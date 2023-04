Jedno prawo, drenaż mózgów, migracje zarobkowe. Jak patrzeć na wspólny europejski rynek pracy?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz - 30-lecie istnienia jednolitego rynku europejskiego.

Od 1 stycznia 1993 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają dostęp do swobodnego przepływu towarów, usług, pracowników i kapitału. Dla Polski otwierał się on przez kilka lat po dołączeniu do wspólnoty.

O tym, jak wspólny rynek wpływa na sytuację pracowników z poszczególnych krajów, będziemy rozmawiać podczas debaty "Wspólny rynek pracy w Europie", zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Unia Europejska systematycznie pracuje nad przepisami określającymi warunki pracy we wspólnocie. Zawierają one minimalne wymagania dotyczące warunków pracy, takie jak czas pracy, prawo pracowników do informacji o istotnych aspektach ich zatrudnienia, zasady delegowania pracowników czy ich prawo do zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym i migracji zarobkowej.

Wynagrodzenie, czas pracy czy work-life balance - UE pracuje nad wieloma zmianami w prawie pracy

W ciągu ostatnich trzech dekad zmiany w tym zakresie zachodziły wielokrotnie i cały czas zachodzą. Przykłady? 26 kwietnia 2023 r. w naszym kraju wejdzie w życie ustawa wdrażająca m.in. unijną dyrektywę work-life balance.

Grafika: Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zgodnie z jej wytycznymi pracownik, który wychowuje dziecko do 8. roku życia, będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy - pracę zdalną, elastyczny system czasu pracy czy obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł jednak taki wniosek odrzucić, ale będzie musiał pisemnie uzasadnić swoją odmowę. Inny przykład to przepisy o sygnalistach, na wdrożenie których cały czas czekamy w Polsce.

Koniec tajemnicy wynagrodzeń - firmy będą musiały podać, ile płacą. Tak UE chce walczyć z luką płacową