Jeśli firmy nic nie zrobią, mogą spodziewać się fali odejść z pracy

Żyjemy w trudnych czasach, co ma duży wpływ na kondycję społeczeństwa. Brak energii i ciągłe zmęczenie przekładają się na spadek jakości życia, co może powodować problemy w pracy i życiu prywatnym. A jak mówi Małgorzata Czernecka, psycholożka, ekspertka ds. wellbeing, założycielka Human Power – to nie koniec wyzwań.

- Przed nami kolejne problemy związane ze spowolnieniem gospodarczym, w tym wysoka inflacja i zmiany, które są już odczuwane przez dużą liczbę firm i ich pracowników. Fakt, że 8 na 10 badanych mówi o tym, że czuje się zmęczona, a częściej niż co drugi mówi o zdecydowanym braku siły na hobby, spotkania z bliskimi, ćwiczenia, zaprasza do głębokiej refleksji na poziomie indywidualnym i organizacyjnym - komentuje Małgorzata Czernecka.

By utrzymać dobre samopoczucie, niezwykle istotne są odpowiednia regeneracja

i odpoczynek. Tymczasem - jak pokazuje raport Human Power „Zmęczeni zmęczeniem. Raport o kondycji pracowników polskich organizacji” - aż 41 proc. badanych stwierdza, że czas wolny zdecydowanie nie przynosi im odpoczynku. Jedynie 13 proc. odczuwa wypoczęcie po weekendzie czy kilkudniowym urlopie.

Zmęczenie może przekładać się nawet na dolegliwości bólowe, np. głowy, pleców, brzucha, co zaobserwowało u siebie 42 proc. badanych. To czynniki, które znacznie pogarszają jakość naszego życia i utrudniają cieszenie się nim.

Nie pomaga także fakt, że nie potrafimy odciąć się od telefonu w weekendy czy podczas urlopu. Z badania Randstad wynika, że 57 proc. pracowników przyznaje, że zdarza się im odbierać służbowe telefony na urlopie, 43 proc. odpisuje na służbowe maile.

- W idealnym świecie, oczywiście po uprzednim przekazaniu obowiązków, pracownik znika na urlop bez kontaktu z firmą. W praktyce, jak wiadomo, wygląda to różnie. Najlepszym rozwiązaniem jest jasne ustalenie granic i rozmowa z przełożonym na temat tego, jak ta ewentualna komunikacja miałaby wyglądać - wyjaśnia Monika Pawelczak, ekspert HR z firmy New Work.

Pracownicy nie potrafią odciąć się od telefonu w weekendy czy podczas urlopu (Fot. Shutterstock)

Sygnał dla pracodawców

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), zmęczenie przekładające się na utratę produktywności pracowników kosztuje firmy 136,4 miliardów dolarów rocznie. Zatem zadbanie o ich dobrostan leży także w dobrym interesie pracodawców.

Jak wynika z raportu Mercer Global, aż 49 proc. pracowników przeniosłoby się do innej organizacji, gdyby ta oferowała im wellbeing na wyższym poziomie – to również istotny sygnał, szczególnie w czasach, kiedy coraz trudniej utrzymać cennych pracowników w organizacji.

- Ostatnie trzy lata żyjemy w bardzo nieprzewidywalnym świecie. Powoduje to wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym. Firmy szukają nowych modeli biznesowych, stylów działania, a często nie zadają sobie pytania, jaka jest kondycja pracowników oraz ich kompetencje, by dostarczać w nowej rzeczywistości. To życie w ciągłej transformacji, uczenie się nowego i sięganie po coraz bardziej ambitne cele. Ciągle poszukujemy zdrowej integracji pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Wyniki badania potwierdzają, że dodając kolejnych zadań, nie osiągamy więcej. Musimy pracować na płaszczyźnie wyboru kluczowych zadań, które mają największy wpływ, a nie robić wszystko - komentuje Andrzej Borczyk, chief people officer w CCC.

- Przed firmami, ich liderami coraz większe wyzwanie w zarządzaniu ciągłą zmianą i równoczesne budowanie poczucia przynależności i sensu tego, co wspólnie robimy - dodaje.

Zmęczenie ma duży wpływ na jakość wykonywanej pracy. Jednym z jego objawów jest popełnianie większej liczby błędów, np. literówek, przeoczeń. W badaniu co drugi ankietowany ocenił, że podobne błędy zdarzają się mu częściej niż zwykle. Problematyczne staje się również podejmowanie decyzji, na co wskazuje 6 na 10 badanych, co może być szczególnie kłopotliwe na stanowiskach zarządczych.

- Samopoczucie to element, na który pracodawcy powinni zwrócić uwagę i tworzyć rozwiązania, które pozwalają pracownikom zrozumieć wspomniane zależności oraz wpływać na nie poprzez edukację i promocję pozytywnych praktyk. Ważne jest stworzenie przestrzeni do refleksji oraz dostarczenie wiedzy i narzędzi, które pozwolą zarówno menadżerom, jak i specjalistom trafnie identyfikować wrażliwe sytuacje i właściwie na nie reagować - mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR w Credit Agricole.

Warto przytoczyć dane z raportu Economist Impact, który został opracowany na zlecenie Iron Mountain. Okazuje się, że dla 39 proc. firm kluczowym obszarem do zagospodarowania jest dziś troska o dobrostan i bezpieczeństwo pracowników. Niestety pracodawcy niejednokrotnie źle adresują oczekiwania pracowników, koncentrując się na aspektach, które nie odgrywają w oczach pracowników najważniejszej roli. Pracownicy oczekują przede wszystkim pracy hybrydowej. Redefinicji wymaga również rola biura. W opinii personelu ma przede wszystkim wspierać socjalizację, inspirować oraz umożliwiać zachowanie work-life balance.

Zadbać o siebie

Pomimo płynących z raportu wielu niepokojących informacji, jest jedna dająca dużą nadzieję: nad zmęczeniem można zapanować - czy to z pomocą odpowiedniej diety, ćwiczeń, czy korzystając z pomocy doświadczonych specjalistów.

- Warto podkreślić, że zmęczenie nie musi oznaczać tylko problemów – jest to naturalna, fizjologiczna reakcja organizmu, która zaprasza do regeneracji. Jeśli odpowiednio się nim zajmujemy, będziemy działać w rytmie, od pełnej mobilizacji do pełnej regeneracji. Na tym najbardziej nam zależy, na zachęceniu ludzi do refleksji i zaproszeniu do zmiany w obecnym sposobie działania - podsumowuje Małgorzata Czernecka.

Jak pracownicy powinni odpoczywać? Przede wszystkim należy dostarczyć ciału odpowiednią dawkę tlenu, wody i energii w postaci pożywienia (Fot. Shutterstock)

Jak zadbać o swoje siły i dobre zdrowie, by zwiększyć poziom energii?

- Efektywne funkcjonowanie w trudnych warunkach wymaga przede wszystkim dużej uwagi na siebie i swój organizm oraz umiejętności wspomagania procesów regeneracji. Podstawowe błędy żywieniowe, które będą mieć wpływ na nasze samopoczucie, to: zbyt mała ilość płynów, niewielka ilość owoców i warzyw w diecie, duża ilość produktów zawierających węglowodany przetworzone (cukier, biała mąka) zamiast tych wartościowych (warzywa, kasze) i przede wszystkim mało urozmaicona dieta. To wszystko powoduje, że mamy niewystarczający poziom składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji układu nerwowego, pracy mitochondriów czy neuroprzekaźników, które bezpośrednio wpływają na nasz poziom energii i motywacji do działania, nastrój lub możliwość relaksu - radzi dr Ewa Chojnowska, dietetyczka kliniczna z Human Power.

Nikolay Kirov, ekspert w dziedzinie negocjacji, budowania relacji i przywództwa z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla z kolei, że pracownicy nie potrafią wypoczywać, dlatego nie mają energii, by wykonywać obowiązki w pracy. By chciało im się wstać i iść do pracy, muszą odpowiednio rozładować stres i nabrać nowej energii. Kłopot w tym, że za mało odpoczywamy i regenerujemy siły. Gdybyśmy na co dzień dawali sobie większe prawo do odpoczynku, a do tego relaksowali się w weekend, wtedy mielibyśmy chęć do zaczynania pracy w poniedziałek na wysokich obrotach.

Jak pracownicy powinni odpoczywać? Przede wszystkim należy dostarczyć ciału odpowiednią dawkę tlenu, wody i energii w postaci pożywienia.

- Na co dzień sporo pracujemy. Nie zauważamy co i w jakich ilościach jemy oraz pijemy. Często nie wysypiamy się, a wieczorem kilka godzin przed snem spędzamy przy komputerze, nierzadko pracując. Niebieskie światło monitora blokuje wydzielanie się melatoniny i nie potrafimy zasnąć, co przekłada się na brak regeneracji energii. Wiele czynników uszkadza ciało na naszą prośbę - tłumaczy Kirov.

Jeśli chodzi o strefę emocjonalno-umysłową, pracownicy powinni dać szansę organizmowi na wyciszenie. A czasami fundują sobie dodatkowy stres, przykładowo: uprawiając w weekend sporty ekstremalne.

Inną opcją jest siedzenie przez telewizorem i dostarczanie organizmowi kolejnych bodźców, szczególnie podczas oglądania wiadomości, które przynoszą kolejną dawkę stresu. Choć leżymy na kanapie, to tak naprawdę nie odpoczywamy.