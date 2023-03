Jedno słowo, dzięki któremu pracownik (być może) nie odejdzie z pracy. Wypowiedz je

Autorzy badania zapytali m.in. o to, co zdaniem pracowników liderzy powinni poprawić w swojej pracy. Najczęściej wskazywano aspekty związane z motywacją i docenianiem. 27 proc. badanych uważa, że ich przełożeni powinni obecnie bardziej popracować nad umiejętnościami w tym zakresie. Potwierdzeniem ich opinii jest występowanie takich zjawisk jak great resignation czy quiet quitting, które w dużym stopniu wiążą się z wycofywaniem się pracowników z obowiązków czy porzucaniem aktualnych miejsc pracy właśnie z powodu obniżonej motywacji i zaangażowania.

Współcześni liderzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne dla pracowników jest bycie zauważonym i pochwalonym. To właśnie docenianie stanowi podstawowy element pozytywnej kultury (81 proc.), kluczowe są też relacje budowane na zaufaniu (63 proc.). Pracownicy chcą też czuć się docenieni finansowo, ale to nie wystarczy. 58 proc. badanych twierdzi, że same nagrody i premie nie motywują do pozostania w firmie. Sam mechanizm podwyżkowy więc nie zadziała w dłuższej perspektywie, jeśli nie będzie wiązać się z odpowiednim traktowaniem, atmosferą, wartościami i relacjami panującymi w firmie.

Na kolejnych miejscach znalazł się cały wachlarz oczekiwań - od kompetencji twardych przez te miękkie, takie jak umiejętności organizacyjne (16 proc.), komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej (14 proc.), delegowanie zadań (13 proc.) i radzenie sobie ze stresem i emocjami (12 proc.).

Słowo "dziękuję" naprawiłoby relacje między szefem a pracownikami

Z kolei w relacjach z przełożonymi najbardziej brakuje tego, co teoretycznie wydawałoby się najprostsze, bezkosztowe i najbardziej oczywiste, czyli słowa “dziękuję” - aż 24 proc. pracowników odczuwa deficyt doceniania za pracę, wysiłek i zaangażowanie.

Grafika: wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Sodexo - Lider w oczach pracowników

Część pracowników (13 proc.) przyznaje, że przede wszystkim potrzebuje więcej elastyczności, a mniej kontroli. To może być cenną informacją dla liderów zarządzających również zespołami wirtualnymi, rozproszonymi, dla których wyzwaniem może być weryfikowanie jakości i efektywności pracy zatrudnionych tak, by jednocześnie budować dobre relacje i nie stosować sposobów komunikacji, które mogłyby zostać odebrane przez zespół jako przejaw nadmiernej kontroli, braku zaufania czy wręcz podejrzliwości.

Z perspektywy pracowniczej ważne jest też poczucie wpływu i sprawczości, 10 proc. pracujących przyznaje, że najbardziej brakuje im większej przestrzeni do samodzielnego decydowania. Niektórym zatrudnionym szczególnie doskwiera brak wsparcia w rozwoju (11 proc.), co również jest jedną z funkcji lidera. Co ważne, 23 proc. pracowników przyznało, że niczego im nie brakuje w relacjach z przełożonymi, co może stanowić wartościowy sygnał pozytywnych zmian zachodzących na polskim rynku.

- Dzisiaj szczególnie potrzebni są odważni, autentyczni liderzy, którzy chcą i potrafią sprostać pojawiającym się wyzwaniom związanym z budowaniem angażującej kultury, zarządzaniem różnorodnymi i rozproszonymi zespołami, wzmacnianiem motywacji, dbaniem o zdrowie mentalne, odkrywaniem talentów i rozwijaniem ich potencjału - mówi Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Nawet 1,6 miliona dolarów rocznie przez nieodpowiednie działania szefów

Koszty, jakie pociągają za sobą nietrafione działania czy nieodpowiednie zachowania szefów, wyliczyli specjaliści z Instytutu Gallupa w raporcie "Transforming Workplaces Through Recognition". Bowiem to właśnie lider odpowiada za 70 proc. zmian w zaangażowaniu zatrudnionych. Od niego też w dużym stopniu zależy, jak marka będzie postrzegana wśród kandydatów do pracy. Warto więc inwestować w kompetencje liderów, bo stworzenie pozytywnej kultury może pomóc zaoszczędzić nawet 16,1 mln dolarów rocznie przy 10000-osobowej firmie.

To właśnie lider odpowiada za 70 proc. zmian w zaangażowaniu zatrudnionych. Od niego też w dużym stopniu zależy, jak marka będzie postrzegana wśród kandydatów do pracy. (fot. Shutterstock)

Tak duże sumy - jak podają specjaliści z Instytutu Gallupa - można też stracić w wyniku antyliderskich postaw, gdyż generują one ogromne koszty związane z brakiem zaangażowania pracowników, a w konsekwencji - odpływem talentów i zmianą miejsca pracy przez cenionych specjalistów i ekspertów. Styl zarządzania antylidera przyczynia się do spadków energii, proaktywności i kreatywności w zespole. W grę wchodzą więc koszty związane z rekrutacją nowych pracowników, wysoką rotacją i stale wznawianymi, długotrwałymi naborami, a także z adaptacją i wdrożeniem na stanowiska oraz inwestycjami w dalszy rozwój pracownika.

Mowa również o kosztach wynikających z absencji chorobowych, spadków nastrojów i efektywności w pracy, pogarszającej się kondycji psychicznej zatrudnionych czy poczucia wypalenia zawodowego w zespołach. To wszystko - pośrednio lub bezpośrednio - wpływa na efektywność biznesową, kondycję organizacji i jej pozycję rynkową. W małych przedsiębiorstwach duża rotacja może wręcz doprowadzić do destabilizacji oraz utraty płynności pracy i finansów.

- Obecnie liderzy często działają w trudnych warunkach i okolicznościach, mierzą się z wysoką presją czasu, wyników, koniecznością adaptacji do stale zmieniających się realiów. Dlatego warto być świadomym i uważnym, by nie dopuścić do rozwijania niepożądanych przekonań i postaw. Współcześni liderzy, podobnie jak pracownicy i zespoły, również potrzebują wsparcia w rozwoju kompetencji, a także w obszarze zarządzania emocjami oraz budowania samoświadomości i poczucia własnej wartości. To ważne, by rozwijać partnerstwo i inicjować dialog między liderami a zarządem, zachęcać liderów do większego zaangażowania w tworzenie kultury organizacji - mówi Katarzyna Turska.

Z kolei dr hab. Anna Baczyńska z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, która była współautorką badań na temat kompetencji istotnych dla osób zarządzających, jakie zespół Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadził na 200 specjalistach z 5 krajów, o współczesnych dobrych menedżerach mówi tak: - By być przywódcą, należy robić research rynku, szukać nowinek, przewidywać, co może być ważne, kreować ciekawą wizję tego, dokąd zmierzamy, mobilizować ludzi. W kryzysach stwarzać takie działania, które sprawiają, że ludzie rzeczywiście chcą za tobą podążać. Dobry przywódca powinien mieć także autorefleksję, że nie wszystkie sukcesy przynależą do niego i nie wszystkie porażki przynależą do innych. Z każdej sytuacji powinien wyciągać obiektywne wnioski tak, żeby na przyszłość tworzyć mechanizmy, które będą niwelowały różnego typu zagrożenia.

