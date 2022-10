Jeśli masz takie cechy, nigdy nie będziesz dobrym menedżerem

Izabela Strożek, trener i coach, Lee Hecht Harrison Polska, zwraca uwagę na inną kwestię. Jej zdaniem w roli szefa nie sprawdzi się ten, kto nie chce takiej roli pełnić.

– Czasami organizacje decydują się na to, „bo i nie ma komu, a może się przekona”. Takie podejście może się sprawdzić i ktoś może odkryć w sobie menedżera, jednak częściej to strata czasu dla pracownika i dla firmy. Oczywiście warto sprawdzić powody niechęci – może to świadczyć o faktycznym braku gotowości do wzięcia odpowiedzialności za współpracowników, a może się okazać, że osoba po prostu obawia się, że nie podoła, bo brakuje jej narzędzi i umiejętności. Niektórzy nasi klienci dają szansę do wzięcia udziału w szkoleniach z kompetencji menedżerskich wszystkim chętnym pracownikom, aby mogli zobaczyć, z czym wiąże się rola menedżera i bardzo świadomie taką decyzję podjąć – ocenia Izabela Strożek.

Według Izabeli Strożek w roli menedżera nie sprawdzą się także osoby, które nie potrafią powiedzieć „przepraszam”, kiedy sytuacja tego wymaga i mają mało zaufania do ludzi, stosując nadmierną kontrolę i micromanagement.

– Oczywiście osoby z inklinacjami do zachowań nieetycznych, manipulacyjnych czy po prostu kierujące się intencjami zaszkodzenia komuś nie powinny się nigdy znaleźć na stanowisku związanym z zarządzaniem ludźmi – dodaje Strożek.

Źle zarządzającego menedżera, według Izabeli Strożek, możemy poznać przede wszystkim po podejściu „to ja mam rację”, podczas gdy w zarządzaniu ludźmi i biznesem nie chodzi o to, kto ma rację, ale o to, aby efektywnie współpracować w celu dostarczenia wyników.

Nieprzemyślane awanse mogą wynikać z braku czasu dla własnych ludzi i braku pracy rozwojowej ( Fot. Mateus Campos Felipe/Unsplash)

Nowa rzeczywistość, czyli hybrydowy menedżer

Daniel Idźkowski, country director w GoodHabitz, europejskiej platformie oferującej szkolenia online, zwraca uwagę na inny aspekt – zmieniającą się rzeczywistość zawodową. Pandemia sprawiła, że w bardzo krótkim czasie upowszechnił się zdalny oraz hybrydowy model pracy. Zmiany, które zostały wymuszone społeczną izolacją, uwidoczniły wyzwania związane z efektywnością i produktywnością, a także zarządzaniem.

– Hybrydowy model pracy uwypukla wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się współcześni menedżerowie. Wśród tych można wylistować choćby nieumiejętność odpowiedniego delegowania zadań, brak przekazywania informacji zwrotnej, zarządzanie w skali mikro czy brak przemyślanej ścieżki rozwoju w zespole – wymienia Daniel Idźkowski.

Podstawowym błędem lidera jest także narzucanie stałego powrotu do biur pracowników, którzy swoje zadania mogą z powodzeniem wykonywać zdalnie. Jak zauważa Daniel Idźkowski, przymus rodzi frustrację, co w czasach rosnącej rotacji oraz spadku zaangażowania pracowników prowadzi do pogorszenia kondycji biznesowej.

Kolejną pułapką jest przywództwo, które nie odnajduje się w nowej kulturze pracy. Badania GoodHabitz pokazały, że ok. 50 proc. polskich pracowników nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych podczas pracy zdalnej oraz że ich menedżerowie nie wiedzą, jak zmotywować zespół w przypadku pracy na odległość.

– Definicja tego, kto jest dobrym menedżerem na dzisiejszym rynku pracy z pewnością będzie inna od tej, którą można było podać jeszcze do niedawna. Natomiast z naszej filozofii, jako firmy opracowującej szkolenia, ale też z praktyki i obserwacji doświadczeń naszych klientów, wynika, że większość osób, które mają predyspozycje do objęcia stanowiska zarządczego, można do tej roli przygotować. Nasze badania pokazują, że wśród najważniejszych kompetencji, które powinni nabyć menedżerowie, są umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i budowania ducha zespołu. Odpowiadając zatem na pytanie, kto nie sprawdzi się w roli szefa, muszę powiedzieć: te osoby, którym nie zapewniono odpowiedniego przygotowania w zakresie wyżej wymienionych kompetencji – komentuje Daniel Idźkowski.

Źle zarządzających menedżerów w biznesie nie brakuje

Dlaczego firmy wybierają na stanowiska menedżerskie ludzi, którzy się do tego nie nadają? Sytuacje są różne. Jak zauważa Izabela Strożek, nieprzemyślane awanse mogą wynikać z braku czasu dla własnych ludzi i braku pracy rozwojowej.

– Obecnie często menedżerowie są przeciążeni pracą operacyjną i skracają lub odwołują spotkania z ludźmi. Technologia bardzo wspiera i pomaga w optymalizacji procesów, jednak żaden avatar ani metaverse nie załatwi za menedżera rozmowy z pracownikiem. Trudno jest „zaocznie” decydować o awansach – mówi Izabela Strożek.

– Czasem mamy do czynienia z dyrektorem „od zawsze”, któremu nikt nie odważy się udzielić informacji zwrotnej. Warto sprawdzić poziom rotacji w takim zespole. Jeśli kultura organizacyjna i obyczaj w firmie wspierają (czyli nie zauważają, nie potępiają) zachowań autorytarnych, to najlepiej się zastanowić, czy chcemy w takiej kulturze być. Jednak czasem konstruktywna informacja zwrotna na temat niewłaściwych zachowań czy postaw menedżera potrafi zasadniczo wpłynąć na ich zmianę – dodaje Strożek.

Izabela Strożek podkreśla też, że jeśli zatrudniamy kogoś z zewnątrz, to sprawdzenie konkretnych przykładów radzenia sobie z różnymi sytuacjami menedżerskimi może nam wiele powiedzieć o umiejętnościach kandydata. Nie zaszkodzi także poprosić o referencje nie tylko od szefa, ale także od podwładnych.

Hybrydowy model pracy uwypukla wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się współcześni menedżerowie (Fot. Ryland Dean/Unsplash)

Paweł Korzyński zwraca uwagę na inną kwestię. Jego zdaniem zły menedżer to czasem efekt braku świadomości, że stanowisko nie wystarczy, aby ludzie słuchali.

– Bardzo często awansujemy z myślą „teraz jestem dyrektorem, to inni muszą robić to, co powiem”. To tak nie działa. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy pracownicy mają wybór – podkreśla Paweł Korzyński.

Ponadto często zdarza się, że osoby z najlepszymi wynikami indywidualnymi awansują na stanowisko menedżerskie. Jak jednak zaznacza Paweł Korzyński, fakt, że ktoś był najlepszym sprzedawcą, nie oznacza, że będzie dobrze zarządzać zespołem.

– Z jednej strony organizacje powinny pomagać takim osobom w zdobywaniu kompetencji menedżerskich i przywódczych. Z drugiej – te osoby powinny być gotowe na to, że te dotychczasowe umiejętności nie wystarczą do efektywnego pełnienia nowej funkcji – wyjaśnia Korzyński.

Najlepszy z najlepszych, czyli jak awansować na stanowisko menedżerskie

Co należy zrobić i jakie kompetencje sprawdzić przed awansowaniem pracownika na menedżera? Zdaniem Izabeli Strożek dobrze sprawdzają się development centre czy assessment centre. Także bezpośrednia rozmowa o karierze i planowanym awansie jest niezbędna.

– W rozmowie z pracownikiem warto sprawdzić jego gotowość do wzięcia odpowiedzialności za zespół, czasem przyjrzeć się, na ile silnie czuje się on/ona do zarządzania „byłymi kolegami i koleżankami”. Warto również zapytać o potencjalne wątpliwości, jasno zadeklarować swoje oczekiwania i wsparcie – wyjaśnia Strożek.

Z kolei Paweł Korzyński uważa, że umiejętności i gotowość do rozwoju są kluczowe. Aby awansować właściwego pracownika, warto przeprowadzić rozmowę. Jednak przede wszystkim należy obserwować, jak dany pracownik radzi sobie z nowymi wyzwaniami, do których nie jest przygotowany.

– Należy sprawdzić, czy potrafi podjąć inicjatywę w zakresie zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności, czy raczej czeka, aż ktoś rozwiąże problem za niego lub może podchodzi bardzo emocjonalnie do problemów – dodaje Korzyński.

