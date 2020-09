Jakub B. Bączek: Powrót do pracy kusi

- Firmy to nie algorytmy, liczby, a ludzie. W tej nowej normalności jeszcze bardziej będzie ważne, by inwestować w siebie. Otaczają nas kryzysy i te osoby, które nie będą miały zdolności adaptacji będą się przekładały na działanie firm. Firmy mało innowacyjne będą miały trudność utrzymać się na rynku. To już nie jest przyszłość a teraźniejszość - mówi Jakub B. Bączek, trener mentalny.





Karolina Markowska

Karolina Markowska • 3 wrz 2020 11:00





Jakub B. Bączek był gościem cyklu "Rozmowy EEC" (fot. PTWP)

Przez media nazywany jest jednym z najmłodszych polskich emerytów. Wspierał mentalnie polskich siatkarzy, którzy w 2014 roku zdobyli tytuł Mistrzów Świata w siatkówce. Jakub B. Bączek był gościem Sceny Otwartej, specjalnego cyklu rozmów towarzyszącemu Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

- Miałem na ten rok nie przyjmować wystąpień publicznych czy wywiadów. Jak widać nie wyszło - tak na pytanie czy emerytura, na jaką Jakub B. Bączek postanowił przejść, jest na pewno zakończeniem pewnego etapu w zawodowym życiu, czy może jednak urlopem sabatycznym odpowiedział nasz gość.

Dodaje, że chciał skopić się na działaniach społecznych i fundacji, którą niedawno założył z zespołem współpracowników. - Chciałbym trochę odpocząć od tego dużego biznesu w którym przez kilka funkcjonowałem. Chyba trochę za szybko, bo dziś odczuwam tego skutki. Myślę sobie tak - obym pozostał przy grze w golfa, podróżach i działaniach filantropijnych, jednak nie ukrywam - korci do powrotu - wyjaśnia.

Bo wsparcie psychologów, terapeutów, a także trenerów mentalnych może okazać się wyjątkowo ważne szczególnie teraz. Ostatnie pół roku mocno wpłynęło na życie zawodowe i prywatne Polaków. Nie pomaga również wiele niewiadomych, jakie niosą nadchodzące miesiące.

- W 2016 roku otwierając nową firmę - Mental Power, która zajmować miała się zdrowiem psychicznym Polaków i wsparciem mentalnym dla sportowców, mówiłem, że trening mentalny to zawód przyszłości. Wtedy to była wizja. Dziś to rzeczywistość. Mówię to ze smutkiem, choć my dziś odczuwamy wzrost przychodów i zainteresowania naszymi usługami - podkreśla Jakub B. Bączek.

W rozmowie zarejestrowanej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Jakub B. Bączek tłumaczy, jak znaleźć dobrego trenera mentalnego, czego można spodziewać się po spotkaniach z jego zespołem i które wartości z życia sportowców warto wykorzystać w codziennym życiu.

