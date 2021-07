Jeśli tego nie zrobimy, nawet najlepsze technologie tylko utrudnią pracę

Zmiany technologiczne, które podejmuje firma powinny być konsultowane z pracownikami i odpowiednio komunikowane. To w jaki sposób firma w czasie pandemii była w stanie wyposażyć swoich pracowników w potrzebne narzędzia i systemy przekłada się na ich poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy - wynika z badań przeprowadzonych wśród pracodawców zatrudniających od 251 do 1000 osób zrealizowanych na zlecenie Ricoh w Europie.

Autor: AT

• 6 lip 2021 11:08





Podczas planowania cyfrowej transformacji w centrum uwagi powinien być człowiek (fot. shutterstock)

REKLAMA

Zmiany technologiczne, które podejmuje firma powinny być konsultowane z pracownikami i odpowiednio komunikowane. W przypadku braku takich działań wprowadzane modernizacje nie są postrzegane jako wsparcie, lecz niepotrzebne utrudnienie pracy.

Podczas planowania cyfrowej transformacji w centrum uwagi powinien być człowiek. Wprowadzane zmiany powinny uwzględniać zarówno komfort pracowników, jak i klientów oraz być dostosowane do specyfiki działania firmy.

Według aż 65 proc. badanych, cyfrowe procesy, które wdrożono w ich miejscu pracy nie spełniają tych warunków.

Za nami ponad rok pracy zdalnej. W jaki sposób zmieniało się nastawienie do tego modelu pracy na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy? Szereg badań potwierdza, że doświadczenia z tego okresu są w dużej mierze skorelowane z jakością zaplecza technologicznego, którym dysponuje pracodawca. To, w jaki sposób firma w czasie pandemii była w stanie wyposażyć swoich pracowników w potrzebne narzędzia i systemy przekłada się na ich poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy. Najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie Ricoh w Europie wśród pracowników zatrudniających od 251 do 1000 osób potwierdza te tezy.

- 36 proc. badanych ze względu na trudności związane z komunikacją i problemami technologicznymi odczuwa spadek zaangażowania w pracę. To odczucie pogłębia się. W sierpniu zeszłego roku podobna odpowiedź padała 16 proc. rzadziej. Brak strategii inwestowania w innowacyjne środowisko pracy prowadzi do obniżenia morale, braku czasu na realizację zaawansowanych zadań i samorealizację pracowników. Firmy, które nie są w stanie stworzyć odpowiednich warunków do pracy muszą liczyć się z odpływem najbardziej wartościowych talentów - wynika z raportu Ricoh.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bez konsultacji, to zwykłe utrudnienie pracy

Zmiany technologiczne, które podejmuje firma powinny być konsultowane z pracownikami i odpowiednio komunikowane. W przypadku braku takich działań wprowadzane modernizacje nie są postrzegane jako wsparcie, lecz niepotrzebne utrudnienie pracy. Podczas planowania cyfrowej transformacji w centrum uwagi powinien być człowiek.

- Wprowadzane zmiany powinny uwzględniać zarówno komfort pracowników, jak i klientów oraz być dostosowane do specyfiki działania firmy. Co ciekawe, według aż 65 proc. badanych cyfrowe procesy, które wdrożono w ich miejscu pracy nie spełniają tych warunków, lecz są prostą kopią rozwiązań, z których korzystają klienci lub partnerzy. Na uwagę zasługuje fakt, że 39 proc. procent badanych nadal wskazuje, że podczas pracy zdalnej nie ma dostępu do wszystkich kluczowych dokumentów i danych, a to nie pozwala im realizować usług na odpowiednim poziomie. Jedynie 26 proc. uznaje, że ich pracodawca zainwestował w narzędzia, które pozwalają podnieść poziom satysfakcji klientów - pokazuje badanie. Jak wynika z raportu, 42 proc. badanych uznaje, że technologie, z których obecnie korzysta, przyczyniają się do zwiększenia obciążenia pracą. 34 proc. czuje się pod presją spędzania większej liczby godzin na realizacji obowiązków służbowych. W porównaniu z sierpniem zeszłego roku odsetek odpowiedzi na to pytanie wzrósł o 13 proc. Aż 47 proc. osób jest przekonana, że ich przełożeni wykorzystują technologię do śledzenia efektywności ich pracy zdalnej. - To zadziwiające, że pomimo kilkunastu miesięcy pracy zdalnej niektóre firmy nadal nie zainwestowały w narzędzia, które umożliwią jej efektywne wykonywanie. Inwestycja w nowe narzędzia wymaga dokładnej analizy potrzeb firmy i tego, jak ta przełoży się na usprawnienie procesów i pracy. Przy czym wszelkie zmiany powinny mieć na względzie dobro pracowników i klientów - zaznacza David Mills, CEO, Ricoh Europe. * O badaniu: W badaniu Ricoh wzięło udział 573 pracowników firm zatrudniających od 251 do 1000 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU