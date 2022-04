Jedna prosta rzecz, a pracownik będzie szczęśliwszy. Na razie korzysta z tego 1/5 osób

Pracownicy, którzy mogą w pełni autonomicznie wybierać miejsce wykonywania pracy, są z niej bardziej zadowoleni – tak wynika z globalnego raportu o pracy hybrydowej ,,Hybrid Ways of Working Global Report”, opracowanego przez firmę Jabra (marka rozwiązań audio i wideo). Jednak obecnie tylko jeden na pięciu pracowników ma pełną swobodę wyboru miejsca, z którego pracuje.

Zdaniem pracowników możliwość decydowania o miejscu i czasie pracy ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie (fot. Jason Goodman/Unsplash)

Zdaniem pracowników możliwość decydowania o miejscu i czasie pracy ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, satysfakcję i produktywność.

- Od dwóch lat prowadzimy największy eksperyment wszech czasów dotyczący pracy. Zaczął się od wymuszonego przejścia na pracę zdalną, ale ewoluował w długoterminowe testowanie hybrydowych sposobów pracy - mówi wiceprezes Jabry Holger Reisinger.

Pracownicy mający pełną kontrolę nad miejscem i czasem wykonywania pracy oceniają lepiej swoje doświadczenia (77 proc.) niż osoby mające w tym względzie średnią autonomię (73 proc.) czy też niewielką (65 proc.).

Pracę hybrydową preferuje 63 proc. pracowników przebadanych przez firmę Jabra (producenta m.in. urządzeń do wideokonferencji) w ramach globalnego raportu „Hybrid Ways of Working Global Report”. Elastycznie czas na pracę i w domu może dzielić 45 proc. z nich. Raport, przeprowadzony wśród 2800 pracowników umysłowych z sześciu krajów, analizuje nastroje i motywacje pracowników związane z fizycznym miejscem pracy w erze pracy hybrydowej.

To, co pokazał raport, to fakt, że zdaniem pracowników możliwość decydowania o miejscu i czasie pracy ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, satysfakcję i produktywność.

Autorzy badania zauważyli, że wraz ze wzrostem autonomii rosło również prawdopodobieństwo, że pracownik poczuje, że jego organizacja pracy ma pozytywny wpływ na jego ogólne doświadczenie zawodowe. Pracownicy, którzy mają pełną kontrolę nad swoją pracą (z badania wynika, że może to zrobić jedna na pięć osób), jednogłośnie zgłaszali lepsze doświadczenie zawodowe – czasami z wyraźnymi różnicami – niż ci, którzy mają ograniczony lub żaden wpływ na to, gdzie i kiedy pracowali. Różnice te są najbardziej widoczne, jeśli chodzi o poczucie przynależności, produktywność, zaufanie do liderów, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz dobrostan psychiczny.

źródło:,,Hybrid Ways of Working Global Report”

– Od dwóch lat prowadzimy największy eksperyment wszech czasów dotyczący pracy. Zaczął się od wymuszonego przejścia na pracę zdalną, ale ewoluował w długoterminowe testowanie hybrydowych sposobów pracy. Wkraczamy w trzeci rok tej nowej epoki, dlatego musimy zacząć inaczej myśleć o pracy hybrydowej i fizycznych miejscach jej wykonywania, aby przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników – komentuje wiceprezes Jabry Holger Reisinger. Przeczytaj: Większość pracowników chce pracy zdalnej, a oni nie. Mają ważny powód W domu czy w biurze? Podczas gdy wiele dużych firm wzywa do powrotu do pracy w biurze, znaczna część pracowników domaga się większej decyzyjności w sprawie organizacji własnej pracy i możliwości wyboru między pracą w domu lub w biurze. Większość (57 proc.) pracowników, którzy mogą w pełni autonomicznie decydować o miejscu wykonywania pracy, pracuje w trybie hybrydowym. Jest ich ponad dwa razy więcej niż tych, którzy wolą pracować całkowicie zdalnie i ponad trzy razy więcej niż zwolenników pracy tylko w biurze. fot. Shutterstock Pracownicy mający pełną kontrolę nad miejscem i czasem wykonywania pracy oceniają lepiej swoje doświadczenia (77 proc.) niż osoby mające w tym względzie średnią autonomię (73 proc.) czy też niewielką (65 proc.). Różnice te są najbardziej widoczne, jeżeli chodzi o poczucie przynależności, produktywność, zaufanie do liderów, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz samopoczucie psychiczne. Występuje też różnica opinii między pokoleniami – przedstawiciele generacji Z i millenialsi są bardziej niechętni pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin, tylko 19 proc. z nich preferuje pełny tydzień pracy w biurze. Podczas gdy u pokolenia X wskaźnik ten wynosi 26 proc., a u pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers) – 30 proc. Praca hybrydowa poprawia produktywność Z badań firmy technologicznej wynika, że konwencjonalny podział pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym należy już do przeszłości. Aż 86 proc. Europejczyków żyjących w modelu hybrydowym deklaruje bowiem, że ich zdaniem nie ma już powrotu do pracy w trybie 9-17. Odsetek osób pragnących pozostać przy tym schemacie jest najniższy w Niemczech, Szwecji i Polsce – w krajach tych odpowiednio 7 proc., 11 proc. i 12 proc. badanych przedkłada pracę w ściśle określonych godzinach ponad rozwiązanie hybrydowe. Możliwość pracy hybrydowej jest w Polsce uznawana za główną przyczynę poprawy produktywności (51 proc.), planowania i organizacji (48 proc.) oraz elastyczności dzięki pracy we własnym tempie (46 proc.) lub w zgodzie z ustalonym harmonogramem (44 proc.). Dwie piąte badanych (41 proc.) twierdzi, że zmienił się ich sposób myślenia, a 37 proc. ma większą motywację. Przeczytaj: Praca hybrydowa poprawia produktywność. Tak uważa równo połowa z nas Biura zdefiniowane przez pandemię Jak wynika z raportu, firmy powinny pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Wszystkie grupy pracowników zaznaczają potrzebę posiadania w biurze wydzielonej przestrzeni osobistej. Niemal czterech na dziesięciu pracowników uważa, że odczuwałoby mniejszą lojalność i przywiązanie wobec firmy, gdyby nie miało stałego, regularnego miejsca pracy. Jednocześnie niemal siedmiu na dziesięciu pracowników przyznaje się do przyzwyczajeń: gdyby nie mieli stałego stanowiska pracy w biurze, nadal staraliby się siadać i pracować codziennie w tym samym miejscu. fot. Shutterstock Ponadto z danych Jabry wynika, że wraz ze wzrostem czasu spędzanego przez pracownika na spotkaniach, wzrasta również jego preferencja względem biura domowego w stosunku do tego tradycyjnego. Spośród osób spędzających ponad 50 proc. czasu na spotkaniach 75 proc. woli biuro domowe. Ponieważ osiem na dziesięć spotkań prowadzi się obecnie w pełni wirtualnie lub hybrydowo, liderzy muszą bardzo dobrze się zastanowić nad tym, jak technologie do współpracy wirtualnej mogą pomóc pracownikom w odczuwaniu przynależności zarówno w biurze, jak i poza nim. – Liderzy muszą pytać, słuchać i rozumieć pracowników, aby poznać ich rzeczywiste potrzeby w zakresie ulepszania doświadczeń w pracy. Musimy też koniecznie znaleźć sposób na budowanie poczucia przynależności do miejsca pracy, które jest w pierwszej kolejności wirtualne. Dajmy pracownikom możliwość wyboru fizycznego miejsca pracy i zaoferujmy im technologie, narzędzia oraz wsparcie, aby mogli pracować produktywnie niezależnie od miejsca. Nie myślmy tylko o pracy w domu i w biurze, ale też o pracy przyszłości – z dowolnego miejsca – komentuje Holger Reisinger.

