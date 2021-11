Jest ich coraz mniej i są coraz starsi. Dziś obchodzą swoje święto

Tegoroczne obchody Dnia Kolejarza są wyjątkowe. W tym roku święto przypada w Europejskim Roku Kolei. To okazja do świętowania dla 90 677 pracowników związanych z tą branżą.

- Każdego dnia Kolejarze w całej Polsce dokładają starań, by codzienne życie było coraz wygodniejsze, a podróż szybka i bezpieczna. Nawet trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 nie zatrzymała branży. Pokazali państwo siłę i niezwykłą determinację. To potwierdza regułę, że kolejarski mundur wyróżnia tych, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem wypełniają codzienną służbę w najlepiej pojętym interesie społecznym - złożył życzenia pracownikom kolei prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

25 listopada, w dniu kiedy kościół katolicki wspomina św. Katarzynę Aleksandryjską, kolejarze obchodzą swoje święto. Zgodnie z danymi z 2020 roku, świętuje dokładnie 90 677 pracowników.

Warto zaznaczyć, że jest to branża, która wciąga wyjątkowo mocno. Wciąga całe pokolenia. Ojciec Michała na kolei pracował całe życie. Dziś na kolei pracuje i on.

- Przeważnie pracują rodziny, głownie w duecie ojciec i syn. Syn chce dorównać do opinii ojca i się stara jak najlepiej wykonywać swoją pracę - śmieje się Michał.

- Pracuję w wyuczonym zawodzie. Jestem automatykiem sterowania ruchem kolejowym. Najprościej mówiąc, jestem odpowiedzialny za to, by pociąg bezpiecznie dojechał z jednej stacji do drugiej, dbam, by wszystkie urządzenia działały prawidłowo - wyjaśnia.

Jak dodaje, dziś praca na kolei wymaga ciągłego kształcenia.

- Dziś praca na kolei to ciągłe poznawanie i wdrażanie nowości technicznych. Dawniej większość urządzeń było przestawianych przez człowieka ręcznie. Później jeszcze raz to samo z budynku nastawni. Teraz wszystko można zrobić za pomocą komputera. Ale urządzenie nigdy nie zastąpi człowieka. Mimo automatyzacji kluczowa jest współpraca działu drogowego, automatyki i ruchu - podkreśla.

Jak wygląda jego praca? - Pracuję w jednym zakładzie podzielonym na mniejsze sekcje. Praktycznie każdego dnia mogę pracować w innej miejscowości na terenie sekcji. W ciągu ośmiu godzin robię konserwację urządzeń, sprawdzam ich stan i na bieżąco usuwam problemy. Parę razy w miesiącu mam dyżur w pogotowiu. Tu możliwe są praktycznie wszystkie scenariusze: od usterek do sygnalizowania przejazdów, odbiorów urządzeń, egzaminowania nowych pracowników, wypadków. Minus pracy w pogotowiu to dyżury w święta i weekendy. Plusy - wyższe zarobki - wylicza nasz rozmówca.

Praca na kolei w liczbach

Z wyliczeń UTK wynika, że w 2020 roku na kolei zatrudnionych było w sumie 90 677 osób. Najwięcej z nich związanych było z sektorem infrastruktury. Tu pracowało 40 130 osób (w porównaniu do 2019 roku to spadek o 1,2 proc.).

Zatrudnieni są głównie mężczyźni, stanowią oni blisko 67 proc. wszystkich pracowników. Analizując strukturę wieku, przeważają ci, którzy już dano świętowali Abrahama, czyli mają więcej niż 50 lat. Stanowią oni ogółem 47,9 proc. wszystkich pracowników.

W sektorze pasażerskim pracuje 23 131 osób (spadek w porównaniu do 2019 roku o 0,47 proc.). Podobnie jak w przypadku sektora infrastruktury zatrudnieni są głównie mężczyźni. Z danych wynika, że w 2020 roku pracowało ich 15 643, zatrudnionych kobiet było 5 799.

36,3 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych jest w PKP Intercity, niespełna 29 proc. w Polregio.

Największy spadek zatrudnienia zanotowano w sektorze towarowym. W porównaniu do 2019 roku spadek zatrudnienia zanotowano na poziomie blisko 5 proc. W 2020 roku zatrudnionych było 26 929 osób, w tym 3 kobiety. Pracownicy powyżej 50 lat stanowią blisko połowę wszystkich zatrudnionych (49,3 proc.).

Będą zmiany

Przed koleją duże wyzwania. Po pierwsze do podróży tym środkiem transportu trzeba przekonać pasażerów, a to oznacza "walkę" o klienta z transportem indywidualnym i lotniczym.

Samą kolej czekają też duże zmiany. W sierpniu 2021 roku Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą państwowe egzaminy na maszynistę oraz tworzącą krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania.

Po wejściu w życie noweli ma nastąpić rozdzielenie funkcji szkolenia i egzaminowania maszynistów. Szkoleniem w dalszym ciągu będą się zajmować ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez prezesa UTK, będącego centralnym organem administracji rządowej, krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów UE z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego.

Ustawa przewiduje też utworzenie i prowadzenie przez prezesa UTK krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. W rejestrze będą prowadzone dwie ewidencje - jedna dotycząca kwalifikacji maszynistów, druga związana z monitorowaniem czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Kolejną jest rekomendacja Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowych Przewoźników Towarowych (European Rail Freight Association - EFRA). W swoich dorocznych rekomendacjach EFRA podniosła sprawę ustanowienia dla europejskich maszynistów uniwersalnego języka. Posługiwaliby się nim jak piloci samolotów, którzy na całym świecie, niezależnie od kraju pochodzenia, używają angielskiego.

- Chodzi o precyzyjne określenie zestawu uniwersalnych komend i komunikatów, które byłyby zrozumiałe i miały zastosowanie na całej europejskiej sieci w niemal wszystkich standardowych sytuacjach operacyjnych - wyjaśniał Maciej Gładyga, dyrektor Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, wiceprezydent EFRA - IGTL. Postuluje on, żeby zmiany były wprowadzane ewolucyjnie i z odpowiednim okresem przejściowym.

- Ważne jest dla nas, aby wymogi w zakresie języka były funkcją użyteczności dla prowadzenia ruchu. Innymi słowy - konieczna jest znajomość języka w zakresie pozwalającym na skuteczną komunikację personelu zarządcy infrastruktury z prowadzącymi pojazdy, a nie biegłość ogólna - stwierdza.