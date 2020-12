Jaki rynek pracy w pierwszym kwartale?

- Nadal więcej firm będzie poszukiwać nowych pracowników, a ogólny wynik dla Polski jest na stabilnym poziomie, podobnym jak ten deklarowany przez firmy rok temu, przed wybuchem pandemii - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Największe potrzeby rekrutacyjne w pierwszych miesiącach 2021 roku mają firmy z branży budowlanej.

W pierwszym kwartale nowego roku 6 proc. firm chce poszukiwać nowych pracowników i powiększać swoje zespoły, 4 proc. myśli o redukowaniu etatów, 86 proc. nie planuje zmian personalnych, a 4 proc. nie wie, co przyniosą najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +5 proc. i jest na takim samym poziomie jak w ubiegłym kwartale.

- Prognozy zatrudnienia potwierdzają, że nadal więcej firm będzie poszukiwać nowych pracowników, a ogólny wynik dla Polski jest na stabilnym poziomie, podobnym jak ten deklarowany przez firmy rok temu, przed wybuchem pandemii. Patrząc na plany rekrutacyjne przedsiębiorstw na przestrzeni ostatniego roku widzimy, że czasem największej niepewności, a jednocześnie okresem największych redukcji etatów był trzeci kwartał 2020 roku. Teraz organizacje powoli się stabilizują i większość chce wzmacniać swoje zespoły - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne, podobnie jak w minionym kwartale, wskazali przedstawiciele budownictwa (prognoza netto na poziomie +18 proc.), produkcji przemysłowej (+11 proc.) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+9 proc.). To dobra wiadomość dla osób, które myślą o zmianie pracodawcy i rotacji do przedsiębiorstw z tych branż, ponieważ mogą oczekiwać znacznej liczby ofert pracy. To także informacja dla pracowników zatrudnionych w tych organizacjach, zapowiadająca okres stabilny w kontekście zatrudnienia.

Prognozy świadczące o chęci powiększania zespołów wskazały także firmy związane z finansami i usługami dla biznesu (+5 proc.), niewielkie wzrosty deklarują przedstawiciele innych usług (+2 proc.) i innych obszarów produkcji (+1 proc.).

- Kolejny kwartał z rzędu liderem co do prognozy zatrudnienia jest budownictwo, które zgłasza największe zapotrzebowanie na ręce do pracy. Co więcej plany rekrutacyjne firm z tego sektora uwzględniają zatrudnienie pracowników na większą skalę niż działo się to jeszcze przed pandemią - zwraca uwagę Iwona Janas.

Na znalezienie nowej pracy będą mogli liczyć nie tylko pracownicy fizyczni, lecz także specjaliści – inżynierowie budowy, specjaliści do spraw kosztorysowania, projektanci instalacji, także kierownicy robót, kierownicy kontraktu.

Czytaj więcej: Plany na najbliższe pół roku. Mało zwolnień i mało podwyżek

- Budownictwo to jednocześnie sektor, który mierzy się ze znacznym niedoborem rąk do pracy, a wykwalifikowani oraz niewykwalifikowani pracownicy fizyczni od lat znajdują się w czołówce zawodów dotkniętych największym niedoborem talentów - podsumowuje.

Z kolei produkcja przemysłowa jeszcze wzmocniła swoją prognozę dotyczącą końcówki roku, czyli czas zwykle bardzo intensywny w tym sektorze. Rosnący optymizm pracodawców z tej branży to dobry znak dla polskiej gospodarki. Optymistyczne prognozy wskazali także przedstawiciele handlu, gdzie znaczne potrzeby personalne zgłasza zyskujący w pandemii e-commerce. Mówiąc o perspektywach pierwszego kwartału będzie to dobry czas dla specjalistów do spraw sprzedaży ze znajomością języków obcych, inżynierów sprzedaży, osób odpowiedzialnych za sprzedaż w regionie, przedstawicieli handlowych.

Gastronomia i hotele na minusie

Jedyny sektor, gdzie przedsiębiorstwa planują zmniejszać zespoły to restauracje i hotele. Pracodawcy przewidują w nadchodzących trzech miesiącach znaczne redukcje etatów, deklarując prognozę netto zatrudnienia na poziomie -7 proc..

Perspektywy na rynku pracy ulegają pogorszeniu o 9 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i rocznym. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi -12 proc..

Spadki w tej branży nie powinny nikogo zaskakiwać. To w nią koronawirus uderzył najmocniej. Szereg obostrzeń, jakie wprowadził rząd, niemal całkowicie zablokowała możliwość funkcjonowania restauracjom czy hotelom.

Pod koniec października z dnia na dzień resort ogłosił, że restauracje czy bary będą mogły wydawać jedzenie jedynie na wynos lub w dostawie. Zmiana miała obowiązywać do końca listopada, jednak rząd zdecydował się przedłużyć ją do końca grudnia.

Czytaj więcej: Zbankrutował jeden z największych domów publicznych Europy. Pracę straci 180 osób

- Większość restauracji w centrach handlowych przez ostatnie miesiące pracowała na stratach albo na minimalnym zysku. Wiele restauracji miejskich też nie osiągało wyników dodatnich, choć tam sprzedaż wracała szybciej. Najgorsza jest sytuacja w tych restauracjach, które liczyły na turystów zagranicznych. Tam spadki były dramatyczne, nawet w ciągu lata, a sprzedaż wynosiła 20–30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku - mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska, przewodniczący rady Związku Pracodawców HoReCa. Przyznaje też, że zamknięcie gastronomii do końca roku dla wielu firm oznacza koniec. - Tego nikt z nas nie wytrzyma - mówił.

Z kolei hotele czy inne obiekty noclegowe mogą przyjmować wyłącznie gości będących w podróżach służbowych. Branża liczyła, że odbije się podczas ferii, ale rząd zmienił ich termin i wprowadził jedną datę dla wszystkich uczniów.

- Gastronomia i hotelarstwo znajdują się w dramatycznym momencie swojego istnienia – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Stowarzyszenie podkreśla, że trudna sytuacja pracodawców bezpośrednio przedkłada się na sytuację pracowników. Wskazuje, że w sezonie wakacyjnym to właśnie wypłaty w lokalach gastronomicznych i hotelach były najczęściej opóźniane lub niewypłacane. Jak informuje Stowarzyszenie od początku października odebrało kilkanaście wiadomości od pracowników, którzy nie dostali wypłat. Znaczna ich część miała miejsce w tym tygodniu – niektóre restauracje podejmowały decyzje o zamknięciu się na stałe lub czasowo, po tym jak premier ogłosił, że restauracje mogą obsługiwać klientów tylko na wynos.

Zatrudnienie na świecie

W ramach badania ManpowerGroup przeprowadzono wywiady z ponad 37 tysiącami pracodawców z 43 krajów i terytoriów, aby przewidzieć trendy dotyczące zatrudnienia w I kwartale 2021 r. Badanie ManpowerGroup wykazało, że wzrostu zatrudnienia oczekują pracodawcy w 34 z 43 ankietowanych krajów i terytoriów. W siedmiu z nich w nadchodzącym kwartale przewidywany jest spadek liczby pracowników, natomiast w dwóch firmy nie przewidują zmian personalnych.

W porównaniu z ubiegłym kwartałem prognoza poprawiła się w 32 krajach i terytoriach, pogorszyła w sześciu, a w pięciu nie uległa zmianie. W ujęciu rocznym pracodawcy w 33 krajach i terytoriach deklarują spadek liczby pracowników, w sześciu notowany jest wzrost wskaźnika, zaś w czterech sytuacja pozostaje bez zmian. W nadchodzących trzech miesiącach największego wzrostu liczby pracowników oczekują firmy na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Australii i Brazylii.

Najbardziej niekorzystna sytuacja na rynku pracy prognozowana jest dla Panamy, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii i Hong Kongu.

W zestawieniu dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) prognoza dla Polski daje nam siódme miejsce w rankingu rynków, gdzie w najbliższym kwartale będzie najłatwiej o pracę. Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać organizacje w Grecji (+9 proc.), Niemczech (+8 proc.) i Turcji (+8 proc.). Jeśli chodzi o południowych sąsiadów Polski to w Czechach firmy deklarują prognozę na poziomie +1 proc., a w Słowacji -1 proc.

Najgorszych perspektyw na rynku pracy mogą się spodziewać mieszkańcy Wielkiej Brytanii (-6 proc.), Szwajcarii (-4 proc.), Austrii (-2 proc.) i Hiszpanii (-1 proc.). To rynki, gdzie więcej firm będzie redukować zespoły niż zatrudniać nowych pracowników.