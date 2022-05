Jedno spotkanie to równowartość 50 maili. Dlatego ta branża przetrwa wszystko

Przemysł spotkań odpowiada za 3-4 proc. polskiego PKB. Choć pandemia dała się mocno odczuć w branży, to ta nie poddała się, a przekształciła, by nadal sprawnie funkcjonować. Co oznacza dla niej kolejny kryzys, czyli wojna w Ukrainie?

Jedno spotkanie face to face to równowartość 50 maili (fot. Unsplash/The Climate Reality Project)

Wskaźnik udziału w polskim PKB dla przemysłu spotkań wynosił w 2015 roku 1 proc., w 2019 roku 1,5 proc. Dzięki temu co najmniej 220 tys. osób zatrudnionych było w samym przemyśle spotkań. Zdaniem ekspertów biorących udział w dyskusji teraz te wartości poszły w górę, udział w PKB szacują na 3-4 proc. (zależnie od wydarzeń, jakie brane są pod uwagę).

O tym, że przemysł spotkań ma przed sobą dobre perspektywy, świadczy również fakt, że pięć międzynarodowych stowarzyszeń działających w przemyśle spotkań ma swoje oddziały w Polsce.

- Jedno spotkanie face to face to równowartość 50 maili. Takie spotkania generują nowe pomysły i wyzwania, stwarzają także nowe warunki rozwoju. Umożliwiają także nawiązywanie przyjaźni, uwalniają emocje i budują doświadczenie - tłumaczył podczas debaty dr Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce od początku pandemii koronawirusa był tą gałęzią gospodarki, która musiała mierzyć się z największymi obostrzeniami oraz z częstymi zmianami zasad funkcjonowania. Jednak przedstawiciele branży zgodnie przyznają, że wyciągnęli z tego czasu cenną lekcję. Pandemia spowodowała, że stali się jedną z najbardziej elastycznych branż. Potrafili dopasować się do zmiennych warunków. Ponadto pandemia bardzo mocno zintegrowała ludzi i pozwoliła zwrócić uwagę społeczeństwa na tę interdyscyplinarną branżę.

- Przez ponad dwa lata ukształtowaliśmy w sobie umiejętność bycia bardzo elastycznym. Do każdego problemu potrafimy podejść bardzo szeroko, wypracowaliśmy w sobie również umiejętności adaptacyjne i poznaliśmy nowe możliwości pozyskiwania klientów - mówi Michał Kozak, prezes Hotelu Arłamów.

Na nowe - bardziej elastyczne - podejście do prowadzenia biznesu zwracała uwagę również Viktoria Marta Chmielewska, CEO w MEA Makers oraz CEO i managing partner w EWENEMENT Brand Experience Workshop.

- Ostatnie dwa lata to czas bardzo kreatywny, czas wyzwań, czas, który jeśli dobrze go wykorzystamy i spojrzymy na kryzys, jak na szansę, co nie jest łatwe, to osiągniemy pozytywny efekt - podkreślała Viktoria Marta Chmielewska.

Viktoria Marta Chmielewska, CEO w MEA Makers, CEO Managing Partner w EWENEMENT Brand Experience Workshop (fot. PTWP)

Zaznaczała, że po tylu miesiącach funkcjonowania w ciągłej zmianie dziś już mało co może ją zaskoczyć.

- Wydawało się, że w marcu odżyjemy, że powoli kończy się pandemia koronawirusa, tymczasem pojawiło się nowe wyzwanie. Wojna w Ukrainie, z całymi swoimi konsekwencjami - dodaje.

Ich przykład? Kilka firm, z którymi współpracowała, niemal z dnia na dzień odwołało organizację wydarzeń, tłumacząc swoją decyzję tym, że chcą pieniądze zaplanowane na ten cel przeznaczyć na pomoc Ukrainie.

Także Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether, zwraca na to uwagę.

- Biletowane wydarzenia są wyprzedane, ale te organizowane np. przez samorząd są odkładane. Firmy, samorządy, także państwo bardzo dużo zainwestowały w pomoc uchodźcom, a przemysł spotkań i wydarzeń jest tym miejscem, gdzie można obciąć nieco budżet - wyjaśnia Łukasz Adamowicz.

Także Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, przyznaje, że pandemia wprowadziła wiele zmian, które zostaną na stałe.

- Wiemy, że zostanie z nami hybryda. Nie będzie przejścia tylko na wydarzenia online. Ludzie chcą się spotykać, bo nic nie zastąpi targów face to face. Jednak hybryda zwiększa zasięg. Choć zawsze mieliśmy to na wyciągniecie ręki, to dopiero w czasie pandemii uświadomiliśmy sobie, jakie może dawać korzyści - mówi Marcin Stolarz.

Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center (fot. PTWP)

Jak dodaje, inną lekcją, jaką wyciągnęli z czasu pandemii, to dzielenie się potencjalnym ryzykiem z partnerami biznesowymi.

- Nasi klienci i my porządnie oberwaliśmy w czasie pandemii. To w efekcie zbliżyło nas do siebie. Teraz jesteśmy wobec siebie bardziej wyrozumiali, bardziej otwarci - dodaje Marcin Stolarz.

Impuls do rozwoju miast

Innym - niezależnym od pandemii czy wojny - elementem, na jaki zwrócili uwagę paneliści, jest to, że inwestowanie w przemysł spotkań pobudza infrastrukturę lokalną miast. Miasta, które w Polsce postawiły na przemysł spotkań, zaczęły od budowania albo przebudowywania obiektów konferencyjnych. Widzieliśmy to m.in. w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku. W efekcie zaczęły pojawiać się inwestycje i kapitał zagraniczny. Doskonały przykład to rozwój sektora usług wspólnych w każdym z nich.

Dr Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, podkreśla też, że aby wydarzenia mogły odbyć się w jakimś mieście, kluczowy jest dostęp do tego miasta, czyli transport i lotnisko. Kiedy goście dojadą do miasta, to muszą też w nim gdzieś spać, potrzebna jest więc infrastruktura hotelowa. Na koniec ważne jest to, aby goście mieli możliwość doświadczania regionu. Pod tych hasłem kryje się m.in. promowanie restauracji, lokalnej kultury, artystów czy wydarzeń artystycznych.

Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (fot. PTWP)

- Te elementy są niezwykle ważne, szczególnie przy międzynarodowych spotkaniach, które są tymi najważniejszymi, promującymi Polskę na arenie międzynarodowej. Dlatego jest to bardzo interdyscyplinarna branża. Dzięki organizacji międzynarodowych kongresów także lokalne podatki rosną, a ogólnopolskie wpływy do gospodarki wzmacniają się - podkreśla dr Krzysztof Celuch.

Warto zaznaczyć, że badania wskazują, iż miasta takie jak Wrocław, Katowice czy Kraków są w stanie wygenerować z przemysłu spotkań 0,5 mld złotych do miejskiego budżetu.

Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic (fot. PTWP)

- Od lat w Katowicach staramy się podtrzymywać we wszystkich przekonanie, że nasze miasto to znakomita destynacja dla wielkich wydarzeń. Europejski Kongres Gospodarczy pokazał, że mamy głód takich spotkań, po prostu nam ich brakowało. Mamy świadomość pewnych kłopotów, jakie wynikają z dwóch lat pandemii i nowych zagrożeń, bo z punktu widzenia Europy jesteśmy bardzo blisko konfliktu. Mimo to myślę, że organizacja EEC i World Urban Forum utwierdzą wszystkich w przekonaniu, że jesteśmy dobrą lokalizacją do organizowania tego typu wydarzeń - podsumował Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Wojna impulsem

Inaczej na wpływ wojny na branżę przemysłu spotkań patrzy Olga Semeniuk, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Dziś mówimy o wyzwaniu nowym, czyli tym, przed czym stoi Polska w kontekście międzynarodowym. Patrzę na to w perspektywie szansy, bo to nasze międzynarodowe pięć minut. Wykorzystujemy je bardzo dobrze. Polska stała się hubem geopolitycznym, humanitarnym, takim sercem dla Ukrainy. Jesteśmy po przyjęciu w Warszawie wielu największych przywódców świata. To pokazało, że stanęliśmy w nowej relacji do Wschodu, to partnerstwo odegrało dużą rolę. Ale branża eventowa, targowa, spotkań będą obciążone tym, z czym będziemy walczyli w UE. Mówię tu o przestrzeganiu i uszczelnianiu sankcji wobec Rosji. Jeśli chcemy doprowadzić do zakończenia wojny i wzmocnienia potencjału Ukrainy, to one muszą być szczelne - podkreśla Olga Semeniuk.

lga Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (fot. PTWP)

Zaznacza też, że obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, są dla naszego kraju doskonałym potencjałem kadrowym do zagospodarowania w poszczególnych gałęziach gospodarki.

- To bardzo ważne, bo brakuje nam również kapitału ludzkiego, także w branży spotkań - podkreśla wiceminister. - Jednak będzie to bardzo trudne zadanie adaptacyjne, bo z naszych szacunków wynika, że jedna czwarta uchodźców, którzy przekroczyli granicę w Polsce, będzie chciała u nas zostać. Musimy zorganizować naukę języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, ale też sprawnie wykorzystać przygraniczne tereny do tego, żeby firmy z Ukrainy mogły się do nas przenosić i próbować odbudowywać ukraińską infrastrukturę. To wszystko będzie służyło nam ekonomicznie - podkreśla sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Decyzje zakupowe

Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether, przyznaje, że wojna w Ukrainie ma negatywny wpływ na psychikę gości.

- Jednak powoli to mija. Wróciła chęć, żeby się spotkać, a najlepszym przykładem jest Europejski Kongres Gospodarczy - mówi Łukasz Adamowicz.

W jego opinii wojną najbardziej dotknięta będzie biznesowa turystyka przyjazdowa, a to dlatego, że już dziś globalne firmy nie tyle mówią, żeby nie jechać do Polski, ale nawet oddziałom w Polsce mówią, żeby się nie spotykały, bo znajdują się blisko frontu.

- Dochodzi do absurdalnych sytuacji, bo oni nie mogą zrobić nawet spotkania kwartalnego - wyjaśnia.

Wskazuje też, że to, czego na ten moment obawia się najbardziej, to przyszłe decyzje zakupowe. Chodzi o kongresy organizowane jesienią czy w przyszłym roku.

- Teraz ten ktoś, kto będzie podejmował decyzję o wybraniu miejsca na organizację swojego wydarzenia, ma dodatkową zmienną do wzięcia pod uwagę. Będzie się więc zastanawiał, czy zrobić je w Polsce, czy też u naszych sąsiadów, np. w Czechach albo Niemczech. Z drugiej strony mamy podział na uczestników indywidualnych i uczestników B2B - dodawał.

Zobaczcie zapis wideo debaty: