty. Pozwala ona na wyszukanie zleceniobiorcy po kategorii "zlecenia" oraz przy określeniu budżetu, którym dysponuje. Na stronie jest też możliwość zostawiania ocen zarówno przedsiębiorców, jak i freelancerów. Ani przedsiębiorca, ani freelancer nie ponosi żadnych kosztów z zakładaniem konta na omawianej platformie internetowej.

Bezpieczne transakcje

Jak wyjaśnia Paweł Rak, platforma powstała jako miejsce, gdzie bezpieczeństwo transakcji jest priorytetem.

- Podczas powstawania platformy sprawdziliśmy, jakie potrzeby mają zarówno freelancerzy jak i przedsiębiorcy korzystający z ich usług. Okazało się, że jednym z największych problemów jest terminowość - zarówno wykonania zadania, jak i zapłaty. Rozwiązaliśmy ten problem w taki sposób, że klient umawiający się z freelancerem jeszcze przed rozpoczęciem prac nad zleconym zadaniem wpłaca umówioną kwotę na konto platformy, gdzie pieniądze czekają bezpiecznie na zakończenie zadania. Freelancer ma pewność, że po zakończeniu zadania dostanie zapłatę w terminie do dwóch tygodni. Klient natomiast ma pewność, że jego zlecenie zostanie wykonane w terminie oraz ma zapewnioną gwarancję ewentualnych poprawek zgodnie z umową - wyjaśnia Rak.

Zarobki freelancerów

Freelancing zarówno globalnie, jak i w Polsce, przestał kojarzyć się z nisko opłacanymi specjalistami oferującymi wątpliwej jakości usługi. Już od kilku lat do branży dołącza rzesza profesjonalistów.

Z danych Useme.com (platforma pracy zdalnej oraz narzędzie do jej rozliczania) wynika, że najlepiej zarabiającą grupą wolnych strzelców są programiści i specjaliści od IT. Blisko co drugi (46 proc.) z nich zarabia powyżej 5 tys. zł netto miesięcznie, z czego 26 proc. to osoby które uzyskują miesięczny dochód na poziomie powyżej 10 tys. zł netto.

Nie trzeba być jednak ekspertem IT, aby dobrze zarabiać we freelancingu. Drugą najlepiej zarabiającą grupą są wolni strzelcy pracujący jako doradcy lub konsultanci. Aż 18 proc. z nich otrzymuje co miesiąc powyżej 10 tys. zł netto, a 35 proc. pomiędzy 5 a 10 tys. zł netto miesięcznie.

Także osoby specjalizujące się w tłumaczeniach, fotografii, wideo, animacjach, marketingu internetowym (SEO i SEM-ie) dobrze zarabiają. Powyżej 5 tysięcy złotych zarabia odpowiednio 17 proc., 16 proc. i 16 proc. respondentów.