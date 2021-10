Jedni pośpią godzinę dłużej, drudzy godzinę dłużej popracują

Nadchodząca zmiana czasu z letniego na zimowy (wypada w najbliższy weekend) nie będzie ostatnią. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią. A przestawianie zegarów o godzinę w tył lub przód to duży kłopot dla pracowników, szczególnie tych pracujących w nocy.

Autor: jk

• 27 paź 2021 13:50





W nocy z soboty na niedzielę (z 30 na 31 października) przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu. (Fot. RODOLFO BARRETO on Unsplash)

MRiT podkreśla, że przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni.

Tymczasem, jak podkreśla dr Bartłomiej J. Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zmiany czasu przekładają się głównie na nasz komfort psychofizyczny - i to on stanowi znaczący koszt.

Zmiany czasu są kłopotliwe również dla tych, którzy pracują w nocy.

W nocy z soboty na niedzielę (z 30 na 31 października) przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu. Ci, którzy mają wolny weekend, cieszą się, że przed nimi godzina snu więcej. Ci, którzy mają nocną zmianę, pracować będą godzinę dłużej.

Znikome korzyści

- W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas z tzw. „letniego" na tzw. „zimowy". Stanie się to po raz kolejny w ostatni weekend października, a wskazówki zegarów cofniemy z godz. 3.00 na godz. 2.00. Teoretycznie otrzymamy godzinę snu więcej, ale czy faktycznie z niej skorzystamy? Wątpię - podkreśla ekonomista dr Bartłomiej J. Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- Jest wysoce prawdopodobne, że wstaniemy wcześniej i przez dzień lub dwa czas na poranną kawę zwiększy się o kilka minut, ale to wszystko. A mając z tyłu głowy świadomość ponownego przejścia w marcu do czasu letniego, zadamy sobie pytanie: po co to wszystko? - dodaje.

Jak zaznacza Bartłomiej J. Gabryś, efektywność energetyczna, podawana przez wiele lat jako wiodący argument za zmianami, jest dzisiaj praktycznie niezauważalna. Dzisiejszy tryb pracy, znacząco różny od tego stosowanego w początkach zmiany czasu, sprawia, że stopień uzależnienia od światła dziennego jest praktycznie niezauważalny.

- Dodatkowo nastąpiła istotna zmiana profilu gospodarek wielu krajów, z produkcji w stronę usług. Zmiany w obciążeniu sieci energetycznej, jak pokazały to analizy PSE w Polsce, nie są dziś zauważalne. Mówiąc wprost, brak jest związku przyczynowo-skutkowego między zmianą czasu a obciążeniem sieci wynikającym ze zmiany naszych zachowań. Kwestia zmiany czasu przekłada się dziś głównie na nasz komfort psychofizyczny i to on dziś stanowi znaczący koszt - komentuje ekonomista z UE w Katowicach.

Zmiana czasu wpływa w dość dużym stopniu na efektywność pracowników (Fot. Shutterstock) Bartłomiej J. Gabryś przypomina, że warto pamiętać także o kosztach dla rolnictwa. - Trudno przekonać zwierzęta, że ich pora karmienia nagle się zmieniła, np. krowy niekoniecznie dadzą się przekonać do nowej pory dojenia tylko dlatego, że zmieniła się godzina odbioru mleka - ocenia. Zdaniem ekonomisty koszty dla naszego zdrowia są wyraźniej widoczne podczas zmiany marcowej. Wtedy zauważa się większą liczbę zawałów, udarów czy wypadkowości wszędzie tam, gdzie pełna koncentracja na wykonywanej pracy jest niezbędna, np. w transporcie samochodowym. Zmiana czasu wpływa w dość dużym stopniu na efektywność pracowników. Nasz zegar biologiczny najzwyczajniej w świecie buntuje się przeciwko zmianom. Część osób potrzebuje nawet tygodnia, by dojść do siebie, w tym czasie są rozdrażnione i mniej skupione, a tym samym mniej wydajne. Kłopotliwe zmiany Zmiany czasu są kłopotliwe również dla tych, którzy pracują w nocy. Do tej grupy należą m.in. piekarze, pracownicy stacji benzynowych, kierowcy, pracownicy komunikacji publicznej, pracownicy produkcji, które nie mogą zostać przerwane. W nocy pracują również pracownicy w sektorze rozrywki, a więc wszelkiego rodzaju barmani, kelnerzy, ochroniarze imprez, DJ-ie, a także wykonawcy tak zwanych „wolnych zawodów”. Pytanie najważniejsze z perspektywy tych, którzy zmianę czasu spędzą w pracy, brzmi, czy dodatkową godzinę przepracują za darmo? W pracy spędzą bowiem nie 8, a 9 godzin. - Pracodawca płaci za realnie przepracowany czas. Czyli w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy za 9 godzin - tłumaczy Monika Gładoch z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodatkowa godzina powinna być traktowana jako godzina nadliczbowa, a pracownikowi przysługuje za nią wolne lub dodatek (prócz normalnego wynagrodzenia). Prace nad zmianami wstrzymane W 2018 roku projektem zniesienia zmiany czasu zajęła się Komisja Europejska. Przeprowadzono konsultacje społeczne, w których 84 proc. przepytanych opowiedziało się za zaprzestaniem przestawiania zegarków. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii). W 2019 r. podobne badanie przeprowadziło w Polsce CBOS na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wyniki też okazały się podobne - 78,3 proc. ankietowanych było przeciwnych przestawianiu zegarów i stwierdziło, że w naszym kraju powinien obowiązywać jeden czas. Który? 74 proc. wskazało czas letni środkowoeuropejski, na który przechodzimy pod koniec marca. W marcu 2019 roku za zniesieniem zmiany czasu zagłosował Parlament Europejski. I wydawać by się mogło, że sprawa jest przesądzona, a zegarki ostatni raz przestawimy w 2021 roku. Okazuje się, że nie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdza, że nie pracuje nad zniesieniem zmian czasu. Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). MRiT nie pracuje nad zniesieniem zmian czasu. Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Stąd potrzeba wydania nowego rozporządzenia. pic.twitter.com/LlnKDB3tw6 — Ministerstwo Rozwoju i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) October 24, 2021 Resort przypomina, że wydawany co pięć lat komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego. I to nad tym rozporządzeniem pracuje MRiT. - Prace związane z wydaniem nowego rozporządzenia mają zatem związek z nowym komunikatem Komisji Europejskiej ws. zmian czasu w latach 2022-2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie UE muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu - komentuje wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. MRiT podkreśla, że przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią. - Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu, a rok 2021 miał być ostatnim rokiem ze zmianami czasu. Temat zszedł jednak z agendy, a członkowie Unii Europejskiej skupiają się na skutkach pandemii. Warto jednak pamiętać, aby wybór dotyczący zmiany i pozostania w jednym z „czasów" nie stał się problemem w przyszłości. Państwa mogą samodzielnie wybrać czas, przy którym chcą pozostać. Bez porozumienia między nimi może się okazać, że wiele z nich dokonana różnego wyboru, a my podróżując, będziemy majstrować przy zegarach wielokrotnie. To poważny problem do rozwiązania w najbliższej przyszłości, raczej bliższej niż dalszej - ocenia Bartłomiej J. Gabryś.

