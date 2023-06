Jeśli nie można dać podwyżki, jest inny sposób. Pracodawcy muszą to dostrzec

Polscy pracownicy nie ukrywają, że aktualnie najważniejsza w pracy jest dla nich wypłata (71,57 proc.). 62,81 proc. z nich oczekuje podwyżki.

45,79 proc. z nich przyznaje, że największym powodem ich niezadowolenia w miejscu pracy jest zwiększenie liczby obowiązków bez wzrostu wynagrodzenia.

21,23 proc. badanych nie czuje się zauważanych i docenianych za swoją pracę. Dlatego warto zastanowić, czy pracownicy faktycznie zmieniają miejsce zatrudnienia ze względu na niezadowalające warunki finansowe, czy może przez brak realnego porozumienia z pracodawcą.



Od początku pandemii COVID-19 pracownikom na całym świecie żyje się trudniej. Galopująca inflacja i wyższe koszty związane z utrzymaniem nie sprzyjają pozytywnemu spoglądaniu w przyszłość. Jak wynika z danych raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”, przeprowadzonego wśród ponad 32,5 tys. pracowników z 17 krajów, 27,8 proc. polskich pracowników przyznaje, że ma pesymistyczne nastawienie do obecnego miejsca pracy w perspektywie najbliższych 5 lat. Równocześnie wielu z nich (33,8 proc.) dodaje, że nie czuje się pewnie w obecnej pracy.

Daj mi podwyżkę albo odejdę z pracy. To efekt inflacji

Negatywne nastawienie to nie wszystko. Polscy pracownicy nie ukrywają, że najważniejsza w pracy jest dla nich wypłata (71,57 proc.). Wydaje się jednak, że pracodawcy nie dostrzegają tej zależności – aż 52,63 proc. pracowników uważa, że ich praca nie jest dostatecznie wynagradzana. 62,81 proc. oczekuje podwyżki. Co istotne, niemal co piąty polski pracownik (19,61 proc.) lizy, że jego wynagrodzenie w ciągu następnych 12 miesięcy wzrośnie o więcej niż 15 proc. Na świecie jedynie co dziesiąty (10 proc.) zatrudniony pragnie takiego wzrostu wynagrodzenia. To pokazuje, że brak podwyżki może być istotnym motywatorem do zmiany pracy.