Jakość biura to dopiero połowa sukcesu. Jest jeszcze jedna istotna rzecz

O ile jakość biura i komfort korzystania z oferowanych w nim rozwiązań to niezwykle istotny element zarówno w pracy, jak i przy jej wyborze, o tyle coraz istotniejsze staje się jego otoczenie. To wartość dodana, która ma kusić potencjalnych oraz zaspokajać potrzeby i oczekiwania obecnych pracowników.

Z deklaracji najemców Immofinanz - firmy, która działa na rynku wynajmu biur od 1990 r. - wynika, że aktualnie w biurach pracuje 25 proc. tych wszystkich osób, które pracowałyby w nich w normalnych - czyli niepandemicznych - okolicznościach. Czy to się zmieni? Pewne jest, że zmienia się podejście najemców do najmu.

- Szczególnie po Świętach otrzymujemy bardzo dużo zapytań o elastyczne biurka i pokoje, czyli o naszą ofertę coworkingową. Widzimy już pewne znużenie i znudzenie siedzeniem w domu, ludzie chcą wyjść do ludzi. Ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, stąd zapytania o rozwiązania flex - mówi Przemysław Wardęga, starszy menedżer ds. komunikacji i marketingu w Immofinanz.

Elastyczne biura i biurka to interesujące dla najemców rozwiązanie również z innego powodu.

- Inwestorzy są teraz mniej skorzy do ryzyka i wolą wynająć coś na elastycznych zasadach, zobaczyć, jak będzie się kształtowała sytuacja, by później podjąć dalsze decyzje - wyjaśnia Wardęga.

Pytany o podejście do projektowania biur przyznaje, że obecnie trwa budowanie nowej formy przestrzeni do pracy.

- Zmieniło się zarówno postrzeganie użytkowników biur, jak i samego otoczenia biurowego. W dzisiejszych czasach biuro musi być takim "value proposition", bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Dlatego - jeżeli chcemy mieć w swoim biurze, w swojej organizacji, tych najlepszych - musimy postarać się o coś więcej, o coś ekstra - mówi przedstawiciel Immofinanz.

I dodaje, że samo biuro i jego jakość to jedna rzecz, druga - równie ważna - to jego otoczenie.

- Jako inwestor możemy zadbać o to otoczenie. Przez naszych najemców często jesteśmy nazywani "przedłużeniem HR", bo w ramach naszej marki Myhive mamy bardzo mocno rozbudowany aspekt community managementu. Chcemy, by ludzie, którzy przychodzą do naszych biur, nie traktowali ich jako stricte miejsca pracy - dajemy wartość dodaną w postaci szeregu różnego rodzaju eventów, akcji marketingowych, mamy własny darmowy system rowerowy, zajęcia sportowe, zajęcia jogi, grupę biegową. Tego naprawdę jest sporo i ludzie to doceniają - szczególnie, gdy są od siebie odseparowani i nagle mogą zrobić coś razem - mówi Wardęga.

Zwraca też uwagę na element, którego znaczenie jest istotne zarówno dla pracowników, jak i najemców oraz inwestorów. Mowa o ekologii.

- Świadomość ekologiczna osób, które przychodzą do nas na interview, czyli chcą pracować w naszej organizacji, jest coraz większa. Cały ten aspekt ISG nabiera coraz większej mocy, o tym się wszędzie mówi - i bardzo dobrze, bo jest to ogromnie ważne. My sami, wprowadzając się do naszego nowego biura - Myhive Warsaw Spire - bardzo mocno postawiliśmy na aspekty ekologiczne - mówi Przemysław Wardęga.

A te dotyczą zarówno samego obiektu, jak i panujących w nim zasad.

- Część ścian budynku wyścielona jest materiałem powstałym z odpadu po produkcji korków do win. Kolejna rzecz to sekcjonowanie systemu energetycznego LED, by wykorzystywać zarówno światło ledowe, jak i to naturalne. Już nie mówię o segregacji śmieci czy używaniu filtrowanej wody z kranu zamiast tej w plastikowych butelkach. Poza tym bardzo mocno rozwijamy biophilic design, ponieważ zieleń, której jest w biurze coraz więcej, powoduje, że możemy poczuć się jak w domu - uważa Wardęga.