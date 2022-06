Jest ich coraz więcej i coraz lepiej zarabiają. Ten modny trend kusi głównie młodych

Do zwiększenia popularności freelancingu przyczynił się powszechny dostęp do szybkiego internetu oraz upowszechnienie zdalnego modelu pracy, ponieważ zdobywanie nowych zleceń oraz ich realizowanie jest znacznie ułatwione m.in. dzięki dostępności wielu narzędzi oraz platform z ofertami dla wolnych strzelców. W 2021 roku na rozwój tego sposobu pracy obok globalizacji i cyfryzacji wpływ miała również pandemia COVID-19.

- Z naszych badań wynika, że obecnie w Polsce jest 270 tys. freelancerów przy dynamice 7 proc. rok do roku. Wraz z upowszechnieniem się modelu home office wzrosła popularność pracy w roli wolnego strzelca - nie tylko dla krajowych firm, ale również dla tych globalnych. Freelancerom zdecydowanie łatwiej jest pozyskać zlecenia z zagranicy, dzięki dedykowanym im platformom - komentuje Przemysław Głośny, CEO Useme.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Freelancing to zdecydowanie domena ludzi młodych. Zarówno w 2016, jak i w 2021 roku najwięcej wolnych strzelców było w wieku 25-34 lat (ok. 50 proc.). Większość z nich posiadała wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie (kolejno – 61,6 proc. i 67,3 proc.) i pochodziła z dużych ośrodków miejskich. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba wolnych strzelców mieszkających na wsi – z 11,3 proc. do 14,3 proc.

Podobne wnioski płyną z raportu EY i Giglike. Statystyczny polski giger ma od 25 do 44 lat, mieszka w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców) i specjalizuje się w zarządzaniu, konsultingu, informatyce lub finansach i rachunkowości.

Warto przypomnieć, że giger to pojęcie nieco szersze niż freelancer. - Gigerami są właśnie freelancerzy, osoby pracujące tymczasowo, ale także konsultanci, specjaliści, profesjonaliści, samozatrudnieni i niezależni kontraktorzy. Inną, mniej oczywistą grupą są osoby w wieku 40+ – doświadczeni eksperci szukający nowych i bardziej opłacalnych form współpracy - tłumaczy Tomasz Miłosz, founder & CEO Giglike, platformy biznesowej wspierającej firmy we współpracy z gigerami.

Choć wolny strzelec może pracować właściwie z każdego miejsca na ziemi, pod warunkiem, że ma dostęp do niezbędnych narzędzi, jak komputer i internet, to i tak najczęściej wybiera pracę we własnym mieszkaniu (Fot. Ave Calvar/Unsplash)

Domowe biuro oazą dla freelancera

Jako największe zalety pracy w takim trybie freelancerzy wymieniają możliwość wyboru interesujących zleceń oraz samodzielne ustalanie godzin pracy i przede wszystkim miejsca.

Choć wolny strzelec może pracować właściwie z każdego miejsca na ziemi pod warunkiem, że ma dostęp do niezbędnych narzędzi, jak komputer i internet, to i tak najczęściej wybiera pracę we własnym mieszkaniu. W 2021 roku aż 91,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że pracuje w domu, z kolei w 2016 roku taką formę pracy przyjęło 85 proc. wolnych strzelców.

Polscy freelancerzy to nie tylko programiści

Choć freelancing kojarzy się często ze zleceniami dla programistów czy grafików, to coraz częściej są to także dziedziny, w których specjalizują się humaniści. W 2021 roku najwięcej wolnych strzelców (26,4 proc.) zajmowało się social mediami oraz szeroko rozumianym copywritingiem – tworzeniem artykułów, treści na strony internetowe, przygotowywaniem opisów produktów lub kategorii do sklepów internetowych, a także tworzeniem haseł reklamowych. Popularność copywritingu (30,9 proc.) zauważalna była również w 2016 roku, choć znajdowała się ona po grafice (37 proc.), a przed programowaniem (26 proc.).

Choć w ubiegłym roku polscy freelancerzy wciąż aktywnie zajmowali się grafiką (21 proc.), spadł udział programistów (do 7,3 proc.). Zamiast tego popularność zyskało tworzenie stron www i sklepów internetowych (10,5 proc.) oraz zlecenia z dziedzin fotografii, wideo i animacji (10,5 proc.).

Kto korzysta z usług freelancerów?

Z odpowiedzi badanych wynika, że w 2016 roku zleceniodawcami były najczęściej jednoosobowe działalności oraz firmy zatrudniające do 10 osób (56,5 proc.), a także małe i średnie firmy (73,1 proc.).

W 2021 na pytanie o to, kto jest najczęściej twoim klientem, wśród freelancerów również dominowały odpowiedzi "mikroprzedsiębiorstwa" oraz "małe i średnie firmy" – osiągnęły one kolejno 40,4 proc. i 34,5 proc.

– Z roku na rok rośnie liczba firm poszukujących wykwalifikowanych freelancerów. Z punktu widzenia pracodawcy nawiązanie współpracy z wolnym strzelcem jest o tyle wygodne, że freelancera możemy zatrudnić jednorazowo lub podejmować z nim współpracę wyłącznie przy wybranych projektach. Ponadto outsourcing jest dobrym sposobem na optymalizację kosztów w firmach – informuje Przemysław Głośny.

Wynagrodzenie freelancerów

Praca freelancera potrafi być dochodowa. Zarobki wolnych strzelców rosną dynamicznie w każdej z branż, niezależnie od tego, czy freelancerzy traktują swoją pracę jako jedyne, główne, czy też dodatkowe źródło dochodu.

Według badania Useme największe różnice zaszły w wynagrodzeniach freelancerów z dochodami w wysokości 3001-5000 zł. W 2016 roku było ich zaledwie 9,5 proc., z kolei w 2021 roku – 16,6 proc.

Znacznie wzrosła również grupa, która osiągała dochód w przedziale 5001-10 000 zł miesięcznie – z 4,8 proc. w 2016 roku do 12,4 proc. w 2021 roku.

Zmalała natomiast grupa freelancerów zarabiająca poniżej 1000 zł miesięcznie – z 42,1 proc. w 2016 roku do 31,6 proc. w 2021 roku. Podobny spadek możemy zauważyć w grupie freelancerów zarabiających od 1001 zł do 2000 zł miesięcznie – od 24,2 proc. do 20,2 proc.

Nieznacznie zmniejszyła się również liczebność wolnych strzelców osiągających przychody od 2001 zł do 3000 zł – zmalała ona o 1,3 pkt proc., osiągając 13,8 proc. w 2021 roku.

Polscy freelancerzy to nie tylko programiści (Fot. Helena Lopes/Unsplash)

Będzie ich coraz więcej

Z danych EY i Giglike wynika, że w 2025 r. na polskim rynku pracy będzie dwa razy więcej gigerów niż obecnie – szacuje się, że co piąty pracownik będzie należał do tej grupy. Zdaniem Tomasza Miłosza, na tę zmianę mają wpływ trzy megatrendy, które transformują rynek pracy – platformizacja, demografia i elastyczność.

- Rewolucja technologiczna zmienia dotychczasowe modele biznesowe, ale co ważniejsze, kreuje nowe sektory gospodarki. Dlatego obserwujemy niesłabnący trend platformizacji, dzięki któremu z poziomu aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy w stanie zaspokoić nasze potrzeby jako konsumenci. Taki sposób działania, który jest naturalny dla konsumenta, przeniesie się do świata biznesu, wprowadzając nowe modele biznesowe oparte na działaniu z poziomu aplikacji oraz zazwyczaj na modelach subskrypcyjnych - komentuje Miłosz.

Drugi megatrend to demografia. W 2030 roku, czyli już za 8 lat, 75 proc. światowej siły roboczej będzie opierać się na generacji Y i Z (przedstawiciele roczników 1980‐2000).

- Wielu z nich dopiero niedawno weszło na rynek pracy. To osoby, które nie pamiętają czasów bez internetu. Są nastawione na ciągły rozwój i innowacje. Nie boją się zmian, traktują je bardziej jako wyzwanie niż przeszkodę. Podejmują pracę w wielu miejscach, by zdobywać doświadczenie i wykorzystywać je w kolejnej firmie. Bardzo szybko adaptują się do nowych warunków pracy. W komunikacji są bezpośredni, nie są zwolennikami formalizmu. Trudno zainteresować ich czymś dłużej, szczególnie dotyczy to pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), które nazywane jest także pokoleniem C (od angielskich słów "connect, communicate, change") - mówi Tomasz Miłosz.

Trzeci megatrend to elastyczność, która opiera się przede wszystkim na ekonomii współdzielenia i rozwiązaniach abonamentowych.

- Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) zmienia nasze modele konsumpcyjne i biznesowe - już nie kupujemy samochodów za gotówkę, tylko korzystamy z najmu długoterminowego albo wręcz rezygnujemy z zakupu auta w ogóle i korzystamy z pojazdów dostarczanych przez inne firmy (np. taxi, Ubera, car sharingu czy wynajmu krótkoterminowego). Jednocześnie jesteśmy świadkami trendu, który forsuje upraszczanie modeli biznesowych. Dlatego też widzimy znaczny wzrost ofert opartych na abonamencie (subskrypcji) i nikogo już nie dziwi, że za jedną opłatą miesięczną bez ograniczeń słuchamy muzyki (Spotify) lub oglądamy filmy (Netflix). Ten model będzie się rozprzestrzeniał, bo rynek abonamentów w e‐commerce wzrasta o 100 proc. rocznie przez ostatnie 5 lat. Co więcej, obejmie on branże oraz usługi i produkty, które do tej pory oparte były na tradycyjnym modelu biznesowym, np. usługi dla firm czy też rozwiązania dla HR - wyjaśnia szef Giglike.