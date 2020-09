Jesień pod znakiem niepewności. Firmy przygotowują się na drugą falę koronawirusa

Wiele branż nadal jest dotkniętych skutkami pierwszej fali kryzysu. Tymczasem coraz głośniej mówi się o wzroście zachorowań i wprowadzeniu obostrzeń. Nie dziwią zatem obawy firm, związane z ogłoszeniem drugiego lockdownu.

Jak podaje Północna Izba Gospodarcza, największe obawy są w branżach, które najmocniej j ucierpiały podczas wiosennego zamrożenia gospodarki, a to m.in. branża kreatywna, kultura, hotelarstwo, turystyka, logistyka, przemysł i transport.

- Nie spodziewam się drugiego lockdownu, bo byłby to cios, którego polska gospodarka, by nie przeżyła. Przedsiębiorcy jednak reagują bardzo nerwowo na wszelkie informacje dotyczące obostrzeń, restrykcji czy rozmaitych komplikacji związanych z pandemią. Musimy być świadomi, że gospodarka jest obecnie nadwrażliwa, a społeczeństwo oszczędza, bardzo rozważnie podejmuje decyzje o wydatkach. Doniesienia o wzroście liczby zakażeń budzą poważny niepokój – mówi Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Obawy związane z drugą falą koronawirusa oraz restrykcjami, które mogą z tego powodu zostać wprowadzone, ma również Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie. Warto jednak podkreślić, że branża budowlana w niewielkim stopniu odczuła pierwszy lockdown.

- Pamiętajmy, że ponad 90 proc. pracowników Budimeksu pracuje na budowach na kontrakcie. Pozostali to pracownicy biurowi – wyjaśnia Mączka.

Cezary Mączka podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy w Budimeksie podjęto wiele działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

- Wprowadziliśmy restrykcyjne środki bezpieczeństwa dotyczące wstępu na budowę. Wyposażyliśmy wszystkie osoby w maski i inne środki ochronne. Udało nam się również ograniczyć możliwość kontaktu z dostawcami oraz podwykonawcami do absolutnego minimum. Wprowadziliśmy również kwarantannę i dezynfekcję poczty – mówi Cezary Mączka..

Jako jedna z niewielu firm na rynku, Budimex umożliwił pracownikom raz na kwartał wykonanie testu na obecność przeciwciał IGG i IGM za połowę ceny – połowę kosztów pokrywa pracodawca. Jeśli ktoś chce częściej wykonywać tego typu sprawdziany, to może skorzystać z wynegocjowanej przez spółkę, korzystnej oferty cenowej.

- Z kolei w sytuacji, w której musimy potwierdzić, czy nie ma ryzyka zakażenia, wykonujemy testy PCR - pokrywamy 100 proc. kosztów. Podobnie jest w przypadku pracowników kluczowych dla firmy – dodaje Mączka.

Firmy podjęły szereg działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. (Fot. Shutterstock)

Dzięki wspomnianym działaniom do końca lipca w Budimeksie nie odnotowano ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem. Do 12 sierpnia 2020 r. 6 osób było chorych, a kilka przebywało wewnętrznej kwarantannie, zaleconej przez firmę. Liczby te jednak nie wpływają na stan budowy.

- W Budimeksie pracuje 7,5 tys. osób, z czego ok. 700 to pracownicy biurowi. Jak widać nasz model się sprawdza – nawet teraz, gdy w Polsce mamy podwyższoną liczbę zakażeń. W tym kierunku będziemy chcieli iść także jesienią – podkreśla Cezary Mączka.

Sytuacja epidemiologiczna postawiła nowe wyzwania także przed spółką VELUX. Firma dostosowała się do nowej rzeczywistości i przygotowała pracowników do pracy w świecie pozabiurowym.

Jak podkreśla Anna Dudzińska, dyrektor personalna w tej firmie, dział HR musiał zadbać o zachowanie ciągłości procesów HR m.in. o szkolenia, rekrutacje, onboarding czy też nowe formy obiegu dokumentów. Ważnym aspektem było zagwarantowanie pracownikom nie tylko odpowiednich narzędzi, kompetencji i umiejętności do pracy zdalnej, ale również dbałość o ich dobre samopoczucie w czasie pracy w domu. W tym celu zorganizowano webinaria z obsługi systemów do pracy online, jak również webinaria z psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą o pracy w domu i wyzwaniach z tym związanych.

Ważnym aspektem było również zagwarantowanie regularnej i przejrzystej komunikacji, aby pracownicy byli na bieżąco poinformowani o sytuacji panującej w firmie.

- Równolegle prowadziliśmy staraliśmy się umożliwić powrót do biura - z zachowaniem odpowiednich procedur, środków ochrony i bezpieczeństwa pracowników. Nasze biuro zostało przygotowane pod względem sanitarnym i organizacyjnym. Wyposażyliśmy je w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Zamontowaliśmy plexi przy stanowiskach pracy, a w salach konferencyjnych, kuchniach i korytarzach wprowadziliśmy limity osób - uszczegóławia Anna Dudzińska.

Biuro początkowo było podzielone na nieprzekraczalne strefy i mogła pracować w nim tylko określona liczba osób. - Po powrocie do biura każdy z nas, również pracownicy w terenie, otrzymał pakiet środków ochronnych dla siebie i swoich rodzin. Od czerwca pracowaliśmy bez limitów w trybie średnio trzy dni w biurze, dwa dni home-office. Niektórzy pracownicy mogli pracować całkowicie z domu ze względu na sytuację zdrowotną lub rodzinną – wyjaśnia Dudzińska.

Obawy są, ale nie ma paniki

Obecnie ze względu na wyższą liczbę zachorowań w Polsce, firma VELUX powróciła do bardziej elastycznego podejścia do pracy zdalnej. Jak zapewnia Anna Dudzińska, pracownicy są na to przygotowani.

- W ostatnich tygodniach zdecydowana większość naszych spotkań i szkoleń odbywała się w formie hybrydowej – nasi pracownicy mają możliwość wzięcia w nich udziału zarówno w opcji pracy zdalnej, jak i w biurze - z zachowaniem odpowiednich procedur. Z pewnością możemy uznać, że sytuacja epidemiologiczna zmieniła naszą organizację pracy, a w pewnych aspektach nauczyła nas większej elastyczności i zniwelowała bariery, które wynikały z fizycznej nieobecności w biurze. Bez wątpienia pomocne w tym są narzędzia IT, ale także kultura zaufania, dobra organizacja, samodzielność i gotowość do ciągłego uczenia się. Tym elementom poświęcaliśmy zawsze dużo uwagi i to na pewno pomogło nam w adaptacji do nowej sytuacji - podkreśla Anna Dudzińska.

Również pracownicy centrali Budimeksu wrócili do biur. Jak wskazuje Cezary Mączka, jesienią, gdy liczba zakażeń może wzrosnąć, dział HR chce zarekomendować zarządowi model pracy, który przetestowano w ostatnich miesiącach.

- Zaproponujemy, aby 30-50 proc. osób przyjeżdżało do biur, a pozostali pracowali z domu. Wszystko po to, aby zabezpieczyć najważniejsze obszary - tj. finanse, kadry i płace, dział zakupów czy dział faktur. Mamy też scenariusz awaryjny. Gdyby coś poszło nie tak, to jesteśmy w stanie wypłacać pracownikom pensje przez miesiąc lub dwa. Dopiero po tym okresie będziemy myśleć o zmniejszaniu wynagrodzeń - komentuje członek zarządu Budimeksu.

Co istotne, w biurach sporo zainwestowano w bezpieczeństwo. Przykładowo każde biurko jest wydzielone szklanym boksem. Jak mówi Cezary Mączka, firma chce zaostrzyć środki ostrożności i zabrać stoły z kuchni, tym samym nakłonić pracowników do spożywania posiłków przy biurkach.

Budimex odpowiednio zabezpiecza także budowy - utworzono rezerwowe zespoły, które będą reagowały w sytuacjach kryzysowych.

- Pracownicy działu operacyjnego dotychczas identyfikowali budowy, znajdujące się w pobliżu. Połowa załogi na danej budowie była gotowa zastąpić kolegów w innym miejscu, którzy na przykład zachorują albo będą na kwarantannie. W ten sposób zabezpieczyliśmy podstawowe procesy budowlane - wyjaśnia Mączka.

Ważnym aspektem jest zagwarantowanie regularnej i przejrzystej komunikacji, aby pracownicy byli na bieżąco poinformowani o sytuacji panującej w firmie. (Fot. Shutterstock)

Firma szuka również do współpracy epidemologa: chce, aby pomógł wskazać potencjalne zagrożenia, a także ocenił wprowadzone dotychczas środki ostrożności. Dzięki temu będzie mógł podpowiedzieć, co jeszcze można poprawić.

- Obawiamy się lockdownu; myślimy o tym, ale nie panikujemy. Oprócz tego, ze korzystamy z dotychczasowych doświadczeń, przygotowujemy się na wszystkie scenariusze. Przykładem jest wymiana podstawowych informacji z inwestoremm - 85 proc. naszych umów zawieramy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad lub PKP PLK. Ustaliliśmy zasady komunikacji online. Bez względu na to, co się będzie działo, jesteśmy przygotowani na dialog – komentuje Cezary Mączka.

Komunikacja i relacje w wirtualnym świecie

Na inny aspekt zwraca uwagę Anna Dudzińska, dyrektor personalna w firmie VELUX. Jej zdaniem największym wyzwaniem, przed którym mogą pracodawcy stanąć jesienią, jest potrzeba wzmocnienia relacji społecznych w świecie wirtualnym. Tutaj z pomocą przychodzi efektywna komunikacja wewnętrzna i regularne spotkania działowe, które pozwalają zadbać o pracowników, ich poziom motywacji i satysfakcji.

- W firmie VELUX informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej regularnie przekazywane są przez kierownictwo firmy. Prowadzimy otwartą i szczerą komunikację, co pozwala uniknąć spekulacji i niejasności, a także odpowiedzieć na nurtujące pracowników pytania. Wewnętrzna ankieta, którą w pierwszym półroczu przeprowadziliśmy trzy razy, potwierdza, że pracownicy doceniają takie podejście. Udało się nam utrzymać wysoki poziom motywacji pracowników przez cały okres pracy z domu, a także zadowolenie z przepływu informacji - aż 90 proc. osób oceniło, że w odpowiednim czasie otrzymywało przejrzyste i kompleksowe informacje na temat zastanej sytuacji – wyjaśnia Anna Dudzińska.

Jak zaznacza dyrektor personalny w firmie VELUX, trudno obecnie prognozować, co sprawdzi się w sytuacji potencjalnego zaostrzenia wymogów sanitarno-epidemiologicznych. W jaki sposób reagujemy na to, co dzieje się, to proces zależny od wielu czynników - m.in. od wzrostu zachorowań oraz decyzji związanych ze edukacją szkolną.

VELUX na bieżąco reaguje na sygnały, które płyną z otoczenia i jest gotowa na różne rozwiązania wspierające naszych pracowników nie tylko w obszarze biznesowym, ale również prywatnym.

- Zdajmy sobie sprawę, że w związku z sytuacją epidemiologiczną pracownicy mogą zetknąć się z wieloma problemami, dlatego Fundacja Pracownicza Grupy VELUX oferuje szeroką pomoc w przypadku choroby lub trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez koronawirusa tj. wynajęcie pokoju hotelowego, gdy konieczne jest odbycie kwarantanny, dofinansowanie terapii psychologicznej, zakupu oczyszczacza powietrza do pokoju dziecka, które zmaga się z alergiami, wsparcia w edukacji dziecka online czy zakupu specjalnego biurka dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, aby mogły komfortowo pracować zdalnie – wymienia Anna Dudzińska.