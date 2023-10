Jeśli rząd nie zrobi jednej ważnej rzeczy, gigantyczne pieniądze przejdą nam koło nosa

Naprawienie dialogu społecznego może okazać się jednym z większych wyzwań przed jakimi stanie nowy rząd. A jest to konieczne, by odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Dialog z partnerami społecznymi jest w rozsypce od lat. Jak podaje "Business Insider" obecny rząd robił wiele, by ważne projekty ustaw nie trafiały do konsultacji z przedsiębiorcami i związkowcami. Zaś negocjacje wolał prowadzić z wybranymi związkami, poza instytucją Rady Dialogu Społecznego.

Nowy rząd powinien zmienić podejście do dialogu, bowiem jeden z kamieni milowych, który Polska musi zrealizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dotyczy naprawy dialogu społecznego.

Zdaniem prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka by to się udało, rząd powinien zapewnić to, by konsultacjom w Radzie Dialogu podlegały nie tylko projekty rządowe, ale też poselskie.