Jaki jest przepis na idealny model pracy hybrydowej?

Pracownicy przyznają, że chcieliby pracować w modelu: trzy dni z biura, a dwa z domu lub odwrotnie. To jeszcze niezweryfikowany system, ale na postawie licznych badań, obserwacji i ankiet można powiedzieć, że jest najbardziej akceptowalny – przyznaje Karolina Radziszewska, wiceprezes wykonawcza ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.





REKLAMA

Początkowy entuzjazm dotyczący pracy wykonywanej wyłącznie w trybie zdalnym zaczyna maleć. – Na dłuższą metę zarówno efektywność, jak i innowacje, podczas pracy biurowej, która nie umożliwia kontaktów międzyludzkich, będą cierpieć. Dlatego nieuchronnie wrócimy do biur – uważa Karolina Radziszewska, wiceprezes wykonawcza ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biurowce wynajmują się coraz lepiej

Jednak nie będą to już takie same biura, jak przed pandemią. – W większości przypadków nie zastosujemy systemu polegającego na przychodzeniu do pracy przez pięć dni w tygodniu, lecz model hybrydowy – przewiduje Karolina Radziszewska.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.