Jeśli ten problem pojawi się w twojej firmie, to organizacja jest winna, a nie pracownik

Najsilniejszym czynnikiem zapobiegającym wypaleniu zawodowemu jest systemowa równowaga organizacyjna w zakresie wymagań i zasobów pracy. Wysoki wskaźnik wypalenia to znak dla pracodawców, że to organizacja - a nie poszczególne osoby w zespole - potrzebuje systemowych zmian.

Konsekwencje wypalenia zawodowego wpływają na efektywność w miejscu pracy. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że 76 proc. pracowników przynajmniej od czasu do czasu doświadcza wypalenia zawodowego. 28 proc. twierdzi, że jest wypalonych bardzo często lub zawsze.

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia odpowiedzialność za zarządzanie zjawiskiem wypalenia zawodowego leży po stronie organizacji. Coraz więcej badań wskazuje na to, że stosowanie tymczasowych rozwiązań dotyczących zjawiska wypalenia zawodowego w miejscu pracy może być niewystarczające. Działania te, choć stanowią ważny element profilaktyki i wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, nie adresują problemu zjawiska wypalenia zawodowego.

W rezultacie organizacje mierzą się z realnymi problemami: np. zwiększeniem absencji chorobowej o 63 proc. Wypalenie zawodowe generuje koszty, zarówno jeśli chodzi o zwiększoną rotację pracowników, niższą produktywność, jak i utrzymanie w organizacji najlepszych pracowników.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej i demograficznej zapobieganie wypaleniu zawodowemu leży bezpośrednio w interesie pracodawców i powinno znaleźć się w strategii talentowej i biznesowej - mówi Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów w ABSL. Organizacje powinny wziąć odpowiedzialność za tworzenie profilaktyki świadomego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, między innymi przez kształtowanie zdrowych nawyków pracy, świadomości o stresorach i metodach radzenia sobie z nimi. Inwestowanie w holistyczne programy dobrostanu pracowników, najcenniejszego zasobu firmy, jest równie ważne jak inwestowanie w transformację technologiczną. Zachowanie strategicznej równowagi między tymi dwoma obszarami jest niezbędne w osiągnięciu długoterminowej odporności biznesowej oraz ciągłości kompetencyjnej i ciągłego rozwoju - dodaje.

Stara prawda - lepiej zapobiegać niż leczyć. To zadanie dla liderów

Z analiz prowadzonych przez ABSL wynika, że zdecydowana większość firm zrzeszonych w organizacji prowadzi działania zapewniające budowanie dobrego samopoczucia czy tworzy środowisko pracy pozwalające na czerpanie satysfakcji.

Firmy w ramach proaktywnego zarządzania ryzykiem wypalenia podejmują działania mające na celu diagnozę czynników wpływających na dobrostan pracowników, tak by móc wdrożyć rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wypalenie zawodowe jest skorelowane z charakterystyką wykonywanej pracy (fot. Christopher Lemercier/Unsplash)

Wśród najczęstszych działań znajduje się praca w elastycznym wymiarze umożliwiającym odpoczynek, zmianę zadań na stanowisku, a także bezpłatne urlopy, prywatną opiekę zdrowotną, wsparcie psychologiczne, programy mentoringowe oraz transfery wewnętrzne.

Dodatkowo wiele firm dopasowało programy rozwojowe dla kadry liderskiej, w których przy pomocy specjalistów szkoli się, jak rozpoznać pierwsze symptomy przeciążenia czy wypalenia zawodowego, depresji u pracowników, jakie podejście zastosować w przypadku osób, które doświadczyły epizodów psychotycznych, czy też jak na co dzień dbać o dobrostan w swoich zespołach.

Niektóre cechy charakteru mogą zwiększać narażenie na wypalenie

Według ekspertów Uniwersytetu SWPS wypalenie zawodowe jest skorelowane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki. Badacze zajmujący się zjawiskiem podkreślają, że niektóre cechy charakteru mogą zwiększać narażenie na wypalenie zawodowe, np. perfekcjonizm czy trudność ze stawianiem granic, ale to czynniki organizacyjne stanowią katalizator do wypalenia zawodowego.

Stan wyczerpania nasila się również, gdy pracownik doświadcza długotrwałej przewagi wymagań nad zasobami pracy, ponosi koszty psychofizyczne, nie mając jednocześnie możliwości do czerpania sił, aby sobie z nimi poradzić.

- Sytuacja, w której pracownicy wykonują rutynowe zadania, nie wiedzą, jaki cel przyświeca ich obowiązkom i nie dostają informacji zwrotnych na temat swojej pracy od przełożonego to prosta droga do wypalenia - tłumaczy prof. Katarzyna Januszkiewicz, psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Do optymalnego funkcjonowania pracownicy potrzebują adekwatnych zasobów do realizacji zadań i pokonywania trudności. Ważnymi zasobami są np. wspierający lider, zgrany zespół oraz autonomia rozumiana jako możliwość podejmowania decyzji o sposobie wykonywania pracy.

- Nawet najbardziej ekskluzywne benefity nie są w stanie zabezpieczyć pracowników przed negatywnym działaniem wymagań - dodaje psycholog dr Malwina Puchalska-Kamińska. - Owocowe piątki, zagraniczne wycieczki czy nawet szkolenia z radzenia sobie ze stresem nie zmniejszają ryzyka wypalenia zawodowego, jeśli pracownik na co dzień mierzy się np. z chaotyczną komunikacją czy brakiem jasności swojej roli.

Wypalenie zawodowe jest uważane za czynnik wpływający na stan zdrowia

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO wypalenie zawodowe jest uważane za czynnik wpływający na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Nie jest jednostką chorobową w grupie F wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi. Według ekspertów na wypalenie zawodowe składa się wiele czynników, które doprowadzają do uczucia wyczerpania fizycznego i psychicznego.

- Trudność w trafnym rozpoznaniu wypalenia zawodowego przez specjalistów jest związana z tym, że według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób nie ma go w grupie zaburzeń psychicznych. Oznacza to, że wypalenie zawodowe znajduje się obok różnego rodzaju rozpoznań chorobowych o podłożu psychicznym i fizycznym, jak chociażby upadków, które mogą skutkować urazem, a w następstwie zwolnieniem lekarskim. Nie można wystawić zwolnienia lekarskiego z kodem "wypalenie zawodowe". Zwolnienie można wystawić wyłącznie, jeśli wypalenie zawodowe, czyli czynnik wpływający na zdrowie, powoduje problemy zdrowotne, w tym przypadku zaburzenia psychiczne wyjaśnia Marek Solecki, kierownik biura edukacji zdrowotnej w Lux Medzie.

Wyraźny jest związek pomiędzy wypaleniem zawodowym a satysfakcją z pracy (fot. Anthony Tran/Unsplash)

Z badań przeprowadzonych przez Lux Med wynika, że u ponad 81 proc. badanych występowało wypalenie zawodowe na poziomie co najmniej przeciętnym. 53 proc. badanych określiło poziom swojego stanu zdrowia psychicznego jako przeciętny, a niemal 40 proc. jako niski lub bardzo niski. Wyraźny jest związek pomiędzy wypaleniem zawodowym a satysfakcją z pracy, 30 proc. respondentów wykazało niski lub bardzo niski poziom satysfakcji z pracy.

- Istnieje wiele dobrych praktyk i narzędzi, które może stosować pracodawca, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu swoich zespołów. Żeby z nich skutecznie korzystać, trzeba najpierw je poznać i zrozumieć, co wpływa na kondycję psychiczną. Kluczowe jest dostarczenie psychoedukacji i szkoleń dla liderów. W tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia, managerowie powinni rozpoznawać sygnały świadczące o słabszej kondycji psychicznej pracowników i wiedzieć, jak reagować. Te konkretne kompetencje nie były dotąd na agendzie działów HR. Warto więc wybrać sprawdzonego partnera merytorycznego, który całościowo zadba o dobre samopoczucie pracowników, bo wypalenie zawodowe to jeden z wielu problemów, które dotykają dziś jednostki - wyjaśnia Aleksandra Tokarewicz, członek zarządu Helping Hand.

